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Bogdan Țîru (32 de ani) a plecat de la Farul după doi ani și își va continua cariera în străinătate. Fundașul central a semnat un contract pe un an cu Cultural Leonesa, grupare care activează în Primera Federacion, divizia a treia din Spania. Apărătorul nu a fost inclus în lot de Ioan Ovidiu Sabău în acest start de sezon.

Bogdan Țîru, transfer în Liga 3 din Spania în ultima zi de mercato

Cultural Leonesa a confirmat că Bogdan Țîru a semnat în ultima zi de mercato din Spania. „Cultural y Deportiva Leonesa a ajuns la un acord cu Bogdan Țîru pentru încorporarea jucătorului în club. Bogdan Ionuț Țîru (născut la Constanța pe 15 martie 1994) evoluează ca fundaș central. Cea mai mare parte a carierei a petrecut-o în România, la cluburi precum FC Viitorul, cu care a câștigat titlul, FC Voluntari, CFR Cluj și FCV Farul. A jucat și în Polonia, la Jagiellonia și Warta Poznan.

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Și-a reprezentat țara la nivel de tineret și de două ori la nivel de seniori. Sosește la Leon cu un contract pe un an, cu opțiune pentru încă un sezon. Cultural y Deportiva Leonesa îi urează bun venit lui Bogdan Țîru în club și îi urează mult succes în acest nou capitol din Leon”, a transmis gruparea spaniolă pe . Cultural Leonesa evoluează momentan în divizia a treia din Spania, după ce a retrogradat din La Liga 2 la finalul sezonului precedent.

Ce fundași centrali a adus Farul în această vară

Pe lângă Bogdan Țîru, Farul a mai renunțat în această vară la alți doi fundași centrali. Gabriel Dănuleasă a plecat la rândul său în străinătate, mai exact la MFK Bytca, grupare din divizia secundă a Slovaciei, iar Ștefan Duțu a fost împrumutat la SC Popești Leordeni. Pentru a-i înlocui, constănțenii au adus doi apărători centrali din străinătate.

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Înainte de startul sezonului a semnat francezul Sofyane Bouzamoucha, care a evoluat ca titular în precedentele 5 etape din SuperLiga, iar recent „marinarii” l-au adus sub formă de împrumut pe marocanul Nabil Aberdin, de la FC Sochi, grupare din divizia secundă a Rusiei. . Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău ocupă momentan locul 7 în SuperLiga, după ce .