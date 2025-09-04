Bogdan Stelea, îngrijorat înainte de meciurile României. Analiza lui Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava: ”E o problemă aici!”

Mircea Lucescu a decis să mizeze pe Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava la meciurile cu Canada și Cipru, iar Bogdan Stelea i-a analizat pe cei trei portari din lotul primei reprezentative.

Fostul mare internațional a precizat pentru FANATIK că este una delicată și consideră că Horațiu Moldovan ar trebui să fie în continuare titular, deși nu apară după transferul la Real Oviedo.

”E destul de complicat. Până acum a fost titular Horațiu Moldovan și a apărut destul de bine. Faptul că nu joacă e o problemă, dar dacă se întâmplă doar pentru o acțiune nu ar trebui să fie schimbat.

Răzvan Sava este într-un campionat puternic, a jucat, dar e un portar tânăr, nu are experiență mare la echipă națională. Aici e altceva. Ce dacă a câștigat în fața lui Inter pe San Siro? Trebuie să te adaptezi repede la națională. Merită să fie în lot, dar nu poți să îl arunci la 23 de ani, să îți asumi anumite riscuri cu el.

Într-un amical împotriva Canadei poate fi văzut, da. Depinde cum o să vadă Mircea Lucescu. Dacă îi dai încredere lui Moldovan să joace. . Aici e ceva. Poate că ar fi momentul să i se dea încredere lui Moldovan, să fie titular și să îl ajute și la club că e un moment greu”, a declarat Stelea, pentru FANATIK.

Târnovanu, probleme de moral după numărul mare de goluri încasate

Fostul portar al reprezentativei României este de părere că Ștefan Târnovanu nu a făcut erori majore în acest început de sezon, dar se teme că numărul mare de goluri încasate la FCSB i-a afectat puțin moralul.

”Pentru un meci nu cred că e nicio problemă. Cât a fost în poartă a apărat bine și a fost totul în regulă. Eu cred că ar merita o șansă, chiar dacă nu joacă în Spania. La portari, tot timpul sunt frustrați că nu joacă. Face parte din fișa postului. Cei care vin la națională trebuie să fie titulari la cluburile la care evoluează.

Târnovanu nu a gafat, dar FCSB a încasat multe goluri. El nu a făcut greșeli mari să poți să spui că e într-o pasă proastă sau că e ceva în neregulă. Singura problemă e că nu au avut rezultate, iar asta îl poate afecta și pe el.

Horațiu Moldovan e posibil să nu mai fie convocat dacă nu va juca în continuare. Pentru un portar e o problemă. El nu are ce să facă acum și să sperăm că e doar o situație de moment. El în ultima perioadă s-a tot plimbat de la un club la altul. A schimbat 3 echipe în 2 ani. E o problemă”, a mai spus Bogdan Stelea, la FANATIK.