Un jucător de la CS Mioveni, încurcat de numărul mare de spectatori la meciul cu FCSB: „Dacă s-a renunțat la restricții, e normal să vină”

CS Mioveni a produs prima surpriză a etapei cu numărul 27 din sezonul regulat. Echipa lui Alexandru Pelici a făcut 1-1 în compania celor de la FCSB, pe care i-a încurcat în cursa de urmărire a liderului CFR Cluj.

, dar argeșenii au restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize, când Ionuț Balaur a reluat mingea în plasa porții lui Andrei Vlad.

Ca urmare a acestui rezultat de egalitate, primul înregistrat vreodată între CS Mioveni și FCSB, nou-promovata este pe poziția a 12-a, cu 28 de puncte, unul mai mult decât FC U Craiova 1948, prima echipă aflată pe loc de baraj.

Egalul cu FCSB l-a făcut pe Bogdan Rusu să uite de pandemia COVID-19

Cu o capacitate de 10 mii de locuri, Stadionul Orășenesc din Mioveni a fost plin ochi la partida cu vicecampioana României, în ciuda faptului că, la noi în țară, din cauza pandemiei COVID-19, este permisă ocuparea doar 30% din scaune.

Euforic, la finalul meciului cu roș-albaștrii, omul cu pasa decisivă la golul lui Balaur, , a uitat de restricțiile impuse de pandemie și n-a văzut nimic greșit în afluența de spectatori de pe Orășenescul din Mioveni.

„E un lucru îmbucurător să scoți un rezultat bun cu FCSB. Joci cu FCSB, te aștepți să primești gol în orice moment. Mă bucur că am marcat și am intrat cu 1-1 la pauză. Noi ne așteptam să pună presiune de la pauză, să schimbe majoritatea jucătorilor.

Am observat asta si cu Chindia, dar noi când jucăm acasă cu echipele foarte bune o facem bine. Dacă le lași spații pe linii… te execută. Noi am închis toate spațiile.

Nu mă miră că au fost atât de mulți spectatori. Dacă s-a renunțat la restricții, e normal să vină”, a declarat căpitanul celor de la CS Mioveni.

Alexandru Pelici: „Cred că merităm să rămânem în Liga 1”

CS Mioveni e una dintre echipele în formă ale campionatului, cel puțin pe teren propriu, acolo unde are o serie de cinci meciuri la rând fără eșec. Egalul cu FCSB și evoluția fotbaliștilor argeșeni l-a mulțumit din plin pe antrenorul Alexandru Pelici.

„Știam că întâlnim una dintre echipele cu cele mai valoroase loturi din Liga 1. Am avut și șansă, am început destul de prost jocul. Am primit un gol rapid și părea că va fi un galop de sănătate pentru FCSB. Au mai avut câteva șanse, puteau să dezvolte altfel niște atacuri și scorul să se mărească. Încet, încet, ne-am revenit și am reușit să înscriem. A doua repriză a fost de luptă.

A fost un rezultat muncit, îmi felicit jucătorii. Echipa asta este cu suflet mare, așa cum am mai spus-o. Ne batem pentru fiecare palmă de teren și sperăm să rămânem în Liga 1. Din punctul de vedere al pasiunii, cred că merităm să rămânem în Liga 1.

Știam că, dacă le dăm spații între linii, vor fi foarte periculoși. Am preferat să-i lăsăm să scoată mingea la margine. Asta s-a întâmplat și în a doua repriză, au încercat să vină cu centrări, dar am reușit să respingem centrările lor, având trei fundași centrali cu gabarit. Au fost periculoși doar când Edjouma a intrat din linia a doua. Puteam să dăm lovitura în ultimele minute, când a scăpat Raicea. Cred că e un rezultat meritat.

Nu vreau să vorbesc despre Keșeru, sunt deciziile lui Toni (n.r. -Petrea) și ale celor de la FCSB. Keșeru este unul dintre jucătorii importanți ai campionatului, ai FCSB-ului, e un marcator. E normal că pentru noi a contat faptul că n-a fost azi, putea să pună probleme. Dar ei știu mai bine decât mine cine merită să joace”, a spus Alexandru Pelici, după CS Mioveni – FCSB 1-1.