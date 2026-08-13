Sport

Bogdan Vasiliu, fostul șef de la CS Rapid, trimis în judecată după ce ar fi fugit cu banii sportivilor

Momente delicate la CS Rapid după ce Bogdan Vasiliu, fostul șef al clubului, este protagonistul unui scandal de proporții. Acuzat de delapidare, el a fost trimis în judecată.
Mihai Dragomir
13.08.2026 | 16:44
Bogdan Vasiliu fostul sef de la CS Rapid trimis in judecata dupa ce ar fi fugit cu banii sportivilor
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Bogdan Vasiliu, trimis în judecată. Probleme serioase pentru fostul șef de la CS Rapid. Foto: Hepta.
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Bogdan Vasiliu, fostul director general și team-manager al secției de handbal feminin de la CS Rapid, este în centrul unui scandal uriaș, după ce procurorii l-au trimis în judecată pentru delapidare și uz de fals în formă continuată. Fostul oficial este acuzat că a băgat mâna adânc în banii clubului.

Bogdan Vasiliu, fostul șef de la CS Rapid, are probleme grave cu legea

Zile negre pentru Bogdan Vasiliu, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 a lansat vestea momentului miercuri, 12 august: fostul șef giuleștean este acuzat că și-a însușit ilegal peste 106.000 de lei din primele care, de fapt, li se cuveneau jucătoarelor de handbal de la CS Rapid. Prima condamnare în dosarul de corupție a avut loc pe 12 iunie 2025.

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Conform anchetatorilor, extragerea sumelor de bani a avut loc între în perioada mai – noiembrie 2021, când Vasiliu era team-manager la handbal feminin. Profitând de funcția sa și de faptul că gestiona direct fondurile de premiere, acesta a sustras suma totală de 106.452 lei în șapte rânduri diferite.

Pentru a-și acoperi urmele și a justifica scoaterea banilor din contabilitatea clubului, el a depus la casierie șapte state de premiere false. Actele aveau semnăturile jucătoarelor falsificate de alte persoane, a căror identitate nu a fost aflată încă, creând impresia că sportivele au fost recompensate cu banii pe care îi meritau.

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Bogdan Vasiliu, săltat de DNA într-un alt dosar „greu” în 2024

Bogdan Vasiliu nu este străin de problemele cu legea. În octombrie 2024, fostul oficial rapidist a fost săltat de DNA într-un alt dosar cu greutate. Atunci a fost acuzat de abuz în serviciu și că a cerut o șpagă halucinantă de 200.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i da pe tavă contractele pentru cantina și restaurantul clubului CS Rapid.

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„Fostul meu soț nu se consulta cu mine în deciziile privind munca sa. Pot spune că nu știam nici ce salariu are. Unul din motivele pentru care am decis să mă separ de el a fost faptul că existau multe lucruri ascunse despre viața sa, în afara familiei noastre”, mărturisea atunci Alina Petre, fosta sa soție, în exclusivitate pentru FANATIK. Cei doi au fost căsătoriți din primăvara anului 2023, după doar două luni de relație, până în septembrie 2024, când au anunțat că divorțează.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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