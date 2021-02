Bogdan Mocanu, mesaj pentru Jador, după ce a plâns la Survivor România. Ce i-a transmis cântărețul

Bogdan Mocanu i-a transmis un mesaj prietenului spu, Jador, după ce l-a văzut plângând îm hohote la „Survivor România”. Cei doi sunt prieteni foarte buni de când s-au cunoscut la „Puterea Dragostei” și au rămas în relații bune până în prezent.

Într-un episod recent al reality show-ului de la Kanal D, Jador a izbucnit în plâns după ce a primit o scrisoare de la Georgiana, fosta lui iubită. Manelistul a șocat pe toată lumea cu această ieșire și a mărturisit că îi pare foarte rău că s-au despărțit.

Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Bogdan Mocanu, i-a transmis un mesaj după ce a văzut această scenă, fiind sătul să-l vadă atât de trist.

Bogdan Mocanu, mesaj pentru Jador, după ce a plâns la Survivor România

Jador a trecut prin clipe de coșmar la „Survivor România” 2021. Recent, concurenții au primit scrisori de la persoanele dragi de acasă, iar cea care i-a scris manelistului este Georgiana, fosta lui parteneră, de care s-a despărțit după o relație de un an.

Cei doi au sentimente unul pentru celălalt, însă au decis să rămână prieteni. Cu toate acestea, stresul și oboseala acumulate în cadrul celui mai dur reality show l-au făcut pe Jador să clacheze. Acesta a plâns după fosta lui iubită și a declarat că regretă decizia despărțirii.

Bogdan Mocanu i-a tranmis prietenului său un mesaj după ce l-a văzut într-o asemenea stare și l-a încurajat de la distanță, chiar dacă Jador nu poate vedea mesajul, neavând acces la telefon.

„M-am săturat să te văd plângând. Te iubim și te așteptăm acasă, frățiorul meu de altă mamă!”, a scris acesta pe InstaStory.

Jador, devastat de dorul Georgianei

Georgiana i-a trimi o scrisoare emoționantă lui Jador, lucru care l-a făcut pe artist să plângă în hohote în fața camerelor de filmat. Artistului îi pare rău că a încheiat relația cu tânăra, crezând că este la fel ca alte fete cu care a mai fost înainte și că îl va dezamăgi.

„Am fost un prost. Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare, pentru că nu prea am încredere în femei. Sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Pe această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei.

Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador la „Survivor România”.