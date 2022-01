Bogdan Rusu nu îl iartă pe Mihai Eșanu! Primarul din Mioveni „a luat foc” după ce atacantul a fost desfigurat: „Alo, Dinamo?”

Victoria lui CS Mioveni, scor 2-0, din amicalul cu Dinamo a fost umbrită de accidentarea pe care Mihai Eșanu i-a provocat-o lui Bogdan Rusu. , iar polemica e în floare și după aproape o săptămână.

A doua zi după meciul disputat la Buftea, FANATIK , tumefiat în urma duelului cu Eșanu. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani suferit mai multe fracturi în zona feței, de la tâmplă până la maxilar și sub ochiul stâng.

Dinamo, atacată de primarul din Mioveni, după ce Mihai Eșanu l-a desfigurat pe Bogdan Rusu

La cinci zile distanță după disputarea amicalului Dinamo – CS Mioveni 0-2, Ion Georgescu, primarul din Mioveni, „a luat foc” pe pagina oficială de Facebook din cauza comportamentului roș-albilor față de căpitanul echipei lui Alexandru Pelici.

„Alo, Dinamo?

A trecut aproape o săptămână de când Bogdan Rusu, atacantul echipei noastre de fotbal a suferit o gravă accidentare, în meciul de pregătire cu Dinamo București. Ceea ce trebuia să fie o partidă amicală, fără miză și fără orgolii, în mod anormal s-a sfârșit cu fracturi serioase, dureri cumplite, 10 ore la Urgențe și 6 săptămâni lungi de indisponibilitate.

Mai grav și de neînțeles este faptul că, a trecut aproape o săptămână, timp în care niciun oficial al clubului bucureștean nu s-a interesat de starea de sănătate a jucătorului nostru, care a suferit mai multe fracturi în zona feței, de la tâmplă până la maxilar și sub ochi. O accidentare urâtă care putea fi evitată, un episod care se putea transforma într-o tragedie.

Din păcate constat o totală indiferență a factorilor morali implicați, dar și lipsa fair-paly-ului, care ne fac să scoatem din discuție orice alte viitoare meciuri cu echipa Dinamo, în afara celor oficiale.

În egală măsură transmit conducerii CS Mioveni să-și apere întotdeauna, cu fermitate, interesele și să-și protejeze sportivii în fața unor situații din care au de suferit. Refacere rapidă Bogdan și multă sănătate!

Avem nevoie de tine în teren!”, a scris Ion Georgescu, pe Facebook.

Familia lui Bogdan Rusu, supărată pe Mihai Eșanu

Deși după meciul cu Dinamo, Denise Rusu, soția lui Bogdan Rusu, a dezvăluit pentru FANATIK că Eșanu i-a transmis un mesaj atacantului după accidentare, site-ul nostru a aflat în exclusivitate că familia Rusu se aștepta la mai multă compasiune din partea goalkeeperului dinamovist și ca și-ar fi dorit ca acesta să îi mai scrie și să se intereseze mai multde starea de sănătate a lui Bogdan, mai ales după ce au apărut în presă imaginile prezentate în exclusivitate de FANATIK, cu fața desfigurată a atacantului.

„Din fericire pentru mine, nu sunt așa rău precum colegul meu, dar nici eu nu sunt bine. Văzând reluarea, este adevărat, puteam să fac mai mult să evit, dar, în atmosfera meciului, chiar dacă a fost unul amical, nu am reușit să evit contactul.

L-am lovit, l-am văzut pe jos. Nu am văzut foarte mult pentru că am văzut sânge și nu m-am uitat prea mult. M-am lovit și eu la mână, am simțit imediat. Mă durea și capul. I-am scris, am vorbit cu un coleg de-ai lui să îmi dea numărul lui să îl întreb cum se simte.

Am degetul rupt, am mâna în ghips. Peste o săptămână am un control, peste alte trei săptămâni, am alt control. Să sperăm că se lipește repede. Degetul mijlociu mi l-am rupt probabil în pometele lui. Am ieșit să boxez. Dacă strângeți pumnul, degetul mijlociu iese cel mai mult din pumn. Degetul meu a lovit pometele lui.

Nu cred că e cazul de reacții negative din partea suporterilor. A fost ceva întâmplător, nu există nicio urmă de îndoială că ar fi fost ceva voit. Am văzut că vine, dar am crezut că ajung înaintea lui. Nu m-am gândit că o să ne lovim”, a declarat Mihai Eșanu, la .