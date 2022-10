Bogdan Mitrea, înainte de Universitatea Craiova – Petrolul: „Mă bucur că am ales acest transfer”

Bogdan Mitrea se simte foarte bine în Bănie și este fericit că transferul lui la Universitatea Craiova s-a realizat în această vară. , care este programată sâmbătă, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Bogdan Mitrea, bucuros că semnat cu Universitatea Craiova: „Toți colegii m-au primit așa cum m-am așteptat”

Folosit titular în fiecare meci de Mirel Rădoi, Bogdan Mitrea a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai „alb-albaștrilor”. Acesta se află pe primul loc în clasamentul InStat din România și este mulțumit de evoluțiile lui din acest sezon din SuperLigă.

„Sunt la curent cu acest aspect, că sunt pe prima poziție în topul indexului InStat din România și, sincer să fiu, mă bucur foarte mult că am atins borna aceasta, chiar dacă nu am ajuns nici măcar la jumătatea campionatului.

Reprezintă clar o încununare a muncii mele, însă nu pot să nu menționez și faptul că mare parte a prezenței mele în top se datorează și colegilor mei, prin jocul colectiv. În orice caz, pentru mine, cel mai important în acest moment este grupul și ne dorim să începem să legăm victoriile, fiindcă avem mare nevoie”, a spus Bogdan Mitrea pentru revista oficială a LPF.

Fundașul oltenilor a declarat că s-a acomodat foarte bine la Universitatea Craiova, unde colegii l-au primit așa cum se cuvine. Acesta a mărturisit că odată cu trecerea timpului se bucură din ce în ce mai mult, pentru că a ales să semneze cu formația din Bănie.

„Mă consider un fotbalist cu experiență și am evoluat pentru multe echipe pe parcursul carierei mele de jucător. Deci, m-am acomodat foarte bine la Craiova, toți colegii m-au primit așa cum m-am așteptat și, pe măsură ce trece timpul, îmi conturez din ce în ce mai bine ideea că am optat excelent atunci când am ales Știința”, a declarat fundașul Universității Craiova.

Bogdan Mitrea, cuvinte de laudă pentru Universitatea Craiova: „Te ajută cu orice problemă ai avea”

Bogdan Mitrea are doar cuvinte de laudă la adresa modului de organizare al clubului, despre care auzise și de la alte persoane înainte să semneze cu oltenii. Acesta a declarat că îi place că este înconjurat de oamenii din club, care îi ajută cu orice problemă.

„Clubul este organizat într-un mod profesionist, cum de altfel am și auzit de la alte persoane din lumea fotbalului, așa că nu e o surpriză. E plăcut să fii înconjurat în permanență de oamenii din club, fie că vorbim de cei din partea administrativă sau de cei din zona tehnică, fiindcă te ajută cu orice problemă ai avea”, a mărturisit Bogdan Mitrea.

Fundașului în vârstă de 35 de ani îi place viața din Bănie și a recunoscut că a început să cunoască mai bine orașul în ultima vreme. Acesta este de părere că fanii „alb-albaștrilor” sunt cei mai pătimași din România, despre care spune că „respiră fotbal zi de zi”.

„Referitor la orașul în sine, abia de ceva timp încoace am reușit să-l descopăr. Ies des la plimbare cu familia și e un oraș animat, în care se simte faptul că oamenii de aici respiră fotbal zi de zi. Din punctul meu de vedere, fanii Craiovei sunt printre cei mai pătimași din România”, a spus Bogdan Mitrea.

Fundașul Universității Craiova, mesaj pentru suporteri: „Vom da totul pentru ei, pentru Știința”

Stoper-ul oltenilor recunoaște că sprijinul suporterilor din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” îi ajută foarte mult pe elevii lui Mirel Rădoi. Bogdan Mitrea le și le transmite că jucătorii „alb-albaștrilor” vor da tot pentru ei și „Știința”

„Oamenii de aici trăiesc cu fotbalul, se hrănesc cu el. Pentru un fotbalist e mult mai ușor să joace atunci când știe că are un asemenea public, care îl susține în număr mare acasă, dar și în toate deplasările pe care le are.

Le mulțumim pe această cale și sperăm să fie așa cum sunt ei întotdeauna. Noi vom da totul pentru ei, pentru Știința! Chiar dacă fotbalul îmi ocupă foarte mult din timp, așa cum este și normal de altfel, încerc să am un echilibru în viața mea personală”, a declarat fundașul oltenilor.

„De fiecare dată când reușesc să marchez, dedic reușita fiului meu, care mă urmărește”

Fundașul Universității Craiova a declarat că se bucură de faptul că își petrece timpul alături de familia sa, după antrenamentele și meciurile „Științei”. Acesta mărturisit că fiecare reușită din SuperLigă îi este dedicată fiului său Milan.

„Dincolo de antrenamente, cantonamente și meciuri, îmi place să îmi petrec restul timpului alături de familia mea și să fiu cât mai prezent în viața fiului meu, Milan. De fiecare dată când reușesc să marchez, dedic reușita fiului meu, care mă urmărește de fiecare dată. Pot spune că acesta reprezintă un moment special din viața mea, știind că Milan e mândru de mine”, a încheiat Bogdan Mitrea.