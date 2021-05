Bogdan Urucu de la Survivor România, mărturisiri surprinzătoare despre Albert și Sorin: „Pot să vă garantez”

Bogdan Urucu de la Survivor România a vorbit despre Albert și Sorin, inamicii acestui sezon, iar dezvăluirile pe care le-a făcut despre ei i-a luat pe toți prin surprindere.

Polițistul care a părăsit competiția în gala difuzată pe 16 mai 2021 a vorbit despre cum a fost pentru el parcursul în emisiune și la ce anume se aștepta.

În mod surprinzător, Bogdan susține că este prieten cu cei doi rivali ai sezonului, Albert și Sorin, având cuvinte frumoase despre fiecare.

Bogdan Urucu de la Survivor România, prieten cu cei doi rivali ai sezonului

Fostul concurent a spus că e de înțeles să existe conflicte căci sunt firi diferite, iar între concurenții sunt și diferențe de vârstă și experiențe trăite.

Războinicul a ținut să precizeze că el nu îi vede cu ochi răi pe niciunul dintre cei doi ”dușmani”. „M-am convins. Sunt firi diferite și e normal să fim așa. Albert nu este un om rău, nici Sorin nu este un om rău. Asta pot să vă garantez.

Am dormit cu ei, am mâncat cu ei, am trăit cu ei și sunt prieten cu amândoi”, a declarat Bogdan în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube.

Urucu a oferit și o explicație pentru faptul că echipa Războnicilor nu e la fel de unită în timpul meciurilor precum sunt Faimoșii, chiar dacă și acolo există scandaluri.

Polițistul spune că nu a perceput competiția ca pe o vacanță

Acesta a spus că pe Faimoși nu îi interesa dacă pierdeau imunitatea și jucau jocul bucurându-se de momente. A mai adăugat că foștii săi colegi au fost de multe ori intimidați de cei din echipa roșie, iar asta s-a văzut pe trasee.

Bogdan a vorbit și despre felul în care a fost el perceput de către cei de acasă. Mulți l-au acuzat că a fost nepăsător și s-a dus acolo ca într-o vacanță.

Bărbatul a mărturisit că a vrut să asimileze experiența așa cum era și că era conștient din start că nu va fi mai bun pe trasee decât Zanni și Cosmin, chiar dacă la un moment dat le-a dat clasă la un joc.

Bogdan a zis că nicio secundă nu s-a gândit că se află acolo ca într-o vacanță, însă i-a fost greu să facă slalom printre caractere atât de diferite, reușind deseori să detensioneze situația cu câteva glume.