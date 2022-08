Bogdan Mitrea are planuri mari la Universitatea Craiova: „Îmi doresc să câștigăm trofee, tot ce se poate lua în România”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Fostul fundaș central al covăsnenilor a semnat un contract valabil două sezoane cu formația din Bănie.

Bogdan Mitrea are planuri mari după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Sunt optimist pentru viitor”

Fundașul central în vârstă de 34 de ani este fericit că transferul său la Universitatea Craiova s-a rezolvat, după câteva zile de discuții cu oficialii covăsnenilor. Bogdan Mitrea a declarat că oltenii au unele dintre cele mai bune condiții din România.

„Mă bucur că sunt aici. Tot ce înseamnă Universitatea Craiova în istoria fotbalului și în ultimii ani m-au determinat să vin aici. Au fost câteva zile discuții între cluburi, a fost o situație mai atipică, dar mă bucur că s-a rezolvat și sunt optimist pentru viitor”, a spus Bogdan Mitrea.

„Din tot ce am auzit și am văzut astăzi, mi se par perfecte (n.r. condițiile de pregătire) pentru fotbalul de înaltă performanță. Cel puțin pentru România sunt unele dintre cele mai bune, sunt bucuros că am ales Universitatea Craiova”, a mai spus jucătorul oltenilor.

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Fundașul speră să se adapteze cât mai rapid în lotul oltenilor și să câștige trofee alături de „Știința”.

„Pe plan personal îmi doresc să mă integrez cât mai repede, vin în timpul campionatului și este un timp scurt. Îmi doresc să joc cât mai bine, să mă integrez, să ajut echipa cu evoluții bune și goluri. Cu echipa îmi doresc să câștigăm trofee, tot ce se poate câștiga în România și sunt optimist că putem să facem lucurul acesta”, a declarat Bogdan Mitrea.

„Publicul este recunoscut în toată țara fiind fanatici. De fiecare dată când am venit adversar atât pe vechiul stadion, cât și pe cel nou, atmosfera a fost incredibilă. Mi-a fost greu ca adversar, nu este ușor să joci aici”, a mărturisit fundașul central al oltenilor.

Bogdan Mitrea, mesaj pentru suporterii lui Sepsi: „Echipa și fanii o să-mi rămână în suflet mereu”

Bogdan Mitrea a recunoscut că nu a fost o decizie ușoară să o părăsească pe Sepsi, însă acesta consideră că mutarea la Universitatea Craiova este benefică pentru familia lui. Fundașul central le-a transmis fanilor covăsneni că rămâne suporter al formației din Sfântu Gheorghe.

„Vreau să încep prin a vă mulțumi toturor fanilor și susținătorilor echipei. Nu este o decizie ușoară, care îmi aparține în totalitate, am luat-o pentru binele meu și al familiei mele. Vreau să vă mulțumesc pentru tot suportul și afecțiunea pe care mi-ați arătat-o în acești doi ani”, a spus Bogdan Mitrea.

„Totul a fost perfect și m-am simțit foarte bine. Am avut rezultate incredibile împreună și am făcut istorie, am câștigat Cupa și Supercupa României, am participat în cupele europene. Echipa și fanii o să îmi rămână în suflet mereu, o să rămân susținător Sepsi OSK pe viață”, a încheiat fostul jucător al celor de la Sepsi OSK.