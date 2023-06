Bogdan Vătăjelu dă cărțile pe față! De ce a semnat cu U Cluj în detrimentul lui FCSB: „Am ales stabilitatea”. Exclusiv

Universitatea Craiova și Bogdan Vătăjelu și-au luat rămas bun la sfârșitul sezonului 2022-2023 din SuperLiga, iar fundașul stânga s-a transferat la U Cluj, așa cum FANATIK a anunțat. Internaționalul român și-a dezvăluit ambițiile pe care le are odată cu mutarea în Ardeal și a vorbit despre perioada petrecută în Bănie, dar și discuțiile cu FCSB.

Bogdan Vătăjelu, interviu special pentru FANATIK după transferul la U Cluj: „Tot ce urmează depinde de mine. Orice șut în fund este un pas înainte”

în această vară, iar internaționalul român a luat calea Ardealului la fel ca și Bogdan Mitrea, Dan Nistor și Ivan Martic. Fundașul stânga a vorbit pentru FANATIK despre discuțiile pe care le-a purtat cu Universitatea Craiova, dar și accidentarea care l-a oprit să fie alături de olteni în play-off.

Bogdan Vătăjelu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK ce l-a determinat să nu semneze cu FCSB. Acesta a vorbit despre perioada petrecută la , dar și regretul pe care îl are după aproximativ șapte ani în tricoul „alb-albastru”.

Cum te simți după accidentare, te-ai refăcut 100%?

– După accidentare sunt bine, nu sunt 100%, dar piciorul este foarte bine! Am început deja să fac alegări și să intru puțin câte puțin cu băieții, probabil în căteva zile o să ajung să fac antrenamente cu ei, în general piciorul este bine, este foarte bine, nu mă așteptam. Sper să fie tot așa pâna la începutul campionatului.

A fost greu să privești sfârșitul play-off-ului din tribune?

– A fost una dintre cele mai grele perioade ale mele pentru că nu am stat niciodată atât de departe de gazon, a fost greu clar să nu pot să joc, să nu fiu cu băieții să te antrenezi. Întotdeauna când ești accidentat este o perioadă foarte grea, dar sunt pe drumul cel bun și mă bucur că ușor, ușor o să îmi revin.

Unde crezi că s-au pierdut șansele la podium?

– Au fost câteva meciuri importante pe care le-am pierdut în play-off, una dintre ele a fost cu FCSB acasă, când am dominat și au câștigat cu 2-1. Cred că și cu CFR Cluj la ei, cred că acolo s-au pierdut șansele pentru primele trei locuri.

Ai schimbat Universitățiile în această vară…

– Așa este, am trecut de la Universitatea Craiova la Universitatea Cluj. Mă bucur că am fost dorit foarte mult de cei de la U Cluj, acum tot ce urmează depinde numai de mine, să fiu la nivelul la care am fost în ultimii ani.

O plecare anunțată, dar nesperată de suporterii Universității Craiova.

– În ultimele șase luni au fost discuții și presupuneri, dar până la urmă se pare că așa a fost. Am înțeles ceea ce am discutat cu conducerea, probabil și accidentarea mea a fost o influență asupra deciziei, dar orice șut în fund este un pas înainte. Nu am cum să mă mai gândesc la trecut, trebuie să mă gândesc doar la ce se va întâmpla și ce voi putea face bine de acum încolo.

Bogdan Vătăjelu, despre oferta de la FCSB: „Chiar am avut discuții. Nu îmi dădea o stabilitate și am ales stabilitatea”

Ai avut discuții cu Farul, FCSB și Rapid, dar nu ai fost tentat să alegi una dintre echipele din play-off.

– Idea este că cei de la U Cluj m-au dorit foarte mult și am discutat o lungă cu ei, m-au dorit cel mai mult și am cântărit și anumite chestii pentru că venind după accidentare poate în altă parte era mai greu și îmi reveneam mai greu. M-au dorit foarte mult cei de la U Cluj și a cântărit foarte mult în decizia mea. Nu am niciun regret, mă uit cu speranță și abia aștept să începem campionatul.

A contat foarte mult și reacția suporterilor față de Alexandru Băluță în calea transferului la FCSB?

– Nu a contat chestia asta pentru că am avut discuții cu FCSB înainte cu două săptămâni. Sincer nu m-am gândit niciodată pentru că cred că la mine era o situație diferită, nu era aceași situație ca a lui Alex, deși nu am de unde să știu ce discuții au fost între el, Craiova și FCSB.

Nu am decis să merg acolo, chiar am avut discuții. Am decis să mai aștept puțin, poate apărea altceva. Ținând cont de ce s-a mai întâmplat acolo nu îmi dădea o stabilitate și am ales stabilitatea.

