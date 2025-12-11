Bogdan Vătăjelu a dat verdictul înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga, duelul fostelor sale echipe. Pe cine va susține joi și care este atuul principal al alb-albaștrilor. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Bogdan Vătăjelu a ajuns la 32 de ani și cu multă experiență europeană, dar rămâne în continuare un apropiat al clubului Universitatea Craiova și al orașului unde a scris istorie. Fundaşul care până în prezent a evoluat în Kazahstan, la Aktobe, se află în aceste momente în țară alături de familia lui și se pregătește de meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, două dintre cluburile care i-au marcat cariera.

Bogdan Vătăjelu, interviu eveniment despre experiența din Kazahstan și super-duelul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga

, Bogdan Vătăjelu a analizat fără menajamente pentru FANATIK forța celor două echipe pentru care a evoluat. Află care sunt, din punctul lui de vedere, principalele arme ale alb-albaștrilor în fața renumitei Sparta Praga, dar și cum s-a simțit întreaga sa experiență din Kazahstan, locul în care nu se știe, deocamdată, dacă va mai reveni.

ADVERTISEMENT

În același timp, „Vătă“ va fii prezent la meci, pe „Oblemenco“ și va privi meciul și prin ochii celor două fetițe ale sale, cea mare fiind născută și crescută în spiritul Spartei Praga. Acesta a oferit și două rezultate finale care l-ar mulțumi la finalul disputei europene din Bănie.

Vătăjelu a jucat la Aktobe, dar momentan e în stand-by: „Aștept să văd ce va urma!“

Salut, Bogdan. Ce faci, cum ești. Din câte știm, e perioada în care te afli acasă, cu familia…

ADVERTISEMENT

– Sunt în pauză de ceva timp. Sunt bine, acum acasă, mă antrenez cât pot, pe unde pot și aștept următoarea provocare. , pentru că are același program ca al meu. Am primit acceptul celor de la Craiova să ne pregătim pe teren. Mergem și pe la sală, pe la Alin Burileanu, la kineto, să ne țină în formă pentru ce va urma.

ADVERTISEMENT

Cum te simți în Kazahstan și cât de diferit este fotbalul de acolo față de cel din România sau Cehia?

– M-am simțit foarte bine în Kazahstan. Au fost doi ani buni spre foarte buni. Anul acesta, ultimul, a fost mai slab pe plan personal, pentru că am avut o accidentare la început de sezon. Apoi a urmat o perioadă bună din mai până în august. Per total, a fost o perioadă bună din viața mea. E o diferență între fotbalul de acolo și cel din Cehia sau din România. Sistemul din Kazahstan e diferit față de cel din Europa, se joacă martie-noiembrie. Chiar și din punct de vedere al calității Cehia și România sunt puțin peste nivelul de aici. Mai ținem cont și de condițiile din Kazahstan, pentru că poți juca o săptămână pe sintetic, apoi pe natural, acasă. E mai dificil din punctul ăsta de vedere.

ADVERTISEMENT

Ce ți-ai propus pentru sezonul viitor? Rămâi la Aktobe?

– Eu termin contractul cu Aktobe luna aceasta și nu sunt discuții de a continua. E posibil, totuși, să rămân în aceeași țară sau e posibil să schimb. Nu e nimic bătut în cuie, momentan aștept să văd ce va urma.

Vătăjelu o vede pe Știința triumfând și în fața Spartei Praga

Cum vezi duelul dintre Craiova și Sparta Praga, având în vedere că ai evoluat la ambele cluburi?

– Sunt fostele mele echipe. Mă bucur că voi fi și eu prezent la meci. Va fi un joc intens, destul de tare. Sparta Praga nu cred că mai este echipa de acum doi-trei ani. Au avut și ei o perioadă mai dificilă anul trecut, dar își revin și ei ușor-ușor. Craiova e deja într-o perioadă foarte bună. În Europa sunt pe un drum care le poate aduce calificarea și cred că, așa cum s-a întâmplat și cu Mainz, pot câștiga și de data asta.

Aktobe a fost eliminată de Sparta în preliminariile Conference League. Cum a fost pentru tine să joci împotriva unei foste echipe?

