Bogdan Racovițan, entuziast după revenirea la echipa națională: ”Am simțit o mare bucurie când am fost convocat”

Accidentat în vara anului trecut când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, Bogdan Racovițan și a fost chemat la echipa națională a României.

Revenire cu emoții pentru Bogdan Racovițan la echipa națională

Selecționerul pentru meciurile cu Canada și Cipru, iar pe listă se află și fundașul Bogdan Racovițan. Jucătorul formației poloneze Rakow Czestochowa este încântat că va fi juca din nou sub ”tricolor”.

”Am simțit o mare bucurie când am fost convocat după perioada asta mai grea pentru mine. Mi-a fost foarte dor de echipa națională, mi-a fost dor de fotbal, de echipa națională care e o a doua familie pentru mine.

Ultima oară a fost EURO, care a fost pentru mine cu momente de neuitat. Am comunicat în toată această perioadă cu cei din staff-ul naționalei, au fost alături de mine, mi-au transmis mesaje de încurajare. M-au susținut mereu.

Nu a fost o perioadă ușoară pentru mine această accidentare, dar știam că voi trece peste. Acum poate sunt mai puternic, sunt poate mai matur după ceea ce s-a întâmplat și revin cu multă încredere”, a declarat Racovițan, într-un interviu pentru .

Încrezător că ”tricolorii” vor ajunge la Mondial

În ciuda startului greoi din preliminarii, fundașul central este convins că naționala României va obține biletele pentru Mondialul de anul viitor. ”Mai avem șanse de calificare, deși nu am început bine. Dar avem șanse și vom face totul pentru această calificare. Vom da totul pe teren să câștigăm și să mergem la Mondial.

M-am uitat ca un suporter la meciurile de până acum ale naționalei, am fost alături de echipă. Am simțit că fac parte din lot și voiam să trag tare să revin cât mai repede, asta mi-a dat cumva forță să mă lupt în fiecare zi”, a mai spus Bogdan Racovițan.

Naționala României va juca un meci amical împotriva Canadei pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, urmând ca patru zile mai târziu să joace în deplasare cu Cipru, de la ora 21:45, în preliminariile CM 2026.