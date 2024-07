Bogdan Racovițan, cu doar câteva minute la EURO 2024, poate prinde transferul carierei! Ce cluburi din Germania îl doresc

„Tricolorii“ pot prinde transferurile carierei după Campionatul European din Germania, cu sau fără minute. de Iordănescu, dar a a jucat foarte puțin la EURO.

Bogdan Racovițan poate prinde transferul carierei

Fundașul central de la Rakow a prins doar patru minute pe teren la EURO 2024, în meciul cu Ucraina. Intrat ca rezervă cu ucrainenii, acesta a rămas pe bancă cu Belgia și Slovacia, dar a atras nume mari care vor să îl transfere.

Conform portarului de transferuri transfermarkt, polonezii sunt pregătiți să îl cedeze pe Bogdan Racovițan. Plecarea în Germania ar însemna pasul carierei pentru fundașul central produs de FC Botoșani.

Un principal atuu al fundașului este că se pliază foarte bine pe sistemul de trei fundași centrali, tipic unor echipe din Bundesliga. Printre cluburile unde Racovițan ar putea fi util sunt Freiburg, Wolfsburg sau Union Berlin, conform .

Campionul Poloniei cu Raków Częstochowa, Racovițan a plecat de la FC Botoșani acum aproape doi ani. Moldovenii au încasat pe el suma de 600.000 de euro, la plecarea în Ekstraklasa poloneză.

De la suporter la jucător al naționalei la EURO

în ochii suporterilor români, după ce a avut o evoluție rapidă. Fundașul central crescut în Franța a participat la meciurile naționalei de la EURO 2016, din Hexagon.

Fotografia cu el s-a viralizat rapid, atunci când a fost la meci alături de tatăl lui, iar fanii au fost înduioșati. Nicolae Stanciu chiar a folosit fotografia cu Racovițan drept un atuu de motivare pentru colegii lui.

„Imnul! Când s-a cântat pentru prima oară, am avut pielea de găină. Tot stadionul… Am crezut că jucăm la noi acasă! Și s-a cântat încă o dată în timpul meciului. Am simțit mândrie. Am vrut să mă ridic să cânt și eu! Am cântat și eu.

La lotul național, totul este organizat foarte bine. N-am resimțit niciodată o diferență față de fotbalul francez. Suntem mulți care am crescut în străinătate, acolo am învățat ce înseamnă fotbalul mare, atitudinea. Pe care am regăsit-o la națională“, a spus Bogdan Racovițan.