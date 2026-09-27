Bogdan Mocanu și Călin Șerban vor lăsa deoparte pentru o seară decorul din „Burlacii: Foc în Paradis” și se vor întâlni într-un cadru cu totul diferit. Cei doi vor fi protagoniștii main-eventului de la RXF Next Fighter 35, programat pe 19 octombrie, de la ora 20:00, care va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO. Confruntarea se va desfășura pe reguli de MMA, în trei reprize a câte trei minute.
La 28 de ani, Bogdan Mocanu este deja o figură cunoscută publicului din România, însă drumul său până în lumina reflectoarelor a avut mai multe etape. Originar din Bârlad, Mocanu a practicat bodybuildingul, a lucrat ca model și tattoo artist și a cochetat inclusiv cu pictura. La rândul său, adversarul lui Mocanu vine din zona sportului. Călin Șerban este antrenor de fitness și kinetoterapeut.
Celebritatea lui Bogdan Mocanu a explodat după participarea la „Puterea Dragostei”. El a fost desemnat câștigătorul primului sezon al reality-show-ului în 2019 și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro. La fete, câștigătoare a fost Bianca Comănici.
Expunerea uriașă de la televizor i-a deschis ulterior și alte uși. Mocanu a devenit o prezență constantă în mediul online și a intrat și în industria muzicală. Printre colaborările sale se numără cea cu Jador, Nikolas Sax și DeSanto pentru piesa „Mireasa”, iar ulterior au urmat și alte proiecte muzicale. În prezent, Bogdan Mocanu are o comunitate importantă și în social media. La momentul anunțării confruntării cu Călin Șerban, acesta era urmărit de aproximativ 642.000 de persoane pe Instagram.
Dacă pentru o bună parte a publicului Bogdan Mocanu este cunoscut în primul rând datorită televiziunii și mediului online, acesta a demonstrat deja că poate face spectacol și în cușcă. Pe 21 februarie 2023, Bogdan Mocanu l-a întâlnit într-o gală RXF pe Darian Vicenzo, personaj cunoscut în mediul online drept „Romanian Final Boss”. Confruntarea s-a terminat extrem de repede. Mocanu a început agresiv, iar după ce duelul a ajuns la sol și-a pus adversarul într-o situație din care acesta nu a mai putut continua. Vicenzo a abandonat, iar lupta a fost consemnată ca fiind încheiată după aproximativ 20 de secunde.
Există și o poveste aparte în jurul duelului de pe 19 octombrie, care se va vedea în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 20:00. Atât Bogdan Mocanu, cât și Călin Șerban fac parte în 2026 din distribuția reality-show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”, lansat de PRO TV și VOYO pe 14 septembrie.