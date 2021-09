Bogdan Mocanu, în mijlocul unui scandal uriaș. Fostul concurent de la Puterea dragostei, acuzat că a bătut un tik-toker

Bogdan Mocanu, fostul iubit al Andrei Volos de la Puterea dragostei, a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții care se poate lăsa cu plângeri la poliție.

Musculosul a fost acuzat de tik-toker-il Costică că ar fi fost bătut crunt, postând și niște imagini în mediul online cu urmele agresiunii.

Între Mocanu și Costică a existat o oarecare relație de prietenie până la un punct. Mocanu a vrut să lămurească adevărul din spatele acuzațiilor care au ajuns la urechile fanilor săi.

Bogdan Mocanu de la Puterea dragostei, acuzat că l-a bătut pe tik-toker-ul Costică

În această poveste nu putea lipsi, desigur, . Potrivit unei postări făcute de tik-tokerul Costică, Bogdan l-ar fi bătut după ce i-ar fi ”donat-o” pe Andra.

În apărarea sa, Bogdan a spus că el nu este un tip violent și că l-a ajutat pe Costică de fiecare dată când a putut. Fostul concurent de la Puterea dragostei susține că acesta este influențat.

„Eu pe Costică l-am ajutat în măsura puterilor mele, adică cu ce am putut eu. La un moment dat a stat cu soția mea, apoi l-am mutat cu mine în casă efectiv. Nu știu cine ar mai fi făcut asta. Dacă ar fi fost altcineva ar fi făcut o serie de emisiuni ca să se afirme (…)

Eu l-am înțeles pe el încă de când stătea la mine că sunt vorbit de rău în lipsa mea. Nu m-am consumat cu chestiile astea pentru că nu pot să mă uit în gura lui. Îi știu limitele”, a declarat Bogdan Mocanu într-o intervenție la

„Eu am filmat și o dovadă”

„Eu nu sunt un tip violent, nu fizic. Cine îl știe pe Costică știe că el nu poate să lege o frază corect gramatical, aia nu e o frază a lui Costică că el nu știe să scrie corect gramatical. Nu e mâna lui, a fost foarte influențat.

Eu am și o dovadă pentru că am filmat ultimele clipe cu Costică în casă, când mi-am luat la revedere, am totul filmat”, a adăugat Bogdan Mocanu.

Mocanu spune că pe filmarea pe care a realizat-o se vede foarte clar că tik-toker-ul nu are nicio vânătaie. În a doua zi, Bogdan s-a dus să vadă dacă e totul ok cu casa, iar el nu mai era acolo. Bărbatul susține că s-a trezit blocat peste tot, iar când a văzut postarea lui Costică a știut că totul e o înscenare.