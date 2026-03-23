Bogdan Stelea a numit portarul care ar fi trebuit să ajungă la națională după accidentarea lui Ionuț Radu: „Fără doar și poate!”

România va avea un debutant în poartă la barajul contra Turciei. Convocați inițial de Mircea Lucescu, Ionuț Radu și Mihai Popa s-au accidentat, iar selecționerul a decis să mizeze pe trei portari din campionatul intern care nu au nicio selecție: Marian Aioani, aflat pe lista inițială, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu. Fostul mare portar Bogdan Stelea (58 de ani) e de părere că Ștefan Târnovanu, goalkeeper-ul celor de la FCSB, ar fi trebuit să se afle în lot pentru baraj.

Vestea accidentării lui Ionuț Radu a fost una teribilă pentru naționala României, deoarece goalkeeper-ul celor de la Celta Vigo urma să fie titular contra Turciei. În locul acestuia, Mircea Lucescu l-a convocat pe Laurențiu Popescu, care se va lupta pentru un loc în primul 11 cu Marian Aioani și Cătălin Căbuz. Bogdan Stelea e de părere că Ștefan Târnovanu ar fi trebuit să fie principala variantă pentru selecționer, însă acesta este rezervă la FCSB, iar fostul internațional l-a criticat pe Gigi Becali din acest motiv.

„Este o situație grea. Se întâmplă astfel de momente pentru că nu se fac lucrurile cum trebuie. Mă refer la faptul că a existat un portar care ar fi trebuit să fie în lotul României, dar anumite persoane au avut grijă să nu fie acolo. A fost scos din poartă, dat la o parte și s-a ajuns la situația asta. O să vedem ce o să se întâmple. (n.r. ar fi fost Târnovanu titularul României?) În momentul de față, da. Fără doar și poate.

Eu cred că trebuia să fie în lotul naționalei României, indiferent. Este părerea mea și o susțin. (n.r. pe cine vede titular cu Turcia) Habar nu am. Nu o să fie ușor, indiferent cine va fi alesul. Contează mult forma de moment, de încredere, de nivelul la care a jucat în ultima perioadă. Există un selecționer care trebuie să ia o hotărâre. Antrenorul cu portarii doar spune o părere, dar selecționerul ia decizia finală”, a declarat Bogdan Stelea, conform . Ștefan Târnovanu și-a pierdut locul de titular la FCSB deoarece „roș-albaștrii” au decis să mizeze pe Matei Popa (18 ani) ca jucător U21.

În ce formă se află cei trei portari convocați de Mircea Lucescu

. Aflat pe lista inițială a lui Mircea Lucescu, Marian Aioani este titular la Rapid, însă are doar două meciuri fără gol primit în 2026 la echipa de club, ambele contra unor echipe din a doua jumătate a clasamentului, 1-0 cu Metaloglobus și 3-0 cu Hermannstadt. Per total, Aioani este pe locul 5 într-un clasament al celor mai multe partide fără gol primit în acest sezon de Superliga, cu 8, după David Lazar (13), Cosmin Dur-Bozoancă (12), Giannis Anestis (11) și Edvinas Gertmonas (10).

Convocarea lui Cătălin Căbuz este una surprinzătoare, deoarece portarul adus de FC Argeș de la Hermannstadt nu a impresionat în actuala stagiune. . În fine, Laurențiu Popescu a fost rezervă în prima parte a sezonului la Universitatea Craiova, însă l-a înlocuit începând din februarie pe Pavlo Isenko și a avut evoluții pozitive, primind doar 4 goluri în cele 8 meciuri jucate în acest an. .