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Bogdan Racovițan, gol decisiv pentru Rakow în Polonia, în poarta lui Cojocaru! Portarul român a fost eliminat în prelungiri. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2026 | 23:38
Bogdan Racovitan gol decisiv pentru Rakow in Polonia in poarta lui Cojocaru Portarul roman a fost eliminat in prelungiri Video
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Bogdan Racovițan, gol decisiv pentru Rakow în Polonia. Foto: Profimedia
Bogdan Racovițan, decisiv pentru Rakow în Polonia! Cum a marcat fundașul central român golul victoriei echipei sale, în poarta lui Valentin Cojocaru
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Bogdan Racovițan (26 de ani) a fost integralist luni seară în meciul Rakow Czestochowa – Pogon Szczecin, disputat în cadrul etapei cu numărul 13 din campionatul Poloniei, Ekstraklasa. Fundașul central român a reușit să marcheze golul decisiv în această partidă în minutul 73, cu o lovitură excelentă de cap.

Bogdan Racovițan a marcat golul victoriei lui Rakow în Polonia

Însă nu ca urmare a unei faze fixe, așa cum s-ar putea gândi mai toată lumea, ci din acțiune, după ce a rămas în preajma careului advers, într-o secvență în care echipa lui forța practic cu toate liniile marcarea golului, și a primit o centrare perfectă din flancul stâng, de la Otieno. Din 6 metri, în principiu fără marcaj, internaționalul român a trimis plasat, iar portarul advers nu a avut nicio șansă de intervenție.

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De altfel, nu a schițat niciun gest, ci doar a urmărit cu privirea mingea ducându-se în plasa porții sale. În prelungirile meciului, mai exact în minutul 90+7, Rakow a mai înscris o dată, prin Pienko, dar este destul de clar că golul care a făcut diferența în această partidă a fost cel al lui Racovițan.

Valentin Cojocaru a fost eliminat în prelungiri

În poarta lui Pogon, s-a aflat nimeni altul decât Valentin Cojocaru (31 de ani), un alt fotbalist convocat recent de Gică Hagi la naționala României. Din nefericire pentru el, goalkeeper-ul a fost eliminat în minutul 90+4 pentru un fault în poziție de ultim apărător. În urma acestui rezultat, se poate spune că Rakow începe să „respire” în campionatul din Polonia.

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Gruparea din Czestochowa a ajuns la 9 puncte acumulate în 13 etape și se află în prezent pe locul 17 în clasament, penultimul. Înainte de această rundă, echipa lui Racovițan se afla chiar pe ultima poziție, dar după această victorie a trecut peste Wieczysta Cracovia, echipa lui Zeljko Kopic și Florentin Petre. Pentru prestația lui din această partidă, fundașul central român a fost declarat omul meciului de către Flashscore și Sofascore, cu note de 8.7, respectiv 8.5.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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