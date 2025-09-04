Sport

Bogdan Stelea, îngrijorat înainte de meciurile României. Analiza lui Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava: ”E o problemă aici!”

Bogdan Stelea a făcut o analiză pentru FANATIK în privința celor trei portari din lotul naționalei României: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
04.09.2025 | 08:00
Bogdan Stelea ingrijorat inainte de meciurile Romaniei Analiza lui Horatiu Moldovan Stefan Tarnovanu si Razvan Sava E o problema aici
EXCLUSIV FANATIK
Bogdan Stelea știe cine ar trebui să apere poarta României împotriva Canadei și Ciprului. Sursă foto: colaj Fanatik

Mircea Lucescu a decis să mizeze pe Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava la meciurile cu Canada și Cipru, iar Bogdan Stelea i-a analizat pe cei trei portari din lotul primei reprezentative.

ADVERTISEMENT

Portarii naționalei României, Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava, analizați de Bogdan Stelea

Fostul mare internațional a precizat pentru FANATIKsituația portarilor convocați la echipa națională a României este una delicată și consideră că Horațiu Moldovan ar trebui să fie în continuare titular, deși nu apară după transferul la Real Oviedo.

”E destul de complicat. Până acum a fost titular Horațiu Moldovan și a apărut destul de bine. Faptul că nu joacă e o problemă, dar dacă se întâmplă doar pentru o acțiune nu ar trebui să fie schimbat.

ADVERTISEMENT

Răzvan Sava este într-un campionat puternic, a jucat, dar e un portar tânăr, nu are experiență mare la echipă națională. Aici e altceva. Ce dacă a câștigat în fața lui Inter pe San Siro? Trebuie să te adaptezi repede la națională. Merită să fie în lot, dar nu poți să îl arunci la 23 de ani, să îți asumi anumite riscuri cu el.

Într-un amical împotriva Canadei poate fi văzut, da. Depinde cum o să vadă Mircea Lucescu. Dacă îi dai încredere lui Moldovan să joace. E o problemă că nu joacă la Oviedo. Aici e ceva. Poate că ar fi momentul să i se dea încredere lui Moldovan, să fie titular și să îl ajute și la club că e un moment greu”, a declarat Stelea, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24.ro
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!

Târnovanu, probleme de moral după numărul mare de goluri încasate

Fostul portar al reprezentativei României este de părere că Ștefan Târnovanu nu a făcut erori majore în acest început de sezon, dar se teme că numărul mare de goluri încasate la FCSB i-a afectat puțin moralul.

ADVERTISEMENT
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar...
Digisport.ro
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent

”Pentru un meci nu cred că e nicio problemă. Cât a fost în poartă a apărat bine și a fost totul în regulă. Eu cred că ar merita o șansă, chiar dacă nu joacă în Spania. La portari, tot timpul sunt frustrați că nu joacă. Face parte din fișa postului. Cei care vin la națională trebuie să fie titulari la cluburile la care evoluează. 

Târnovanu nu a gafat, dar FCSB a încasat multe goluri. El nu a făcut greșeli mari să poți să spui că e într-o pasă proastă sau că e ceva în neregulă. Singura problemă e că nu au avut rezultate, iar asta îl poate afecta și pe el.

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan e posibil să nu mai fie convocat dacă nu va juca în continuare. Pentru un portar e o problemă. El nu are ce să facă acum și să sperăm că e doar o situație de moment. El în ultima perioadă s-a tot plimbat de la un club la altul. A schimbat 3 echipe în 2 ani. E o problemă”, a mai spus Bogdan Stelea, la FANATIK.

  • 0 meciuri are în acest sezon Horațiu Moldovan la Oviedo
  • 20 goluri a încasat Ștefan Târnovanu în 15 meciuri la FCSB în acest sezon 
  • 3 partide a jucat Răzvan Sava la Udinese
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron...
Fanatik
Iahtul lui Roman Abramovici, la adăpost de autorități. Unde își ține fostul patron de la Chelsea bijuteria de 700 de milioane de dolari
Război ruso-ucrainean și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Doi fotbaliști nu vorbesc între...
Fanatik
Război ruso-ucrainean și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Doi fotbaliști nu vorbesc între ei din cauza conflictului politic
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo, din nou în atenția publicului după...
Fanatik
Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo, din nou în atenția publicului după 8 ani! Ce legătură are fotograful. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu numit în funcție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!