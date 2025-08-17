Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm meciul la victorie”

Gruparea antrenată de vizează al treilea succes consecutiv pe teren propriu în acest sezon, însă misiunea „marinarilor” se anunță a fi una dificilă, având în vedere faptul că vor întâlni Universitatea Cluj. Bogdan Țîru a transmis care este obiectivul echipei constănțene.

ADVERTISEMENT

Bogdan Țîru: „Vrem să câștigăm”

are un parcurs perfect pe teren propriu în actuala ediție a SuperLigii României, iar gruparea de la malul mării dorește să continue seria rezultatelor excelente „acasă” și luni.

Adversară le va fi nimeni alta decât Universitatea Cluj, echipa revelație din sezonul trecut, care vine după o serie de rezultate proaste în campionat, plus o eliminare prematură din Conference League.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă premergătoare partidei care închide etapa a șasea, Bogdan Țîru a lansat un îndemn către toți colegii săi, precizând că prioritatea este victoria.

„Un meci dificil, știm că U Cluj a arătat încă din sezonul trecut o formă foarte bună, au jucători de calitate, o echipă care încearcă să dețină controlul mingii. Chiar dacă au doar 6 puncte, au jucat bine în toate meciurile și ne așteaptă o partidă dificilă, așa cum este de altfel fiecare meci.

ADVERTISEMENT

Fiecare meci a fost strâns, nu a fost așa facil să câștigi, dar trebuie să continuăm seria aceasta și pe fondul unui joc bun, vrem să câștigăm. La fel ca în sezoanele trecute, filozofia noastră este mereu să abordăm meciul la 3 puncte”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Țîru: „Vrem să ținem linia aceasta și să aducem oamenii la stadion”

„E foarte important, țin minte că la prima conferință, la meciul cu Botoșani ne întrebai cum va fi acest sezon, pentru că au plecat mulți jucători, era vorba de omogenitate. Cred că am arătat un joc bun, solid, cu minusurile noastre, că am luat niște goluri prostești, care puteai fi evitate.

ADVERTISEMENT

Vrem să ținem linia aceasta și să aducem oamenii la stadion, să fie fericiți de atitudinea noastră. Este echilibrat campionatul până acum, favoritele nu prea s-au regăsit în ritmul de formă. Celelalte sunt la mijlocul clasamentului sau sus.

Contează ce facem noi, vrem să câștigăm și să rămânem acolo sus. Criza lor a fost doar de rezultate, pentru că jocul lor a fost consistent. Vrem să fim mai puternici ca ei și să câștigăm meciul”, a declarat Bogdan Țîru la conferința de presă.