Bogdan Ungureanu, singurul câștig pentru Rapid în play-off. Ce zice antrenorul care l-a descoperit: „Poate deveni un lider!“

George Maria a oferit un interviu marca FANATIK despre Bogdan Ungureanu, unul dintre foștii lui elevi la școala de portari. Tehnicianul l-a avut ca elev și pe .

Cum a fost descoperit Bogdan Ungureanu

Bogdan Ungureanu este portarul căruia . Tânărul de doar 17 ani are deja trei meciuri în tricoul Rapidului, iar evoluțiile sale au fost foarte apreciate.

Portarul Rapidului a fost descoperit de George Maria la vârsta de 10 ani și jumătate, când era doar un copil. Bogdan Ungureanu, prin calitățile sale, i-a cucerit pe antrenorii școlii de portari și a fost cooptat.

„Bogdan Ungureanu a venit la mine la vârsta de 10 ani jumate. Mama lui m-a sunat aproape două săptămâni să îl primesc, dar nu aveam loc. A venit copilul, avea mănuși cu vreo două numere mai mari, albe.

Chiar râdeam ‘Câta mâinile ai pentru vârstă ta’ și când am pus mâna, erau mari. După antrenament, am mers la părinți și le-am spus ‘La ce calități are, dacă va țineți de antrenament, ajunge la națională’. Exact asta le-am spus“, a spus George Maria, în exclusivitate.

Calitățile lui Bogdan Ungureanu, native

George Maria a spus că Ungureanu beneficia de o serie de calități native, care în mod normal trebuiau formate. Însă, portarul a plecat cu o etapă în plus în cariera sa, întrucât avea deprinderi native.

“Avea calități motrice pentru care el nu a trebuit să muncească ca alți copii, le are nativ. Cum ar fi îndemânare, avea mișcările frumoase și corecte, legate. Deși el nu lucrase cu antrenor de portari care să îl învețe mișcările, avea o tehnică deja, era nativă.

N-a trebuit să insist mult. Cu alți copii stau în jur de trei luni să deprindă. De asemenea, are detentă, rapiditate în mișcări, atenție distributivă și are un fizic de portar, legat ca portar. Nu e deșirat, deși are aproape 1.90, e legat frumos, are un fizic frumos de portar“, a spus George Maria pentru FANATIK.

Viitor lider la Rapid

Bogdan Ungureanu, timorat la primul meci din acest sezon, poate fi un lider la Rapid. George Maria a spus că tânărul portar poate deveni un lider în vestiarul unui club ca Rapid, mai ales după meciuri în picioare.

“Eu chiar îl felicit pe Bogdan Lobonț pentru curajul pe care l-a avut, să îl arunce în luptă. Copilul chiar poate ajuta. Nu a gafat și asta spune multe pentru un copil de 17 ani. Să nu gafeze e un lucru mare.

La meciul cu Sepsi, Bogdan scoate o minge și se întoarce la fundaș și face un gest de ‘Haide, mă, haide, haide’. El e un copil cuminte, are atitudine, știe să aibă. Ar putea deveni un lider, cu răbdare, și meciuri avute în picioare“, a mai spus George Maria.

Evoluție continuă pentru Ungureanu

George Maria a spus că muncă pe care a depus-o cu Bogdan Ungureanu a fost continuată și de alți tehnicieni. După plecarea lui de la Rapid, Mihai Nădăban și Bogdan Lobonț l-au antrenat pe Ungureanu, care a continuat munca excelentă.

„A venit la mine, l-am format corect, Nădăban Mihai mi-a continuat mie munca. Așa cum a continuat-o și Lobonț. A avut un culoar foarte bun de antrenori, care suntem cam pe aceeași lungime de undă. Și-a păstrat direcția, cu mici schimbări normale, logic.

A avut șansa să dea peste oameni. Cred că impactul foarte mult, după mine, a fost Nădăban Mihai, care e un antrenor extraordinar de bun. A reușit să îl păstreze acolo, cu capul sus pe Bogdan Ungureanu.

Nu e ușor, el a ajuns la 15 ani la echipa mare, iar la 16 ani a debutat în SuperLiga, când era Mutu antrenor. Toată lumea îl iubește, și suporterii, și galeria, și cei din club. Chiar sunt mândru de el“, a mai adăugat George Maria, în exclusivitate.