– Cu Aktobe am participat în Cupele Europene, dar am fost eliminați, chiar de către Sparta Praga. Am început în Europa League, unde am fost eliminați de către Legia. Mi-am dorit, apoi, să mai merg la Praga încă o dată și să joc acolo. Dacă pot spune așa, mi s-a îndeplinit visul, cu toate că am pierdut clar. Noi ne doream să continuăm în competiție. A fost o senzație plăcută, frumoasă. Oamenii m-au salutat, m-au respectat, m-au primit extrem de bine. A fost o revenire frumoasă la Praga, cu toate că, repet, din punct de vedere fotbalistic am pierdut fără drept de apel. Acolo a fost diferența clară dintre noi și Cehia.

Sparta ți s-a părut schimbată față de perioada în care ai jucat acolo? Mai puternică, diferită din punct de vedere tactic?

– Sparta a trecut deja la alt nivel față de perioada în care eram și eu acolo. Au trecut prin niște schimbări de jucători, de antrenori. Cât timp am fost acolo cred că s-au schimbat vreo trei antrenori în doi ani. A fost ceva instabilitate, apoi a venit actualul și a luat două campionate la rând, a jucat în Champions League. Acela a fost momentul în care Praga a trecut la nivelul următor. E un club serios, puternic.

Fostul fundaș al Științei, cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi: „A dus clubul la un alt nivel!“

Ai urmărit meciurile Universității Craiova în ultimul timp? Ești la curent cu forma echipei, situația din clasament, din Europa?

– Clar urmăresc Universitatea Craiova. Am și fost la meciuri, vorbesc cu băieții cu care am rămas prieteni, cum ar fi Bancu, Crețu. Și Craiova a trecut la un alt nivel, chiar dinaintea venirii lui Mirel Rădoi. El a dus, apoi, clubul la un alt nivel. S-au făcut multe transferuri, majoritatea excelente. Cu această calificare în Conference și Craiova a trecut la un alt nivel și e frumos că au un parcurs bun și șanse mari de calificare în primăvara europeană.

Dacă ar fi să alegi un moment memorabil din perioada Craiovei și unul din perioada Spartei, care ar fi?

– De la Craiova aș putea spune promovarea în SuperLigă, apoi câștigarea Cupei României. Acestea ar fi momentele cele mai frumoase. La Praga a contat mult debutul meu. A venit puțin cam târziu, la trei luni distanță după ce m-am transferat. Atunci am debutat cu victorie acasă împotriva celor de la Plzen. Am făcut un meci bun, am fost schimbat pe final, după minutul 80, iar tot stadionul m-a aplaudat. A fost unul dintre momentele deosebite de la Praga.

Bogdan Vătăjelu crede în Universitatea, dar copiii sunt fani Sparta Praga

Care crezi că ar fi atuul sau atuurile Craiovei într-un meci cu Sparta Praga?

– În general, cred că forma în care se află echipa este un atuu mare. Jucând acasă, cu stadionul plin, Universitatea mai are încă un atuu în plus, chiar principalul. Altele nu cred că mi-ar veni în minte. Craiova are jucători individuali foarte buni. Sunt sigur că va fi un meci frumos și chiar sunt șanse să câștige toate cele trei puncte.

Ai spus că ajungi la meci joi seară. Vei lua și copiii cu tine?

– Da, ei își doresc foarte mult, dar spun că echipa preferată e Sparta Praga. Fetița cea mare s-a născut acolo, le-am și adus la meciul din Kazahstan cu Sparta și ele spun că Sparta este favorita lor. Sunt foarte bucuroase de când au auzit că echipa lor preferată vine aici și chiar vom merge împreună la meci.

Te încumeți la un scor?

– Un scor… uh. Aș putea spune 2-1 pentru Craiova și, dacă nu, un 2-2 cu calificare ar fi foarte bun.

Ai vreun mesaj pe care dorești să-l transmiți fanilor Universității Craiova?

– Suporterii ar trebui să fie, nu neapărat răbdători, pentru că fanul oltean în niciun caz numai răbdător nu este, dar măcar mult mai apropiați de echipă și în momentele grele. Atunci este nevoie mai mare de ei. Sunt sigur că dacă vor fi alături, băieții întotdeauna vor da totul pe teren, iar la final se vor bucura împreună.