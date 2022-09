Bogdan Stelea, detalii despre conflictul cu Dan Petrescu: “Acolo s-a terminat tot! Prefer să îmi spui anumite chestii, dar nu să mă ironizezi”

Bogdan Stelea a fost jucător la Unirea Urziceni în perioada 2006-2008, și l-a avut antrenor la ialomițeni pe Dan Petrescu. Aflat pe final de carieră, “Arnold” era căpitanul echipei și un nume respectat în vestiar.

Bogdan Stelea a povestit în detaliu conflictul pe care l-a avut cu Dan Petrescu în perioada în care cei doi colaborau la Unirea Urziceni

Asta nu l-a scăpat de criticile lui Petrescu după o eroare pe care a comis-o. Nu a contat nimic pentru fostul său coleg de națională, nici măcar faptul că era un meci amical. Stelea a povestit acel episod cu lux de amănunte. Așa cum recent a povestit și detaliile unui .

“Niciodată n-a mai fost relaţia la fel de strânsă. Nu m-am simţit trădat, a fost o izbucnire de moment, mi-a părut rău şi mi-am cerut scuze, dar trebuia să mă cunoască mai bine decât oricine că nu sunt superficial la fotbal şi când apăram. Sunt sigur că şi lui îi pare rău, că şi el e impulsiv, că spune lucruri pe care le regretă şi lucrul ăla s-a întâmplat şi atunci.

Bogdan Stelea: “Acolo s-a terminat tot. Am început, nu mai ştiu ce i-am zis, i-am zis destule, ne-am contrat tare”

A fost după un meci cu ŢSKA Sofia. Am greşit eu la gol, am intrat după pauză, ne-au bătut cu 1-0. A fost o minge între mine şi Galamaz, am ieşit, eu am crezut că mi-o dă Galamaz, a picat între noi, iar atacantul a venit, ne-a luat mingea şi a băgat-o în poartă în ultimele minute. Era meci amical, eram în Spania lângă Valencia.

Petrescu, atunci când pierde, s-a terminat tot. Dar acelaşi lucru era şi pentru mine, mai ales când ştiam că am greşit la gol. Am ieşit, eram pe margine, mă oprisem pă bancă şi scuturam ghetele şi a trecut pe lâng mine şi zice: ‘Nu ai cum să câştigi un meci dacă nu ai portar’.

Acolo s-a terminat tot. Am început, nu mai ştiu ce i-am zis, i-am zis destule, ne-am contrat tare. Prefer să-mi spui anumite chestii, dar nu să mă ironizezi. Ironiile nu au rostul cu nimeni, mai ales cu mine, care eram implicat. Nu făcusem un moft să luăm gol, a fost greşeală de apreciere, iar ironia nu mi-a picat bine.

M-am certat cu el, mi-a spus că pot să părăsesc cantonamentul, m-am urcat în avion şi m-am dus la Paris. Voiam să plec, m-a sunat domnul Bucşaru, care era aşa între două ape, îmi lua pulsul, dacă vreau să plec sau nu vreau”, a povestit Bogdan Stelea la .

Dumitru Bucșaru l-a convins pe Stelea să se întoarcă la echipă și să îi ceară scuze lui Dan Petrescu. “Arnold” pleca de la Urziceni câteva luni mai târziu

În cele din urmă, Bogdan Stelea a fost convins de Dumitru Bucșaru că ar fi mai bine să își ceară scuze în fața lui Petrescu. S-a întors în Turcia și chiar a rămas la echipă. Dar “Bursucul” l-a deposedat de banderola de căpitan, care i-a revenit lui Galamaz. Deși nu a mai plecat atunci de la Urziceni, “Arnold” spune că relația cu antrenorul nu a mai fost la fel. De altfel, la finalul acelui campionat alegea să se transfere la FC Brașov pentru ultimul sezon al carierei.

“M-am urcat în avion spre Turcia, unde am avut o discuţie cu Dan, mi-a explicat problemele. Mi-a zis… Bine, asta e mentalitatea românească. Mi-a zis că a vorbit cu mai mulţi antrenori care i-au zis să mă dea afară, să nu mă mai ţină, că nu mai are rost să mă ţină, că îi ştirbesc personalitatea şi că o să aibă probleme.

Eu eram căpitan de echipă atunci, dar n-am mai fost, a rămas Galamaz. Eu i-am zis ‘Plec, dacă vrei, n-am niciun fel de problemă’. Şi el îmi zice ‘Am nevoie de tine, dar nu ştiu ce să fac’. A zis ok şi să trec la antrenament.

Unirea Urziceni a avut un final de sezon destul de bun după conflictul Stelea / Petrescu. A jucat finala Cupei României, pierdută în fața lui CFR Cluj

Ne-am dus pe teren, eram în faţa jucătorilor, a zis că s-a întors Bogdan, că nu mai e niciun fel de problemă, n-o să mai fie căpitan de echipă. Eu i-am spus la discuţia dinainte că vreau să-mi cer scuze în faţa jucătorilor şi a zis că nu e nevoie.

Mi-am cerut scuze şi aia a fost şi am jucat în continuare, ne-am calificat în finala Cupei Româneiei şi ne-a bătut CFR Cluj cu 2-1. Dar relaţia n-a mai fost aceeaşi şi în vară am plecat. Ei mi-au zis că vor să mai rămân un an, apoi s-au făcut că au uitat şi am zis că nu mai e nevoie şi am plecat la Braşov”, a mai povestit Stelea pentru sursa citată.

Dan Petrescu a traversat recent o perioadă foarte complicată la CFR Cluj, iar FANATIK a oferit în exclusivitate toate , dar și decizia acestuia de a merge în continuare pe mâna aceluiași antrenor în cele din urmă.