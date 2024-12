Bogdan Peșchir, misteriosul „bogpr” care-l susține pe Călin Georgescu: „Eu nu am finanțat o campanie, eu am făcut donații către conturi TikTok de tot felul”

Bogdan Peșchir, unul din donatorii de pe TikTok din campania lui Călin Georgescu, a afirmat că a donat sute de mii de euro către conturi care îl promovau pe Georgescu, dar nu și direct către acesta.

Bogdan Peșchir: „Eu nu am finanțat o campanie, eu am făcut donații către conturi de TikTok”

Bogdan Peșchir, misteriosul „bogpr”, care a fost vizat, sâmbătă, de percheziții ale polițiștilor și procurorilor, după declanșarea anchetei despre finanțarea campaniei candidatului independent Călin Georgescu, a afirmat că nu i-a dat bani direct acestuia dar a donat sume importante unor conturi care îl promovau.

„Cred că sumele sunt corecte, dar raportul respectiv (raportul SRI desecretizat) are un limbaj ce lasă loc de interpretări și chiar dezinformează sugerând că donațiile mele au fost doar către susținătorii unui candidat, în plus nu mentionează perioada când s-a donat cea mai mare parte din suma totală. Cu mult înainte de alegeri”, a afirmat Bogdan Peșchir pentru .

Bogdan Peșchir a susținut că acuzațiile ce îi sunt aduse în urma desecretizării documentelor din sunt dezinformări. „Eu nu am finanțat o campanie, eu am făcut donații către conturi de TikTok de tot felul fără să le cer vreun favor sau să le condiționez aceste donații de orientarea lor politică. Iar când mi s-a propus de anumite conturi să le donez pentru a susține pe cineva, le-am spus foarte clar că nu doresc să fac așa ceva, că fiecare trebuie să susțină voluntar pe cine vrea!”, a spus Peșchir.

Bogdan Peșchir nu a spus de ce a donat aceste sume de bani, însă a precizat că „donațiile mele au fost și către utilizatori fără conținut politic, cazuri sociale, utilizatori ce susțineau alți candidați sau utilizatori care vorbeau negativ” despre Georgescu. În egală măsură, Peșchir nu a oferit explicații pentru donațiile pentru conturile critice cu Călin Georgescu, cu toate că banii mergeau și către conturile laudative cu independentul.

„Suportul meu către dânsul nu este absolut”

Sursa citată mai precizează că Bogdan Peșchir a afirmat că este un simpatizant al lui Călin Georgescu, dar, spune el, „trebuie luat în considerare contextul complet în care a făcut acele declarații (controversate.) și cele mai bune explicații le poate da doar dânsul”. „Suportul meu către dânsul nu este absolut și etern, ci este condiționat de informațiile pe care le am la dispoziție. Dacă derapează de la ceea ce a spus că face sau apar dovezi clare că dânsul are interese obscure sau intenții greșite, îmi voi retrage susținerea”, a precizat Peșchir.

„NU am făcut donații către Călin Georgescu”, a subliniat el, vineri, potrivit sursei citate. „Documentul respectiv (al SRI) nu menționează decât susținători CG, ceea ce mi se pare absurd. Nu am făcut nici o înțelegere cu niciun om că îi voi dona ca să susțină un candidat sau altul”, a spus Peșchir.

„Mi-a plăcut discursul dânsului, CV-ul impresionant faptul că a încercat în mod repetat să ajute țara prin proiecte de dezvoltare durabilă. Îmi plac oamenii cu viziune, și sunt în acord cu el în multe lucruri, de exemplu faptul că România are un potențial imens! Din păcate, la clasa politică actuală viziunea se reduce la ‘vă vom mări pensiile/salariile’”, a subliniat în alt răspuns Bogdan Peșchir.

„Nu am nicio legătură cu Călin Georgescu, directă sau prin transpuși. Nu am niciun interes material sau personal”, a precizat cel asociat cu contul „bogpr”.

„Nu am nici o legătură cu Rusia”

În privința acuzațiilor din rapoartele serviciilor de informații cu privire la acțiunile hibride ale Rusiei, Bogdan Peșchir a mai spus că nu are nici un fel de legătură cu rușii în afară de literatură. „Nu am absolut nicio legătură cu Rusia în afară de faptul că autorul meu favorit este Dostoievski, iar numele meu are o însemnatate în limba rusă”, a afirmat el.

Potrivit documentelor desecretizate prezentate în ședința CSAT de către serviciile de informații, Bogdan Peșchir a făcut donații pe , via contul „bogpr”, în valoare de un milion de euro, pentru promoarea lui Călin Georgescu.

Potrivit informațiilor SRI, Bogdan Peșchir a lucrat ca programator la unele firme asociate cu domenul criptomonedelor, unele dintre ele fiind deținute de un rămân cu dublă cetățenie care a emigrat în 1995 în Africa de Sud.