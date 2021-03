Bogdan Stelea, semnal de alarmă înainte de România – Germania: „Facem greșeli individuale și de plasament!” Exclusiv

Bogdan Stelea le atrage atenția „tricolorilor” înainte de meciul cu Germania și consideră că e vital să nu facem greșeli contra nemților. În același timp, fostul portar al Generației de Aur nu crede că avem prima șansa la locul doi, ci ne vom bate cu Islanda și Macedonia de Nord.

Fostul internațional român a declarat că România a câștigat cu noroc meciul cu Macedonia de Nord și spune că „tricolorii” nu aveau probleme cu echipe de tipul Macedoniei de Nord.

Stelea, fost antrenor la naționala U21 a vorbit și despre șansele echipei naționale de tineret de a reedita performanța din 2019 și consideră că România U21 e o echipă mai serioasă ca joc și mai solidă decât prima reprezentativă.

Bogdan Stelea e sincer înainte de România – Germania: „Nu suntem favoriți la locul doi! Stranierii nu joacă la un nivel înalt!”

Bogdan Stelea nu e impresionat de faptul că jucătorii din străinătate sunt titulari după mulr timp la echipele lor și consideră că nu joacă la un nivel foarte înalt, dar îl laudă pe Valentin Mihăilă: „Unii dintre fotbaliștii din străinătate joacă. Normal ar fi să joace cât mai mulți. Problema e că nu joacă la un nivel foarte ridicat! Dar e important că joacă. Mihăilă mi-a plăcut cum a jucat, dar ar trebui să rupă ritmul mai des, pentru a destabiliza adversarii. Altfel e previzibil”, a spus fostul mare portar în exclusivitate pentru FANATIK.

Bogdan Stelea și-a adus aminte și de ultimul meci împotriva naționalei Germaniei de la EURO 2000, încheiat la egalitate, scor 1-1, când România putea foarte bine să câștige partida, după o dublă ocazie uriașă a lui Viorel Moldovan și un penalty neacordat la Adrian Ilie: „Am făcut 1-1. Am luat un gol atunci de la Mehmet School cu un șut cam de pe la 16 metri care s-a dus în vinclu, după ce am condus cu 1-0. Ei în afară de golul pe care ni l-au dat nu îmi aduc aminte să fi avut alte ocazii! Au jucători fabuloși și acum! În 2014 au câștigat Campionatul Mondial! Au fost tot timpul o echipă foarte puternică”, a mai spus fostul fotbalist al naționalei.

Stelea nu crede că plecarea lui Joachim Low îi va afecta pe jucătorii nemți. În opinia sa, putem scoate un rezultat bun doar dacă nu le oferim spații și nu vom mai repeta greșelile din meciul cu Macedonia de Nord, unde am luat două goluri într-un minut: „E greu să spui cum contracarezi jocul Germaniei. Nu cred că ne ajută faptul că pleacă Low. Nu e un detaliu care să îi afecteze pe nemți. Trebuie să închidem spațiile și în rest trebuie să jucăm! Dacă ne apucăm acuma să stăm cu fundul în poartă sau să ne ducem peste ei riscăm foarte mult! Este extrem de important să nu facem greșeli. Din ce am văzut facem destul de multe greșeli de plasament și individuale!”, a spus „Arnold” îngrijorat.

Bogdan Stelea e mulțumit de evoluția lui Florin Niță: „Nu a făcut greșeli mari”

Bogdan Stelea a apreciat evoluția lui Florin Niță, care a debutat la echipa națională a României și nu îl vede vinovat la niciunul dintre golurile marcate de macedoneni: „A avut un meci normal. Nu mi s-a părut că a avut emoții mari. Nu prea avea ce să facă la goluri. Nu a făcut greșeli mari, în afară de acea fază la lovitura liberă indirectă. S-a blocat un pic acolo. În rest, nu s-a întâmplat mare lucru”. Despre convocarea lui Florin Iacob, portarul UTA-ei nu a avut însă prea multe de spus: „E alegerea selecționerului, nu văd de ce ar trebui să comentez eu convocarea lui Florin Iacob. E un portar de 27 de ani de la UTA, care în urmă cu doi ani juca la Liga a doua”.

