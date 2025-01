Bogdan Matei, noul președinte ANS, are planuri mărețe: „Nimeni și nimic nu mă poate speria”

, își propune să readucă bucuria de a face mișcare în rândul adulților și copiilor din România. Matei a participat la o competiție organizată de Federația Ecvestră Română. Cu această ocazie, el a promis că se va concentra în mandatul său pe educația sportivă.

Soluția lui Bogdan Matei, președintele ANS: ”Drumul corect pentru sport este să reușim să avem un parteneriat onest între stat și privat”

Bogdan Matei le-a acordat premii campionilor unei competiții ecvestre organizate la baza de cinci stele de la Băicoi. Oficialul ANS este un apropiat al acestui sport. Matei s-a arătat impresionat de parteneriatul public/privat dintre Federația Ecvestră și cluburile afiliate.

”Este îmbucurător pentru mine că mediul privat oferă condiții fabuloase comunității ecvestre și este de felicitat domnul Apostolescu, dar și Federația Ecvestră Română, pentru că împreună formează o echipă pentru ceea ce înseamnă competiții sportive de calitate.

Cred că drumul corect pentru sport este să reușim să avem un parteneriat onest între stat și privat. Sustenabilitatea financiară și un cadru legislativ corect, îmbinate cu un dialog corect, înseamnă direcția bună în 2025”, a declarat Bogdan Matei.

Matei: ”Am rămas ancorat în fenomen în toată această perioadă”

Precedentul mandat al lui Bogdan Matei s-a terminat în 2019. De atunci, el nu a stat departe de lumea sportului, ci din contră! A rămas ancorat în fenomen: ”Experiența anterioară în fruntea ANS mă ajută foarte mult, în primul rând pentru că te legi de tot felul de probleme legislative, iar înainte de asta trebuie să cunoști legislația și legile conexe sportului.

Mă ajută și faptul că am rămas ancorat în fenomen în toată această perioadă. Am găsit o bucată semnificativă din echipa cu care am lucrat atunci, dar m-am bucurat că am descoperit noi colegi, foarte tineri. Îmi doresc să aducem cât mai mulți tineri în acest domeniu!

Nimeni și nimic nu mă poate speria, nimeni și nimic nu mă poate întoarce din drumul meu. Chiar vorbeam cu un prieten în urmă cu ceva timp și mă întreba dacă m-aș întoarce la ANS și i-am spus că ‘Pentru sport m-aș întoarce chiar și pentru o secundă’”.

Obiectivul lui Bogdan Matei

își dorește să readucă bucuria sportului în rândul adulților, dar mai ales în cel al copiilor: ”Mulți au tendința de a critica, dar noi am uitat să ne mai bucurăm de realizările noastre, începem discursul prin critică: ‘Cred că ar trebui să dăm afară oameni, să luăm măsuri…’

Dar eu vă spun că sportul românesc a făcut pași în creștere, în ultimii ani, și trebuie să-i vedem. Iată ce s-a întâmplat la JO, unde am obținut o clasare frumoasă, am adus medalii acasă…

Trebuie să le mulțumim mult mai mult foștilor sportivi și să nu încercăm să le aducem tot felul de acuze. Trebuie să vorbim mai mult cu sportivii, cu antrenorii, nu trebuie să vorbească președintele , ci sportivii, ei trebuie promovați și ascultați”.

Avantajul președintelui ANS, Bogdan Matei

Șeful Agenției Naționale pentru Sport cunoaște pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru dezvoltarea sportului românesc. El a afirmat că totul pornește de la educația sportivă. Matei consideră că are un mare avantaj ca să înțeleagă și să implementeze acest proces, prin faptul că este profesor de sport.

”În primul rând trebuie să vorbim despre educație sportivă, despre atragerea copilului către sport, dar nu ai cum să vii în întâmpinarea copiilor fără modele și nu ai cum să faci acest lucru fără să-i aducem pe sportivi în mijlocul copiilor, în școli.

Experiența mea ca profesor de sport poate fi un atu, pentru că este important să îmbinăm ANS cu Ministerul Educației, prin componenta de Educație Fizică și Sport. Îmbinate aceste lucruri duc la ceea ce se numea acum 30 de ani Daciada.

Eu nu mai vreau să se numească așa, nu asta mă interesează, nu sunt nici nostalgic, dar mă interesează să creăm cât mai multe competiții școlare de mare amploare, ca din aceste competiții să găsim viitorii campioni.

Pe ei poți să-i iei doar din școală. Când eram la școală nu exista săptămână să nu vină un antrenor să facă selecție. Asta vreau să se întâmple și acum”, a adăugat Bogdan Matei.

Rezultatul discuției cu Marilena Mladin, președinta Federației Ecvestre Române

Ulterior, Matei a vorbit despre rezultatul discuției purtate cu președinta Federației Ecvestre Române, Marilena Mladin, și cu alți reprezentanți importanți ai instituției: ”Am avut o discuție utilă cu cei de la FER, aici se dorește dezvoltarea acestei componente de educație sportivă și abia așteptăm să dezvoltăm acest proiect cu ei. Este important să avem o strategie, dar nu din aceea pe 30 de ani, ci ne interesează o strategie pe termen scurt pe care să o implementăm”.

Cel mai fericit moment al anului 2024 pentru Bogdan Matei, președintele ANS

La final, Bogdan Matei a discutat despre cel mai fericit moment pentru el din 2024: ”Au fost mult evenimente sportive care m-am bucurat, mulți se așteaptă să vorbesc de meciuri intergalactice, despre cine știe ce jocuri individuale, de campionate europene… dar nu, eu vă spun ce m-a bucurat pe mine: a fost un eveniment în localitatea Măldărești, județul Vâlcea.

O competiție sportivă a unor copiii de la școala gimnazială, am avut posibilitatea să joc fotbal cu ei, să-i premiez și să servesc o pizza cu acești copii. A fost momentul care m-a bucurat cel mai mult din punct de vedere sportiv anul trecut. E important să ne ducem acolo unde copilul are nevoie de ceva și să vedem cum se bucură efectiv, cum se joacă”.