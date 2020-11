Bogdan Mocanu, din nou la Puterea Dragostei? Ce anunț a făcut câștigătorul primului sezon

Bogdan Mocanu a fost plecat zilele trecute în Turcia, acolo unde s-a întâlnit cu concurenții de la Puterea Dragostei. Câștigătorul primului sezon a mărturisit că s-ar întoarce în casa din Istanbul, mai ales că în prezent nu este implicat în nicio relație amoroasă.

Cântărețul de muzică de petrecere ar dori să devină din nou concurent, dar se gândește că nu are cu cine să-și lase animalul de companie. Mai exact, tânărul are o pisică din rasa Sphynx pe care o iubește enorm și de care are foarte mare grijă.

Fostul participant al show-ului matrimonial de la Kanal D a dezvăluit că animalul a rămas zilele acestea cu fosta sa iubită, Andra Volos, însă nu a fost deloc mulțumit cum a găsit pisica la întoarcerea din Turcia. Bogdan Mocanu susține că patrupedul a avut de suferit.

Bogdan Mocanu are de gând să devină din nou concurent la Puterea Dragostei

„Eu am dansat cu toate fetele, Jador a spus că nu vrea să danseze cu nicio fată, dar a dansat și el cu două fete până la urmă. Nu vă așteptați cu cine a vorbit Jador pe video. Ne-am dat amândoi la fata aia, Aya, am făcut mare caterincă. (…)

Trebuia să stăm mai mult, noi am fi stat mai mult pentru că am vrut să stăm să mai vorbim cu fetele, dar nu ne-au lăsat. Am greșit drumul și Jador spunea că e semn că trebuia să rămânem.

M-aș duce înapoi la emisiune, dar… Oare aș putea să îl iau cu mine? Dacă pot să îl iau, mă duc”, a povestit Bogdan Mocanu într-un live postat pe canalul lui de Youtube.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a mărturisit că nu s-a împăcat cu Andra Volos, însă a încercat să o ajute. Acesta a fost motivul pentru care a lăsat-o pe tânără în casa sa, fosta iubită trebuind să aibă grijă de pisică, dar și de locuința cântărețului.

Se pare că șatena nu s-a ocupat de locuința fostului partener și a încercat să-i facă o farsă. Bogdan Mocanu nu a gustat gluma pentru că tânăra i-a pictat oglinzile, i-a consumat culorile pe care le folosește la geci și nici nu a fost atentă cu pisicul.

„Ca să vin acasă și să găsesc casa pe dos, dar nu asta era cea mai mare problemă. Am făcut curat, am găsit oglinzile desenate, pictate cu culori din alea care nu se iau, cu care fac eu geci, și pe care mi le-a irosit.

Primul gând era pisică, săracul era murdar tot, jegos, mâncarea lui era pe jos. Când am deschis ușa la baie mirosea de parcă au murit trei cai. Litiera era plină, ferească Dumnezeu ce era acolo”, a mai spus Bogdan Mocanu.