Bogdan Racovițan i-a pus gând rău lui Ștefan Baiaram înainte de Rakow – Universitatea Craiova: ”Îl aștept pe teren”

Universitatea Craiova debutează în grupa de Conference League cu un meci pe terenul formației poloneze Rakow, iar Bogdan Racovițan a avut un mesaj special pentru Ștefan Baiaram.
Traian Terzian
01.10.2025 | 19:15
Bogdan Racovitan ia pus gand rau lui Stefan Baiaram inainte de Rakow Universitatea Craiova Il astept pe teren
Bogdan Racovițan a vorbit despre duelul pe care îl va avea cu Ștefan Baiaram în Rakow - Universitatea Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik

Pentru Universitatea Craiova urmează joi, 2 octombrie, de la ora 22:00, partida cu Rakow din Conference League, iar Bogdan Racovițan, fundașul echipei din Polonia, a vorbit despre duelul pe care îl va avea cu Ștefan Baiaram.

Mesajul lui Bogdan Racovițan pentru Ștefan Baiaram înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Cei doi se cunosc de la echipa națională a României, iar Bogdan Racovițan speră să reușească să-l blocheze pe cel mai în formă jucător al ”alb-albaștrilor” în acest start de sezon și a anunțat că obiectivul lui Rakow este să înceapă cu dreptul grupa de Conference League.

”Obiectivul nostru este victoria, Craiova este o echipă bună, i-am analizat, îi respectăm bineînțeles, pentru noi e mai important ce facem noi, jucăm acasă, victoria e importantă. Da, îi cunosc, dar nu vreau să dau nume.

Am vorbit cu Baiaram înainte de meci, îl aștept pe teren, va fi un duel interesant. (n.r. – Despre echipa națională) Încerc să dau tot ce am mai bun aici la club, sunt la dispoziția lui (n.r. – Mircea Lucescu), dacă o să aibă nevoie de mine o să fiu prezent mereu”, a declarat Racovițan, pentru Digi Sport.

Racovițan nu se teme de duelul cu Universitatea Craiova

Fundașul central al lui Rakow a fost prezent și la conferința de presă premergătoare întâlnirii din prima etapă de Conference League și a anunțat că este la capacitate maximă după accidentarea care l-a ținut departe de teren aproximativ un an.

”Pot să zic eu că e un meci mai special pentru mine, pentru că îi știu pe mai mulți din Craiova. Aici e o chestie de onoare, când o să-i văd nu vreau să fiu eu cel care a pierdut meciul direct. Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă au ajuns până aici, e clar că au calitate.

Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru. Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Începem cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună. Mă bucur că am revenit după o așa accidentare gravă. Mă simt 100%, sunt pregătit, de la meci la meci mă simt mai bine din punct de vedere fizic. Pot să spun că sunt la 100%”, a spus Bogdan Racovițan.

Ultimele detalii despre întâlnirea Rakow – Universitatea Craiova

Chiar înainte de startul în grupa de Conference League, Mirel Rădoi a primit o veste excelentă. Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că fundașul Oleksandr Romanchuk s-a refăcut după accidentare, iar decizia folosirii lui este la tehnicianul oltenilor.

Delegația Universității Craiova a plecat miercuri dimineață spre Polonia cu un charter special, iar atmosfera a fost una destinsă. ”Alb-albaștrii” au aterizat la Katowice, iar drumul de peste 30 de kilometri până la Sasnowiec a fost făcut cu autocarul.

Meciul Rakow – Universitatea Craiova, programat joi, 2 octombrie, de la ora 22:00, va fi condus de o brigadă de arbitri din Malta, avându-l la centru pe Ishmael Barbara. Acesta s-a aflat la ”centru” și la partida Inter Club d’Escaldes – FCSB, din returul primului tur preliminar al Champions League.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
