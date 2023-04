Bogdan Matei, inițiatorul proiectului de lege care ajută CSA Steaua să promoveze, atac dur la Florin Talpan: „Face foarte mult rău clubului!”

care alături de Vasile Dîncu au cerut modificarea Legii Sportului care poate trimite CSA Steaua București în SuperLiga. Senatorul l-a atacat însă dur pe Florin Talpan pentru declarațiile și deciziile sale.

Bogdan Matei, despre șansele de promulgare a proiectului de lege: „Am multe semne de întrebare”

Bogdan Matei a vorbit despre în cadrul emisiunii lui Gabi Safta de la : „Înaintea acestei inițiative am avut nenumărate discuții pentru a-mi face o idee despre ce înseamnă aceste cluburi sportive profesioniste. Nu am ajuns nici acum la o concluzie clară. În continuare, încă am multe semne de întrebare în vederea promulgării acestei legi. Trebuie mare grijă, pentru că odată promulgată, această lege devine obligatorie pentru toată România, în ce privește cluburile profesioniste. Nu am liniște”.

Politicianul a dezvăluit și care e cel mai puternic argument pentru modificarea Legii Sportului: „Vreau să fiu convins că atunci când decid să merg până la capăt fac un lucru bun. În România, avem o singură ligă profesionistă, cea de fotbal, dar vă spun că dacă s-ar organiza și celelalte sporturi la fel, sportul românesc nu ar mai exista. Marea majoritate este susținută de Consiliile locale, județene sau ministere. Acesta este un argument pro schimbare”.

Bogdan Matei e de părere că Gigi Becali nu a furat Steaua și vorbește despre poziția ingrată în care se află: „Mediatic, simt o mare presiune, pentru că, da, FCSB a preluat fotbalul de la CSA și este îndreptățită să-și continue activitatea după prima tranzacție, în care s-a spus foarte clar că salvatorul de la vremea respectivă a fost un privat, George Becali. Care a ajutat secția de fotbal și implicit clubul. Trebuie să le mulțumim celor ca dumnealui, trebuie să nu cumva să-i ocolim, mai ales să nu le punem bețe în roate”.

Bogdan Matei spune că CSA Steaua nu poate promova în acest sezon: „Nu poate beneficia de lege”

Deși Clubul Sportiv al Armatei Steaua București spera alături de suporteri că echipa de fotbal ar putea promova în acest sezon, senatorul PSD le taie elanul: „În ultimul timp mă întreb. Oare această lege ajută mai mult sau încurcă? Pentru că aproape toată discuția se duce spre fotbal și e despre CSA și FCSB. Cred că acum, cel mai mare rău pentru CSA îl face domnul Talpan, pentru că alimentează atât de multe lucruri care nu au o bază solidă.

A fost primul care a înaintat ideea că CSA poate promova în prima ligă în baza acestei legi. Vă spun foarte clar, CSA nu poate beneficia de lege pentru a promova în acest an. Nu beneficiază, indiferent ce ar spune domnul Talpan. CSA nu poate beneficia de această inițiativă legislativă. Au fost stabilite primele termene”.

Matei a explicat și în ce stadiu e proiectul de lege: „Pentru a primi aviz din partea consiliului legislativ economic și social, termenul e 18 mai. Apoi se face repartizarea pe comisie avizatoare și raportoare. Se poate merge pe regimul de urgență, dar nu e ca la o ordonanță. Florin Talpan confundă ordonanța cu o lege în procedura de urgență Ajunge și la președinte, care o poate retrimite la reeximinare și se reia tot circuitul încă un an, doi sau cinci, sau o trimite la Curtea Constituțională”.

Când ar putea fi promulgată legea: „În cel mai fericit caz, după un an”

Bogdan Matei îi avertizează pe suporterii Stelei că mai au de așteptat până când legea ar putea fi publicată în Monitorul Oficial: „Din experiență, în cel mai fericit caz, modificarea poate fi promulgată după un an. Pentru a putea promova sportiv, cei de la CSA au posibilitatea cunoscută de a se asocia cu un privat.

Senatorul continuă atacurile la adresa juristului CSA Steaua București: „Este un scandal mediatizat de domnul Talpan și alimentat non stop de declarații fără bază solidă legal. După ce am tot urmărit emisiunile și am citit declarațiile tuturor, încă nu m-am poziționat nici să susțin nici să nu suțin, sunt numai un inițiator. Au mai fost legi pe care le doream, dar din dialogul cu oamenii mi-am dat seama că aș face o prostie.

Cert este că acum, ministerul apărării nu poate susține o echipă de primă ligă în fotbal. Nu are capacitatea financiară să susțină o echipă care își propune un obiectiv, altul decât evitarea retrogradării. Altfel, se investesc bani publici fără noimă și se trezește cineva care sesizează și îi radiaza de tot de acolo!! Așa este, nu e oportun.

Ministerul nu poate acorda buget secției pentru Liga întâi, nu au capacitatea necesară. Dacă CSA s-ar asocia cu un privat rezolvă treaba și nu spune nimeni nimic, iar inițiativa trece. Orgoliul unora e mai presus, mă refer la cei care nu vor să se organizeze cum spune legea în acest moment. De aceea spun că domnul Talpan vorbește lucruri care fac mult rău clubului CSA”.