Bogdan Mocanu, țeapă de 5.000 de euro de la o clinică din Turcia. „Am dat banii degeaba”

Bogdan Mocanu a fost păcălit de medicii de la o clinică din Turcia. Artistul a plătit 5.000 de euro pentru un tratament inovator, care îi promitea să-i ușureze bolii pe care a descoperit-o la vârsta de 12 ani.

Bogdan Mocanu, țeapă de 5.000 de euro

De peste 17 ani, , dar cu care a învățat să trăiască. Prietenul lui Jador și-a dat seama că are probleme de sănătate de mic copil, iar de atunci a fost într-o luptă continuă pentru scăpa de injecțiile cu insulină.

Bogdan și-a schimbat stilul de viață în totalitate, controlându-și alimentația și făcând sport. A făcut eforturi intense pentru a nu se mai lăsa pradă stresului, care îi amplifica starea de rău. Ba mai mult, și-a instalat un dispozitiv care să-i dozeze corect cantitatea de medicament necesară, în funcție de cerințele organismului.

Pentru că este dispus să încerce tot ceea ce este revoluționar în domeniu, Bogdan Mocanu a apelat la serviciile unei clinici din Turcia. Acolo artistul a mers pentru un tratament care promitea chiar să-l scape de diabet. Totul, însă, s-a transformat într-o mare minciună.

„Am luat țeapă. Din păcate, doar diabetul de tip 2 răspunde la tratament. Pentru mine nu a funcționat. Am dat banii degeaba, dar măcar am făcut lumină pentru cei tentați să meargă conduși de iluzia vindecării, cum și eu am mers de altfel.

Nu regret că am mers pentru că nu aș fi putut trai cu vina că ar exista ceva ce nu am încercat, care să mă facă mai bine. Cei de la clinică nu au garantat nimic, dar scopul ar fi fost reducerea numărului de injecții pe care îl fac zilnic. Tratamentul și drumul sunt 4500 de euro, deci de acolo pornește cheltuiala.”, a declarat Bogdan Mocanu, pentru FANATIK.

„Avem grijă mereu să ne ținem la curent cu noutățile în ce privește diabetul”

Bogdan Mocanu a aflat despre acest tratament de la bunul lui prieten de suferință, Armin Nicoară. Aceștia comunică des și fac schimb de informații despre boala cu care se luptă.

„Unul dintre prietenii mei de suferință, Armin Nicoară a împărtășit cu mine ca a fost acolo și ca așteaptă rezultatele. Eu l-am urmat. Avem grijă mereu să ne ținem la curent cu noutățile în ce privește diabetul. Un om cu un caracter deosebit pe care mă bucur ca îl pot numi prieten.”, a povestit interpretul.

Pentru FANATIK, în urmă cu aproximativ o lună de zile, . Atunci artistul explica ce presupune intervenția.

„Azi noapte am ajuns. Mi-a făcut niște analize și m-au internat până sâmbătă. Sunt în Turcia pentru un tratament, adică nu știu dacă poți să-mi numești tratament. Îmi fac niște analize și îmi bagă ceva vitamine.

E bun pentru persoanele care au diabet. Este o vitaminizare mai puternică pentru pancreas, pentru corp, pentru toate celelalte. Am venit să încerc să văd care-i situația.”, a declarat Armin Nicoară.

„Dumnezeu a simțit că eu sunt foarte slab, că sunt firav, că sunt sensibil”

Deși diabetul i-a fost o cruce greu de dus, i-a fost în același timp și o binecuvântare. Asta spunea chiar el, în trecut, când a fost întrebat despre greutatea bolii, mai ales în anii copilăriei, când mai mult stătea în spitale.

„Diabetul este un lucru bun care mi s-a întâmplat pentru că m-a maturizat, acum pot progresa. Este o boală și o binecuvântare în același timp. Cât am stat internat, am început să desenez. De la simțul asta artistic deprinzi și alte calități.

M-a schimbat mult, m-a maturizat, chiar dacă prematur și un pic cam dur. Nu regret nimic. Unii spun că nu mi-am trăit copilăria, că am stat numai prin spitale. Eu nu regret, o consider o lecție de viață. Dumnezeu a simțit că eu sunt foarte slab, că sunt firav, că sunt sensibil”, .