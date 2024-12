Bogdan Stelea, la 57 de ani. Cum a fost surprins „Arnold” de ziua sa de naștere: „M-am simțit cel mai bine”. Video

Joi, 5 decembrie, Bogdan Stelea a împlinit 57 de ani. De ziua sa de naștere, a fost sărbătorit la o școală din Capitală cu ocazia unei acțiuni a Generației de Aur.

De ziua de naștere, Bogdan Stelea a participat alături de Gică Popescu și de Florin Răducioiu Acțiunea a avut loc la Școala Gimnazială nr. 6 din București. Unitatea din nordul Capitalei a primit o donație în valoare de 9000 de euro în cadrul proiectului „Școlile Generației de Aur”.

Fostul mare goalkeeper al României a fost impresionat până la lacrimi de elevii școlii pe al cărui teren de sport a apărat prima dată poartă. Puștii i-au cântat „La mulți ani” lui Stelea, care ținea un discurs. – vezi

„Vă e frig? Ok. Întâmplător, astăzi, este ziua mea de naștere și… Haideți să ne liniștim puțin, să vă spun două cuvinte, după aia am un tort aici, vi-l dau pe tot să-l mâncați.

Astăzi e o zi în care, dintre toate zilele mele de naștere, m-am simțit cel mai bine, pentru că am posibilitatea să fiu aici cu voi, într-un loc unde eu am început să cresc, venind aici la școală de la vârsta de șapte ani.

Am avut o mică întrerupere, apoi am revenit și am terminat clasa a 8-a. Vreau să mulțumesc pentru ocazia pe care o am acum, să fiu aici în fața voastră și să îmi serbez ziua de naștere împreună cu voi”, a declarat Bogdan Stelea.

„Lucrul acesta mie mi se datorează doar pentru că am reușit să termin opt clase aici”

Elevii de la Școala numărul 6 au primit din partea celor trei componenți ai Generației de Aur cadouri, inclusiv mingi de fotbal.

„Faptul că pot să am posibilitatea să vă ofer anumite cadouri, ținând cont că mâine este Moș Niculae și mulți vă bucurați de ziua respectivă și, nu în ultimul rând, lucrul acesta mie mi se datorează doar pentru că am reușit să termin opt clase aici.

Dar în primul rând se datorează domnului Gică Popescu care a avut această inițiativă și care a făcut posibil ca voi să fiți aici și să primiți cadourile respective și asta mă face să mă simt deosebit de bine.



Despre școală, pot să vă spun să aveți grijă să vă pregătiți cât mai bine pentru că asta o să vă ajute în ceea ce doriți să faceți în continuare. Vă mulțumesc încă o dată și numai bine”, a adăugat fostul goalkeeper.