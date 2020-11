Bogdan Stelea îl atacă pe Ciprian Tătărușanu: „Niciun jucător nu ar trebui să se retragă de la națională!”

Bogdan Stelea nu este de acord cu retragerea lui Ciprian Tătărușanu de la echipa națională și a atacat această hotărâre, mai ales că cel mai selecționat portar la echipa națională (91 de selecții) a jucat până la 38 de ani pentru România.

Deși Ciprian Tătărușanu l-a avut ca idol pe Bogdan Stelea, portarul lui AC Milan a considerat că este momentul să dea șansa unor alți portari mai tineri, mai ales că echipa națională are soluții multiple pe acest post.

Bogdan Stelea rămâne cea mai autoritară voce ținând cont că a apărat poarta României la patru turnee finale, adică nu mai puțin de 12 meciuri la Campionate Mondiale și Europene.

Bogdan Stelea îi respectă decizia lui Tătărușanu, dar nu este de acord cu astfel de hotărâri

Bogdan Stelea nu este surprins de decizia lui Tătărușanu, dar nu o înțelege: „Nu mă surprinde nimic şi nu îl judec. Din punctul meu de vedere, niciun jucător, atâta timp cât joacă fotbal şi este la echipa naţională, nu ar trebui să se retragă de la echipa naţională. E o opinie, e ce am făcut şi ce am simţit eu. Eu le respect decizia, dar nu sunt de acord cu ea”, a spus Bogdan Stelea pentru Telekom.

Fostul mare portar al „Generatiei de Aur” a recunoscut că cei 17 ani petrecuți ca jucător la echipa națională au fost presărați cu multe momente dificile, dar niciodată nu a luat în calcul o eventuală retragere: „Tu crezi că eu am venit tot timpul cu plăcerea rezultatelor la echipa naţională!? Stai liniştit, că am avut şi noi perioade în care nu ne-am calificat şi am avut o mulţime de probleme. Fotbalul nu e tot timpul plăcere, şi mai ales fotbalul profesionist, mai ales la nivel de echipă naţională” , a mai explicat Bogdan Stelea.

Totuși Stelea apreciază atitudinea lui Tătărușanu și faptul că a avut evoluții foarte bune la echipa națională: „Trebuie să recunosc că în multe situaţii din ultimii ani, în multe meciuri ne-a ajutat enorm. Ne-a ţinut în viaţă, a fost acolo mai mult decât ar fi trebuit să fie. Şi în afară de asta, mi-a plăcut în permanenţă modul lui de a fi, pentru că niciodată nu a pupat în fund pe nimeni şi nu i-a plăcut să fie pupat în fund”, a spus sincer unul dintre cei mai mari portari din istoria naționalei României.

Bogdan Stelea știe de ce Tătărușanu a decis să se retragă de la echipa națională

„Arnold” Stelea consideră că Ciprian Tătărușanu a luat decizia să se retragă de la echipa națională pentru că nu joacă la Milan și ar fi greu să mai vină la echipa națională în aceste condiții: „El se gândeşte că, în momentul de faţă, la Milan nu o să apere. Şi să vină la echipa naţională fără să aibă jocuri în picioare, cu siguranţă i se pare că nu ar fi corect. Oricât de multă experienţă ai avea, dacă nu ai ritm de joc şi nu ai realizări în spate, cu lucruri care ţi se întâmplă zi de zi la meciuri, e greu să vii la echipa naţională”.

Bogdan Stelea apreciază mentalitatea și modul de a gândi al lui Tătărușanu și crede că sunt cel puțin patru-cinci portari care îi pot lua locul, dar consideră că psihicul este esențial, mai ales după 30 de ani: „Pentru un meci care poate să fie decisiv, tu să fii foarte liniştit. Iar la portari, psihicul şi realizările contează enorm. S-ar putea ca ăsta să fi fost unul dintre calculele lui. Iar dacă a făcut-o aşa, e de apreciat. Dar chiar şi aşa, eu nu aş fi spus nu echipei naţionale” .

Fostul membru al Generației de Aur e de părere că Ciprian Tătărușanu ar fi trebuit să aibă mai întâi o discuție cu selecționerul echipei naționale, Mirel Rădoi, în care să îi spună ce are pe suflet: „Poate aş fi avut o discuţie cu Rădoi şi i-aş fi spus că nu mă mai simt atât de important, dar că nu mă dau la o parte”.

