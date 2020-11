Bogdan Mitrea, debut cu gol la națională la 33 de ani! Cum a ajuns titular, deși era pe lista auxiliară

Mirel Rădoi a surprins cu primul unsprezece și în meciul cu Belarus, însă de această dată selecționerului i-a ieșit. Fundașul central Bogdan Mitrea a marcat chiar la debutul în tricoul echipei naționale a României, la vârsta de 33 de ani, fiind chemat la lot după accidentarea lui Mihai Bălașa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bogdan Mitrea a fost una dintre suprizele lui Mirel Rădoi în meciul cu Belarus, iar jucătorul lui OSK Sepsi Sf. Gheorghe l-a răsplătit pentru încredere pe selecționer cu un gol cu capul, după o centrare excelentă a căpitanului Răzvan Marin, purtător al banderolei în premieră.

Fundașul central de 33 ani și 1,86 metri este jucătorul lui OSK Sepsi Sf. Gheorghe, după ce în 2017, Gigi Becali l-a lăsat să plece de la FCSB, nefiind mulțumit de evoluțiile jucătorului venit de la Viitorul Constanța, care a surprins cu numărul de goluri marcate în Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bogdan Mitrea, debut cu gol la echipa națională la 33 de ani

Fundașul central a făcut un meci foarte bun și a reușit să deschidă scorul în meciul cu Belarus cu o lovitură excelentă de cap, după o pasă a lui Răzvan Marin, iar selecționerul Mirel Rădoi l-a încurajat permanent de pe bancă pe jucătorul lui Sepsi, care a evoluat în nouă partide în acest sezon.

Jucătorul de 33 de ani a semnat în luna iulie cu Sepsi Sfântu Gheorghe, după ce a jucat doi ani în Cipru la AEL Limassol (2017-2018) și Doxa (2018-2019), după care a evoluat pentru Spartak Trnava în ultimul sezon, unde a avut evoluții constante.

ADVERTISEMENT

Bogdan Mitrea a ajuns să fie titular la națională, deși era doar pe lista de rezervă a selecționerului! Fundașul central a fost chemat la lot după ce jucătorul Universității Craiova, Mihai Bălasa s-a accidentat, suferind o leziune musculară la ultimul meci în tricoul alb-albaștrilor.

Bogdan Mitrea nu a fost afectat de experiența la FCSB, unde a fost îndepărtat de Gigi Becali

Bogdan Mitrea a prins primul transfer în străinătate în 2016, după evoluții foarte bune la Viitorul, unde era foarte apreciat de antrenorul său, Gică Hagi. Mitrea a plecat în Serie B la Ascoli, unde a jucat 16 meciuri și i-a atras atenția patronului FCSB, Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În 2016, FCSB avea să îl împrumute pe jucătorul lui Ascoli și părea că transferul său era una dintre cele mai bune mutări realizate în acea campanie de transferuri. După doar cinci meciuri în tricoul FCSB, un meci în Champions League în dezastrul cu Manchester City și unul în Europa League cu turcii de la Osmanlispor, nu mai este dorit la echipă de Gigi Becali. Plleacă în Cipru în pauza de iarnă, însă nu s-a lăsat niciodată afectat de această experiență: ”A fost o perioadă scurtă, doar 6 luni. Am învățat niște chestii. Hmm… Nu vreau să intru în detalii, nu am discutat acest subiect public și nici n-am să o fac, dar nu am rămas afectat după acea experiență. Ce s-a întâmplat acolo a fost un episod și atât. Am plecat apoi, am jucat meci de meci pe unde am fost, am primit banderola la două echipe, deci nu m-a afectat deloc. N-am ce să mai…”, a explicat fostul fotbalist al FCSB-ului.

Bogdan Mitrea are o cotă de piață de doar 300.000 de euro și este sub contract cu echipa covăsneană până în vara lui 2022, când va avea aproape 35 de ani și va fi aproape de finalul carierei la un nivel înalt.

ADVERTISEMENT