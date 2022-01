Imagini horror după amicalul Dinamo – CS Mioveni. Cum arată Bogdan Rusu după ce a fost desfigurat de Mihai Eșanu. Foto exclusiv

Clipe de groază pentru Bogdan Rusu și familia sa. În primul sfert de oră al , atacantul în vârstă de 31 de ani a fost lovit cu pumnii în plină figură de către portarul bucureștenilor, Mihai Eșanu.

Echipa lui Alexandru Pelici a primit penalty, dar Eșanu a rămas pe teren, apărând lovitura de pedeapsă, în timp ce fotbalistul Mioveniului a ajuns în stare gravă la spital. FANATIK care a marcat șapte goluri în acest sezon de Liga 1.

Bogdan Rusu a suferit o accidentare groaznică în amicalul Dinamo – CS Mioveni 0-2

FANATIK a intrat în posesia unei imagini horror cu căpitanul lui CS Mioveni, care are umflat aproape tot ochiul stâng și toată partea stângă a feței bandajată.

În prezent, Bogdan Rusu se află la București, internat la spitalul Eliaș, acolo unde a fost supus mai multor investigații. Computerul tomograf a arătat rezultate bune și, ulterior, atacantul a fost transportat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială pentru și mai multe investigații.

Din fericire, după cum FANATIK a aflat în exclusivitate, Rusu nu are nevoie de operație, dar edemul și tăieturile de la ochiul stâng îi fac probleme. Medicii vor să afle ce se află în spatele acelui edem și preconizează că atacantul va lipsi câteva săptămâni bune de pe gazon.Rusu va rămâne la Mogoșoaia cel puțin până sâmbătă, 15 ianuarie, când va reveni la Spitalul OMF pentru un nou control.

Soția lui Bogdan Rusu, în stare de șoc după ce atacantul a fost desfigurat de Mihai Eșanu: „Am început să tremur”

FANATIK a luat legătura cu soția lui Bogdan Rusu, care e în stare de șoc după ceea ce s-a întâmplat cu căpitanul Mioveniului. Tânara este extrem de supărată că nimeni de la Dinamo, cu excepția „agresorului” Mihai Eșanu, nu s-a interesat de starea de săntate a soțului ei.

„În momentul de față îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele, pentru că nu m-aș fi așteptat niciodată ca Bogdan să sufere o astfel de accidentare horror și într-un meci amical. Ieri am aflat ce s-a întâmplat, când a început să îmi sune telefonul și să mă întrebe toată lumea ‘Ce a pățit Bogdan?’.

Am început să tremur, iar apoi am sunat pe cineva din staff, cu care am păstrat legătura în permanență până a apucat el să mă sune. Am vorbit puțin cu el, mi-a spus că îl doare…

Sunt dezamăgită! Nimeni de la Dinamo nu s-a interesat de starea lui de sănătate. Bagi un om în spital și ție nu îți pasă? Pe lângă faptul că pierde reluarea campionatului și câteva etape în plus, el e un om important pentru echipă, care luptă să se salveze de la retrogradare. Nimeni de la Dinamo nu l-a căutat. Știu doar că i-a scris portarul (n.r. – Mihai Eșanu), care l-a accidentat.

Sper din suflet să revină cât mai repede și să fie în formă, cel puțin la fel de în formă cum era și înainte de această accidentare. Noi avem încredere în el, îl susținem necondiționat și știm ce fel de om este.

În toată cariera îi numeri pe degete cartonașele galbene pe care le-a luat. El e genul de jucător care își respectă adversarul. Hai să ne respectăm reciproc”, a declarat Denise Rusu, în exclusivitate pentru FANATIK.

