Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei a avut parte de probleme, după ce a rămas cu mașina de lux în drum. Din păcate pentru el, automobilul nu a mai pornit, după ce artistul a apucat să tragă pe dreapta. Se chinuie de câteva zile să îl aducă iar acasă.

Fostul câștigător de la Kanal D s-a bucurat enorm atunci când și-a tunat mașina, dar acum a avut parte de probleme tehnice și a rămas pur și simplu cu ea în drum. Bogdan Mocanu era în drum spre România, după ce fusese în Turcia, atunci când a auzit un sunet suspect.

S-a decis să tragă pe dreapta, blocând două locuri de parcare, apoi a realizat că mașina lui nici măcar nu mai pornește de pe loc, așa cum a declarat chiar el pentru Star Matinal, de la Antena Stars. A chemat mai mulți mecanici și a încercat să aducă automobilul cu o platformă, dar acest lucru nu a fost posibil.

Ce a pățit Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei cu mașina de lux

Bogdan Mocanu are de suferit și din cauza celor cărora le-a blocat locurile de parcare. Aceștia i-au dat niște mesaje jignitoare, dar cântărețul speră ca lucrurile să se rezolve cât de curând. Problemele tehnice l-au supărat foarte tare pe câștigătorul Puterea Dragostei, așa că plănuiește acum să scape de automobil.

“De 3 zile au venit trei mecanici, două platforme. Fix acum a plecat o platformă, dar este prea joasă să fie tractată, mi-ar trebui o minune. S-a auzit un scârț, am tras mașina pe dreapta și a rămas acolo. Probabil vecinii mă urăsc, pentru că am primit niște mesaje… .Din cauză că e hibrid, pornesc toate și se termină bateria. Bine că am camere în complex.

Nu era chiar scumpă, dar eu sunt dependent de mașină. Acum am noroc cu prietenii. Ce crezi? Trebuia să o schimb chiar când am ajuns în Istanbul, dar ce să mai fac. Știi că e vloggerul ăla rus care a dat foc la mașină? Mă bate gândul să fac asta. Am luat-o cu 20.000 și am mai băgat undeva la 6.000. Evident că o să iau ceva pe ea, dar trebuie să merg cu ea în reprezentanță întâi”, a declarat Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu are ghinion când vine vorba de automobile

Nu este prima dată când mașina de 26.000 de euro îl scoate din sărite pe cântăreț. Prietenul lui Jador se întorcea tot din Turcia anul trecut, în luna noiembrie, atunci când a trecut printr-o spaimă teribilă, după ce a lovit o vulpe. Bogdan și-a anunțat atunci fanii de pe Instagram despre incident.

„Am pus GPS-ul când am plecat din Turcia spre România, cu adresa de acasă. Eu am pus pe un telefon. Jador pe un alt telefon. Am primit mesaj apoi: „Bine ați venit în Grecia!”. Am ajuns în Grecia, mai pierdem două zile pe drum…Jador a pus Grecia. El face acum rost de bani să plătim taxa de infecție din Grecia!” a transmis Bogdan Mocanu.

Se pare că daunele au fost unele semnificative, dar artistul a scos banii din buzunar fără să ezite, în urmă cu câteva luni. Este pasionat de mașini și dependent de condus, așa cum recunoștea chiar el, așa că fanii lui urmăresc mereu cu interes postările lui de pe Instagram, în care apare alături de bolidul său.

„Mă bucur că am ajuns acasă sănătoși, doar noi.. .pentru că mașina…nebuna. Are probleme cu bara, numărul pa-pa, aparent și radiatorul s-a dus. O vulpiță grăbită a sărit când nu trebuia. Ea a supraviețuit, din fericire. Bara mea nu. Trebuie să-i caut un mecanic neapărat. Să rezolv problema până mâine că nu se poate circula altfel”, a mai adăugat prietenul lui Jador, la acel moment.