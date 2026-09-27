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Bogdan Mocanu și Călin Șerban vor lăsa deoparte pentru o seară decorul din „Burlacii: Foc în Paradis” și se vor întâlni într-un cadru cu totul diferit. Cei doi vor fi protagoniștii main-eventului de la RXF Next Fighter 35, programat pe 19 octombrie, de la ora 20:00, care va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO. Confruntarea se va desfășura pe reguli de MMA, în trei reprize a câte trei minute.

Cine este Bogdan Mocanu, protagonistul main-eventului de la RXF Next Fighter 35

La 28 de ani, Bogdan Mocanu este deja o figură cunoscută publicului din România, însă drumul său până în lumina reflectoarelor a avut mai multe etape. Originar din Bârlad, Mocanu a practicat bodybuildingul, a lucrat ca model și tattoo artist și a cochetat inclusiv cu pictura. La rândul său, Călin Șerban este antrenor de fitness și kinetoterapeut.

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Mocanu a câștigat primul sezon „Puterea Dragostei”

Celebritatea lui Bogdan Mocanu a explodat după participarea la „Puterea Dragostei”. El a fost desemnat câștigătorul primului sezon al reality-show-ului în 2019 și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro. La fete, câștigătoare a fost Bianca Comănici.

Expunerea uriașă de la televizor i-a deschis ulterior și alte uși. Mocanu a devenit o prezență constantă în mediul online și a intrat și în industria muzicală. , Nikolas Sax și DeSanto pentru piesa „Mireasa”, iar ulterior au urmat și alte proiecte muzicale. În prezent, Bogdan Mocanu are o comunitate importantă și în social media. La momentul anunțării confruntării cu Călin Șerban, acesta era urmărit de aproximativ 642.000 de persoane pe Instagram.

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Bogdan Mocanu are deja o victorie în RXF. Și-a învins adversarul în doar 20 de secunde

Dacă pentru o bună parte a publicului Bogdan Mocanu este cunoscut în primul rând datorită televiziunii și mediului online, acesta a demonstrat deja că poate face spectacol și în cușcă. Pe 21 februarie 2023, Bogdan Mocanu l-a întâlnit într-o gală RXF pe Darian Vicenzo, personaj cunoscut în mediul online drept „Romanian Final Boss”. Confruntarea s-a terminat extrem de repede. Mocanu a început agresiv, iar după ce duelul a ajuns la sol și-a pus adversarul într-o situație din care acesta nu a mai putut continua. Vicenzo a abandonat, iar lupta a fost consemnată ca fiind încheiată după aproximativ 20 de secunde.

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De la „Burlacii: Foc în Paradis”, direct în cușca RXF

Există și o poveste aparte în jurul duelului de pe 19 octombrie, care se va vedea în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 20:00. Atât Bogdan Mocanu, cât și Călin Șerban fac parte în 2026 din distribuția reality-show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”, lansat de PRO TV și VOYO pe 14 septembrie.