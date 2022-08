Bogdan Mocanu a rămas fără permis auto. Artistul contestă decizia Poliției: „E o vrăjeală”

Bogdan Mocanu a fost oprit în trafic și i s-a reținut permisul auto. Motivul ar fi fost faptul că ar fi condus cu mult peste limita legală de viteză, dar fostul concurent de la Puterea Dragostei neagă vehement acest lucru. Totuși, artistul e bucuros că a reușit să ajungă în vizită la tatăl său, pentru a-i ura „La mulți ani!”.

Bogdan Mocanu a rămas fără permis, chiar în timp ce mergea la ziua tatălui său. Poliția spune că condus cu viteză prea mare, el neagă

Problemele parcă se țin lanț de Bogdan Mocanu. acum, a rămas fără permis de conducere.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la Puterea Dragostei era în drum spre tatăl său, pentru a-i fi alături cu ocazia zilei sale de naștere, dar a fost oprit de Poliție în Galați.

Artistul a surprins exact momentul în care mașina autorităților era în spatele său, iar ulterior a venit și cu o explicație.

ADVERTISEMENT

Conform agentului de poliție care l-a oprit, conducea cu o viteză mult peste limita legală, însă acesta se apără și spune că este imposibil.

Explicațiile invocate de Bogdan Mocanu sunt că drumul nu i-ar fi permis să meargă atât de tare și, în plus, kilometrajul îi indica altceva. Astfel, este hotărât să ajungă în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția.

ADVERTISEMENT

„Am și eu atâția prieteni polițiști. Asta cu 101/h, fix 101, e o vrăjeală. Hai să avem un pic de… bun simț, dacă vrei. Dar asta este.

Nu știu, două săptămâni trebuie să merg cu dovada, iar după două săptămâni, contestație, dat în judecată. Cum se face, frumos, pentru că pe drumul ăla de rahat, plus că am kilometrajul digital, n-aveam cum să am 101/h. Urât!”, a spus Bogdan Mocanu pe Instagram.

ADVERTISEMENT

În plus, artistul a afirmat că ceea ce l-a deranjat cel mai tare este că polițistul avea același nume de familie ca și el, lucru care, de altfel, i-a și atras atenția.

ADVERTISEMENT

„Acolo am înnebunit, că mi-a zis că-l cheamă tot Mocanu”, a adăugat fostul concurent al show-ului de la Kanal D.