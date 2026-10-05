Bogdan Stelea, declarații dezarmante înainte de România – Suedia: „Nici măcar rezultatul nu mai contează”

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România lui Gică Hagi a dezamăgit în primele meciuri oficiale și nu doar prin rezultate, ci și prin atitudine. Bogdan Stelea, fostul portar al Generației de Aur, a observat o lipsă de dorință în rândul jucătorilor, iar la meciul cu Suedia dorește să vadă o îmbunătățire din acest punct de vedere, declarând că nu îl mai interesează nici măcar scorul.

Pe Bogdan Stelea nu îl interesează scorul în România – Suedia. Ce urmărește în meciul de pe Arena Națională

Bogdan Stelea este conștient că elevii lui Gică Hagi au moralul la pământ după trei înfrângeri drastice în Liga Națiunilor, iar acest lucru este normal. Ultimul test pentru „tricolori” va fi cel de pe Arena Națională, împotriva Suediei. Naționala lui Graham Potter nu vine cu toate vedetele la București, iar Stelea se așteaptă la o schimbare de atitudine a jucătorilor și a explica că, pentru el, scorul contează mai puțin, atât timp cât vede dorință din partea fotbaliștilor:

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„S-au promis schimbări și, în general, când se încearcă tot felul de schimbări lucrurile nu merg așa cum ne-am dori de la început. Singura problemă este că, în momentul de față, jocul nu funcționează așa cum ar trebui și nici rezultatele nu ajută. Nu cred că trebuie să ne panicăm și cred că trebuie să avem puțină răbdare.

Eu cred că oamenii de fotbal își dau seama de ce se întâmplă, iar analizele lor sunt realiste. Nu dramatizăm. Este clar că jocul trebuie îmbunătățit destul de mult. În afară de joc, rezultatele sunt destul de drastice, iar asta deranjează.

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Indiferent de cine joacă, important este ca în seara asta să dea tot ce au mai bun și să încerce să facă un meci bun. Nici măcar rezultatul nu contează acum. Asta ar trebui să motiveze pe toată lumea: felul în care ne comportăm și cum facem lucrurile în teren. Este normal să fii demoralizat, când pierzi trei meciuri la rând la scoruri categorice. Competiția a fost modificată și nu trebuie să dramatizezi atât de tare. Se joacă meciuri multe și într-un interval de timp foarte scurt. Se pot întâmpla multe, mai ales când încerci să vezi jucători la final de drum”, a explicat Bogdan Stelea.

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Ce spune Bogdan Stelea despre viitorul lui Gică Hagi la naționala României

Deși nu a avut debutul la care s-a așteptat, indiferent de ceea ce se va întâmpla în meciul cu Suedia. Deși el a explicat că ultimele declarații ale „Regelui” i-au dat de înțeles fostului portar că nu se gândește să renunțe, chiar dacă rezultatele au fost dezamăgitoare, și că dorința sa este să schimbe naționala în bine:

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„Se poate întâmpla să ai îndoieli, dar am văzut că a spus clar că, atât timp cât se simte motivat, nu se gândește să plece și că va rămâne. Cel puțin, eu cred că va rămâne și după meciul ăsta. În momentul de față suntem departe de fotbalul din Vest. M-am uitat la Liga Națiunilor și am văzut că suntem destul de departe de prima grupă valorică. Se pot schimba multe până la următoarea acțiune. Jucătorii tineri sunt motivați și-și doresc foarte mult să vină să joace pentru România”, a mai declarat Bogdan Stelea.