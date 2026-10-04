Bogdan Stelea crede că Gică Hagi e rupt de realitate la națională: „Încep să am îndoieli în privința capacității lui de a evalua fotbalul românesc”

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Gheorghe Hagi a pornit cu stângul în noua campanie de Nations League, astfel că inclusiv foștii săi colegi din Generația de Aur nu s-au mai ferit de cuvinte. Bogdan Stelea, fost portar al echipei naționale, crede că Gică Hagi nu prea știe ce face cu adevărat la echipa națională.

Bogdan Stelea nu are milă de Gică Hagi și crede că selecționerul României este rupt de realitate

Mai mult, Hagi pare rupt de realitate și încearcă să impună în mod eronat o filosofie de joc care nu e potrivită românilor. „Încep să am îndoieli în ceea ce privește capacitatea lui Hagi de a evalua fotbalul românesc, implicit aria de selecție, maniera de a juca și ceea ce poate să realizeze. Una este să-ți dorești anumite lucruri, alta este să te adaptezi la realitatea pe care o găsești și să poți face lucrurile respective.

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El crede că poate să facă anumite lucruri, dar nu are sprijin în spate în ceea ce privește caracteristicile jucătorilor români, care să-i permită să le facă. El își dorește un fotbal care să controleze jocul, să împingă adversarul, să creeze. Sunt de acord cu asta”, a explicat Stelea la Digi Sport.

Fostul portar a remarcat cum Gică Hagi fotbalistul încerca mereu să rezolve orice meci de unul singur, prin puterea exemplului. Din păcate, în prezent România nu mai are niciun jucător de valoare, cu personalitate, care să-i calce pe urme „Regelui”.

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Bogdan Stelea crede că România nu are niciun jucător valoros care să-și asume rolul pe care-l avea Hagi în trecut

. Era atitudinea lui de a nu se ascunde de joc, de a face lucruri, de a demonstra. Nu avem acum așa ceva.

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Nu știu cât de convins a fost. Nu știu cât de mult evaluează situația acum și cât de realist o evaluează. Nu știu nici cât de disponibil este să încerce să facă lucruri intermediare, adică să mai lase puțin din ceea ce își dorește el să facă și să încerce să ajungă în situația în care echipa națională să obțină și rezultate. Asta dă încredere.

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„Cel mai obiectiv lucru acum este nivelul de joc. 80% din meci trebuie să te bați de la egal la egal cu adversarul. Dar când ești călcat în picioare… Dă-l încolo de adversar! Pierdem 2-3, 3-4, vedem că avem ocazii, ratăm, OK, putem să acceptăm și asta. Știm cum funcționează lucrurile. Dar, în momentul în care nu contezi, asta este o problemă”, a completat Stelea pentru sursa citată.