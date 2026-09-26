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De la căutarea iubirii la o confruntare în cușcă. Bogdan Mocanu și Călin Șerban, două dintre personajele care au făcut furori în emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, schimbă total decorul și vor fi protagoniștii unuia dintre cele mai interesante evenimente RXF din această toamnă. Show va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Bogdan Mocanu vs. Călin Șerban, main-event la RXF Next Fighter 35

Bogdan Mocanu și Călin Șerban se vor afla față în față pe 19 octombrie, la RXF Next Fighter 35, gală programată la Studio RXF din Chiajna. Confruntarea celor doi concurenți de la emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va fi main event-ul serii.

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Rivali în cușcă, Mocanu și Șerban fac în prezent parte din distribuția show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”. Cei doi au intrat în reality-show alături de ceilalți concurenți cu obiectivul de a forma conexiuni și de a rămâne cât mai mult în competiția în care este pus în joc și un premiu de 50.000 de euro. Pe 19 octombrie, însă, trandafirii vor fi lăsați deoparte. În locul discuțiilor și strategiilor din Paradis vor apărea mănușile, adrenalina și cușca RXF. Gala RXF Next Fighter 35 va începe la ora 20:00 și

Pentru Călin Șerban, provocarea reprezintă o ipostază total diferită de cea în care publicul îl urmărește în reality-show. În vârstă de 31 de ani, acesta este antrenor de fitness și kinetoterapeut, iar „Burlacii: Foc în Paradis” reprezintă prima sa experiență într-un astfel de format TV

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Bogdan Mocanu revine în cușca RXF

De cealaltă parte, unei lupte în RXF. Influencerul nu se află la prima experiență în cușcă. În februarie 2023, Mocanu a dat piept cu Darian Vicenzo, cunoscut în mediul online drept „Romanian Final Boss”, într-o confruntare care s-a încheiat foarte repede. Mocanu și-a dominat adversarul și a obținut victoria după ce lupta a ajuns la sol, acolo unde Vicenzo a abandonat după doar câteva secunde.

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Acum, Bogdan Mocanu revine în RXF pentru o provocare diferită. În fața sa va fi un adversar cu o pregătire fizică solidă, iar faptul că cei doi sunt cunoscuți publicului și din „Burlacii: Foc în Paradis” adaugă o miză suplimentară confruntării. Mocanu și Șerban se vor lupta pe reguli de MMA, 3 reprize a câte 3 minute.

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