Fostul antrenor nu îi desconsideră pe islandezi după înfrângerea cu Germania, mai ales că nordicii ne-au eliminat în barajul de la EURO 2020 și vede o luptă în trei pentru locul doi: „Era normal să îi învingă de maniera asta. Nu înseamnă că Islanda va fi mai slabă decât la meciul cu noi de la baraj. Stai să îi vedem pe islandezi când o să joace cu noi! Nu cred că suntem favoriți la locul doi! Cred că ne vom bate cu Islanda și Macedonia de Nord pentru un loc la baraj”.

Bogdan Stelea anticipează mai multe schimbări în primul unsprezece la meciul cu Germania și nu crede că Mirel Rădoi poate folosi aceeași echipă ca în partida cu Macedonia de Nord și nici nu ar fi indicat să facă asta: „Schimbări sigur o să fie! Nu pot juca aceeași jucători. O să fie cu siguranță”.

Bogdan Stelea laudă naționala lui Adrian Mutu: „O echipă mai serioasă și mai solidă decât prima reprezentativă!”

Bogdan Stelea a fost încântat de jocul prestat până acum de jucătorii lui Adrian Mutu la Campionatul European U21 2021 și a remarcat faptul că România mai are încă cinci-șase jucători de la turneul final din 2019: „Au început bine. Au făcut un meci destul de bun cu Olanda. Din punct de vedere tactic au fost foarte bine și s-a văzut clar că au avut un plan și o strategie de care s-au ținut, iar cu puțin noroc puteau să câștige. Mie tineretul chiar mi-a plăcut! Mi s-a părut o echipă mai serioasă ca joc și mai solidă decât prima reprezentativă! Au cinci-șase jucători care au jucat și turneul final din 2019”.

„Arnold” e convins că Man, Hagi, Coman și Mihăilă trebuiau convocați la naționala mare și ar trebui să rămână aici din moment ce au făcut pasul la prima reprezentativă, care va avea întotdeauna prioritate, chiar dacă este vorba despre un european de tineret. Ba, mai mult, ar fi o mare greșeală să se întoarcă la U21: „Problema este pusă greșit. Totdeauna echipa națională de seniori are prioritate! Noi trebuie să înțelegem asta foarte bine. Selecționerul e singurul care decide dacă anumiți jucători trebuie să meargă la prima reprezentativă. Merg acolo și cu asta basta! Ce nu consider normal e să oscileze. Din momentul în care au făcut pasul către prima echipă, ar trebui să fie convocați doar acolo. Dacă se întorc la tineret nu e în regulă”.

Fostul antrenor al României U21 nu e deloc surprins că Germania nu mai are niciun jucător în lot de la semifinala de Campionat European împotriva României, deoarece nemții schimbă generațiile la fiecare campanie: „Pentru ei e normal să nu mai aibă niciun jucător în lot față de 2019. La ei se schimbă în permanență generațiile. Probabil va fi un meci foarte greu, mai ales că au avut o victorie destul de relaxată împotriva Ungariei, pe care au învins-o cu 3-0”.

Bogdan Stelea a obținut ultimul rezultat pozitiv la tineret împotriva Germaniei

Singurul rezultat pozitiv de care Bogdan Stelea își aduce aminte împotriva Germaniei la nivel de U21 a fost obținut chiar în perioada în care el se afla pe banca „tricolorilor” mici, dar în același timp are încredere că putem ajunge din nou în semifinale: „Nu am avut prea multe rezultate pozitive cu Germania la tineret. Ultimul rezultat bun al nostru într-un meci oficial a fost când eu eram antrenor acolo, am făcut 2-2 la Giurgiu cu Germania, iar apoi ne-au bătut cu 8-1, în timp ce la Campionatul European am pierdut cu 4-2. Așa că statistic vorbind nu sună foarte încurajator. Teoretic avem șanse bune să ajungem din nou în seminifinale. Stăm bine”, a concluzionat Stelea.

