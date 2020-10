Bogdan Mocanu reacționează după zvonurile despre relația Andrei Voloș cu Dan Bilzerian

Bogdan Mocanu a reacționat după o serie de zvonuri care l-a nemulțumit. Artistul a postat un filmuleț pe InstaStory în care vorbește despre modul în care lumea îl cuplează cu orice femeie lângă care îl vede, dar a ținut să arunce o săgeată și în direcția presupusei relații a Andrei Voloș cu Dan Bilzerian.

Cântărețul a început prin a lămuri audiența cu privire la tânăra de la care a cumpărat o pisică, el a subliniat că este doar o prietenă bună și care îl ajută și cu recomandarea unui medic.

Mocanu s-a arătat foarte deranjat de modul în care apar aceste informații, întemeiate doar pe presupuneri eronate. O parte din mesajul inițial pe care bărbatul l-a transmis a fost șters la scurt timp, pentru că acesta a considerat că a mers prea departe.

Bogdan Mocanu, reacție indignată cu privire zvonurile apărute cu privire la diferite relații amoroase pe care le-ar avea

„Stați liniștiți, nu am nicio treabă cu fata de la care am cumpărat pisoiul. Ba din contră, este o prietenă bună de-a mea, care mă ajută și cu un doctor cu celule stem pentru diabet, am spus și în emisiunea Corneliei la Wowbiz.

Îmi pare rău că am târât-o în scandalurile astea, când ea nu are nicio treaba cu lumea asta, mi-e un pic rușine față de ea. Dar nu-i nimic, e o femeie matură care înțelege că alți oameni nu au ce face cu viața lor decât să inventeze povești și pretexte pentru a se scoate ei din rahat”, este prima parte a mesajului transmis de artist.

Continuarea l-a făcut pe acesta să spună lucuri pe care nu dorea să le zică. „Sunt un bărbat singur, pot să mă cuplez în fiecare moment cu cineva dacă vreau și să îmi asum treaba asta. Iar oamenii ar trebui să își vadă de lungul nasului și să nu mai profite de discreția mea ca bărbat că, până la urmă dacă e să povestim și din curtea cealaltă, credeți-mă, pe cuvântul meu, e…”, restul mesajului a fost șters, cântărețul spunând că l-a luat valul.

„Dar, vă promit că, de azi înainte o să cunoașteți un Bogdan total schimbat și dacă vreți motive și intrigi, subiecte de cancan, o să vă dau” , a subliniat el. Tot acest filmuleț este încadrat de mesajul “o să muncesc și o să evoluez așa mult, încât Dan Bilzerian o să-și dorească să fie prietenul meu. Înțelege cine poate”, care apare pe ecran, într-o dimensiune care-l face de neratat.

Andra Voloș a declarat, cu privire la presupusa relație pe care ar avea-o cu milionarul respectiv, că nu este nimic adevărat în rezpectivele zvonuri și că nu îl cunoaște pe Bilzerian. Ea doar a făcut niște poze pe iaht-ul acestuia și l-a etichetat pentru că era proprietarul ambarcațiunii.

Nu este prima reacție de acest tip a lui Bodgan Mocanu, el a declarat zilele trecute că asocierile repetate cu femeile din jurul lui ar avea drept cauză dorința unora de a-l pune în evidență. „Astea sunt niște zvonuri aruncate, ca să se atragă atenția asupra mea. Probabil Andra era preocupată să pună poze în fundul gol pe Instagram sau să iasă cu fel și fel de terminate și terminați. Sau să-și facă bilet și să se ducă la Istanbul, lucru pe care mi l-a jurat pe toți membrii familiei ei că nu-l va face niciodată și să mă dezamăgească”, spunea el, potrivit cancan.ro.