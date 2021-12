Bogdan Stelea dezvăluie un moment neştiut din cariera lui: „Jucam cu Barcelona şi aveam entorsă cu smulgere de ligamente!”. Video

Bogdan Stelea (54 de ani) a fost invitat în podcastul artistului român SPEAK și . Cel poreclit „Arnold” a dezvăluit că a făcut sacrificii imense pentru fi mereu un portar de top.

Stelea a dezvăluit că în fiecare zi din cariera sa de fotbalist profesionist a resimțit dureri fizice. Ba, mai mult, acesta a jucat meciuri oficiale, în ciuda faptului că era accidentat foarte grav.

Bogdan Stelea a învins-o pe Barcelona cu glezna făcută praf

Deși după ce s-a retras a îmbrățișat meseria de tehnician, Bogdan Stelea a recunoscut că a fost un fotbalist rebel și că nu tot timpul a ascultat indicațiile antrenorilor.

lui SPEAK despre un episod petrecut în iarna anului 1997, când, aflat în vacanță în România, la Poiana Brașov, portarul, care apăra atunci poarta celor de la Salamanca, s-a accidentat pe pârtie.

„Am jucat un meci cu Barcelona… M-am dus la munte… Acum pot să spun, că nu mai contează. M-am dus la club și le-am spus că am alergat în pădure și am călcat într-o groapă și mi-am sucit glezna.

Dar eu m-am dus la munte, aici, în Poiană, că aveam vacanță în perioada sărbătorilor de Crăciun, aveam vreo șapte zile și începuse nebunia cu plăcile de snowboard. Și nu era ca acum, să îți pui bocanci, să ai legături speciale. Aveai legături, dar puteai pune orice bocanc în legătura aia. Mi-am băgat piciorul în legătura aia normală și mi-am dat drumul singur, de nebun, fără profesor, fără nimic.

Mi s-a întors placa. Mi s-a înfipt în zăpadă, că era moale și m-am dus în față și am făcut la picior entorsă, smulgere de ligamente, grav rău de tot. Mi-am dat seama că e groasă. Asta se întâmpla pe 22-23 decembrie.

„Mergeam cu un picior încălțat și cu unul gol, prin zăpadă”

Mi-am dat seama că o să am probleme. Mă durea tare de tot. Se uita lumea la mine pe pârtie, că mă și cunoșteau unii. Când am văzut ce s-a întâmplat, mi-am scos piciorul din bocanc, am rămas în piciorul gol și stăteam cu el în zăpadă, ca să pun rece. M-am dus până la hotel, stăteam la Sport, în Poiană, și mergeam cu un picior încălțat și cu unul gol, prin zăpadă. Am plecat imediat, m-am urcat în mașină și m-am dus la București.

Aveam un maseur la echipa națională, care pe mine m-a recuperat de multe ori, nu mai e nici el, Dumnezeu să îl ierte, Mircea Popa. Și l-am sunat, am ajuns seara pe la 10, și i-am povestit tot ce am avut și mi-a zis să mă duc la el.

M-am dus și la el și vreo oră mi-a băgat degetele în gleznă… Nu vrei să știi cum mă durea. Peste câteva zile am plecat în Spania, la Salamanca, și m-am dus la club. Lor le-am spus că am alergat prin pădure și că mi-am sucit glezna. Îți dai seama că nu m-au crezut.

Nu îmi era frică că mă dau afară, că nu mă dădeau, dar mă amendau de mă rupeau. Și m-a chemat antrenorul și mi-a zis ‘Nu mă interesează ce ai făcut, cum ai făcut, nu vreau să mai vorbesc despre asta. Pe 6 ianuarie jucăm cu Barcelona, nu mă interesează ce faci, trebuie să joci’.

Și îl întreb ‘Păi și dacă nu îmi trece? Ce fac? Aveam glezna atât de mare… Nici măcar nu pot pot băga piciorul în gheată’. Mi-a zis ‘Nu știu ce faci, trebuie să joci’.

Asta se întâmpla cam pe 26-27 decembrie, discuția cu el. Și am început să fac recuperare, îmi făceam masaj. Nu mă antrenam. Eu nu am făcut nimic. Nu foloseam piciorul și făceam abdomene, lombari, totul în sală. Cu trecerea zilelor a început să se amelioreze. Am început să merg, eram ok. Dar tot la nivelul ăsta stăteam. Apoi am început să dau la bicicletă și a venit ziua meciului. Mă duc la stadion, încerc să bag piciorul în gheată, dacă îl bag joc, dacă nu pot, asta e. Se mai dezumflase, dar tot mai era.

Am băgat piciorul în gheată, am alergat 20-30 de metri. Și m-am dus la hotel, că în ziua meciului ne chema la hotel, pe la 11, dacă jucam seara la 9. Și i-am zis joc și am jucat, cu Barcelona la noi. Și i-am bătut 4-3”, a dezvăluit Stelea.

„Eram cu glezna praf! Două luni nu am făcut nimic”

Bogdan Stelea a jucat șapte ani la Salamanca, în perioada 1997-2004, club pentru care a evoluat în 68 de partide. Meciul la care face referire fostul portar a fost unul de gală, având în vedere garnitura pe care o propunea Barcelona, antrenată la acea vreme de Louis van Gaal.

„Erau ceva jucători la Barcelona, Rivaldo, Figo, Luis Enrique, frații de Boer, Couto. Ne conduceau în minutul 87 cu 3-1. Cu tot cu minutele de prelungiri, i-am bătut 4-3. Ei la 3-1 ne atacau. Noi scăpam pe contraatac și le dădeam goluri. La ultima fază, când se făcuse 3-3, ei erau înnebuniți să ne atace. Că au avut 3-1 și voiau să ne dea gol.

Au avut un corner. A ajuns mingea la Couto, care a dat un șut în bara transversală. Eu nu aveam ce să fac, doar m-am uitat la ea. Din bară s-a dus mingea la vreo 35 de metri de poarta noastră. Acolo noi aveam patru jucători în față și am plecat pe contraatac și le-am dat gol și am câștigat cu 4-3.

Eu eram cu glezna praf. Încă vreo 2 luni nu m făcut nimic. Stăteam în sală și jucam meciurile. Dar perioada respectivă am făcut cele mai bune meciuri, cu glezna așa. Nu mă antrenam. Eram atât de concentrat să fiu bine și făceam exact ce trebuia sa fac de nu mai riscam deloc. Și am avut norocul să fac cele mai bune meciuri”, a adăugat fostul portar.

Echipa Barcelonei, pe 6 ianuarie 1998, în meciul pierdut la Salamanca, scor 3-4

Hesp – Reiziger, Bogarde, Celades, Sergi – Figo, De La Pena, Giovanni, Luis Enrique – Anderson, Rivaldo

Pe parcurs, antrenorul Louis van Gaal l-a mai trimis în teren pe Fernando Couto, în locul lui Ivan De La Pena, în minutul 82. Pentru prestația avută împotriva catalanilor, Bogdan Stelea a primit două stele, fiind al doilea cel mai bun fotbalist al celor de la Salamanca, după Taira, notat cu trei stele.