Alex Mitriță a revenit la Universitatea Craiova, dar nu vei apuca să joci cu el din nou?

– Nu l-am prins pe Alex, mă bucur că s-a întors. Este un simbol al Universității Craiova, publicul craiovean îl așteptă și îi place să vadă un jucător ca el, tehnic căruia îi place jocul unu la unu. Îi doresc succes și lui, dar și celor de la Craiova.

Crezi că ambițiile sunt mai mari la Universitatea Craiova față de sezonul trecut?

– Desigur, în anii precedenți ne-am bătut și am fost de multe ori aproape de primele locuri, Transferul lui Alex va fi un plus pentru echipă, desigur că se vor bate acolo sus, dar cred că anul ăsta va fi mult mai greu.

„Promovarea cu Craiova este unul dintre cele mai frumoase experiențe ale carierei. 100% o să fie nebunie dacă o să se câștige titlul”

Cum o să fie întâlnirile cu Universitatea Craiova?

– O să fie destul de ciudat să joc împotriva fostei mele echipe, însă o să fie ca și orice alt meci pe care mi-l doresc să câștig.

Ești unul dintre puținii jucători care au fost la Universitatea în Liga 2 și SuperLiga, cum ai descrie toată perioada petrecută la Craiova?

– A fost o experiență frumoasă, promovarea cu Craiova este unul dintre cele mai frumoase experiențe ale carierei, ținând cont că a revenit Craiova în Liga 1. După aceea în următorii trei ani am urcat și în clasament, să formăm un grup frumos cu jucători cu experiență și mai tineri. Este o experiență care îmi va rămâne în suflet, sunt șapte ani și jumătate jucați acolo. Craiova a fost ca și a doua mea casă și îmi voi aminti cu drag.

Care este regretul tău din perioada petrecută la Universitatea Craiova?

– Regretul meu este că nu am reușit să câștigăm un campionat, am fost aproape de acest lucru în 2020. Acesta este singurul regret pe care îl am pentru că avem șansa să fim campioni, să facem un oraș întreg fericit și ăsta este unul dintre regretele mele. Poate că în cariera mea o să câștig cu cine știe, poate chiar cu U Cluj, chiar dacă este greu la momentul actual.

Crezi că s-ar declanșa nebunia dacă Universitatea Craiova ar câștiga titlul după o pauză de 33 de ani fără trofeul mult râfnit? Există o asemănare ca și ADN față de Napoli, păstrând proporțiile.

– 100% o să fie nebunie dacă o să se câștige titlul după seceta asta de 30 și ceva de ani. Publicul craiovean s-a bucurat și când am câștigat Cupa și Supercupa, nici nu mă gândesc ce o să fie când o să se câștige titlul și poate în următorii ani o să se câștige.

Cine va fi înlocuitorul lui Bogdan Vătăjelu la Universitatea Craiova: „Cel mai bun și cel mai bine pregătit cu siguranță o să joace”

Pe cine vezi în locul tău în primul 11?

– Ținând cont că am jucat fundaș dreapta probabil Vlădoiu o să joace acolo, a venit și Mitran. O să fie o concurență între ei, cel mai bun și cel mai bine pregătit cu siguranță o să joace.

Va fi SuperLiga mai intensă ca niciodată? Și la U Cluj s-au adus întâriri serioase.

– Eu zic că o să fie un campionat dificil, aici au venit jucători foarte buni pentru Liga 1. Play-off-ul este un obiectiv, dar nu cred că ar trebui să ne pripim, să spunem vorbe după care să fim dezamăgiți. Probabil în gândul nostru va rămâne chestia asta, dar o vom lua de la etapă la etapă și important este ce faci în fiecare meci, să poți să ajungă să speri la un loc de play-off. În play-off este foarte greu pentru că sunt echipe foarte bune.

Cum a fost revederea cu foștii colegi de la Universitatea Craiova?

– A fost destul de frumoasă, pe majoritatea jucătorilor de la U îi cunoșteam, îi știam din vedere și am jucat contra lor. Îl cunosc și pe Chipciu, mai sunt jucători cu care mă mai cunosc și este o revedere frumoasă și ușor, ușor încep să mă integrez printre ei.

Cu cine te-ai consultat înaintea transferului la U Cluj?

– Am vorbit și cu Chipciu, Nistor și Mitrea. Am discutat cu ei, mai mult pe Nistor l-am întrebat ce se petrece, ce vor oamenii aici, care sunt condițiile și mi-a spus că sunt condiții bune pentru Liga 1 de antrenament, refacere și din punctul acesta de vedere nu este nicio problemă.