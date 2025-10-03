Sport

Bogdan Racovițan, fundașul român de la Rakow, i-a anihilat pe atacanții Craiovei și a răspuns sincer: „Ne-a ajutat și asta. Se putea întâmpla orice”

Bogdan Racovițan a dat toate detaliile. Cum a reușit echipa sa Rakow să învingă Universitatea Craiova în prima etapă din Conference League: „I-am dominat”
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.10.2025 | 08:30
Bogdan Racovițan în timpul meciului Rakow - Universitatea Craiova
Bogdan Racovițan în timpul meciului Rakow - Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

Fundașul central român a fost integralist în acest meci și a avut în general o prestație foarte bună. La final a admis că echipa lui a fost ajutată și de acel cartonaș roșu direct primit de Vladimir Screciu în debutul reprizei secunde, dar pe de altă parte a apreciat și că gruparea poloneză a fost per total superioară formației antrenate de Mirel Rădoi.

Unde s-a făcut diferența în meciul Rakow – Universitatea Craiova 2-0 din Conference League în viziunea lui Bogdan Racovițan

Racovițan a evidențiat că el și coechipierii săi au reușit să își impună ritmul obișnuit de joc aproape pe toată durata meciului și, în plus, a subliniat și că Rakow a dominat partida în primul rând prin posesia foarte bună a balonului în secvențe destul de îndelungate de joc, chestiune care le-a permis gazdelor să dicteze ritmul aproape pe tot parcursul meciului.

„Mă bucur că am câștigat, cred că a fost un meci bun din partea noastră. Ne-a ajutat și cartonașul roșu și cred că am meritat victoria. Se putea întâmpla orice până la finalul meciului.

Dar am controlat bine jocul, am avut posesia, am avut mingea, per ansamblu i-am controlat bine. Bineînțeles, sunt fericit, îmi pare rău pentru Craiova, dar sunt fericit pentru mine. Mă bucur că am reușit să începem bine în Europa.

Tactica noastră nu a fost una specială, am încercat să ne facem jocul ca de obicei. I-am dominat la nivel de intensitate, de pressing, nu au reușit să iasă cu mingea. E greu, când stai să te aperi, să mai faci și faza ofensivă. Nu știu dacă experiența a făcut diferența, dar cu siguranță ne-a ajutat. Cred că toată echipa merită această victorie”, a declarat Bogdan Racovițan la flash-interviu după Rakow – Universitatea Craiova 2-0.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
