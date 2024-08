Bogdan Vătăjelu, mesaj din Kazahstan pentru Mircea Lucescu: ”Cred că așa este cel mai bine”

Postul de fundaș stânga este unul problematic la echipa națională a României. S-a văzut asta la EURO 2024, atunci când ne era lumea mai dragă, în meciul cu . Titularul , iar Edi Iordănescu a improvizat cu Mogoș și cu Burcă, primul fundaș dreapta, al doilea stoper de meserie.

Bogdan Vătăjelu, mesaj din Kazahstan pentru Mircea Lucescu

Noul selecționer Mircea Lucescu (79 de ani) trebuie să găsească soluții pentru viitoarea campanie de calificare la Cupa Mondială 2026. Il Luce începe să formeze echipa în meciurile din Liga Națiunilor. Primele examene sunt peste trei săptămâni, cu Kosovo (6 septembrie, Priștina) și cu Lituania (9 septembrie, stadion Steaua).

Neinclus pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru dubla cu Kosovo și Lituania, Bogdan Vătăjelu (31 de ani), fundaș stânga la Atkobe, liderul campionatului din Kazahstan, i-a transmis selecționerului Mircea Lucescu că va lupta pentru a fi convocat la următoarele acțiuni ale naționalei.

”Am zis întotdeauna că mi-aș dori să fiu la națională, dar asta depinde în primul rând de mine. Apoi de cei de la lot, dacă vor urmări sau nu campionatul din Kazahstan. Trebuie să joc și probabil că ăsta va fi un criteriu important pentru domnul Mircea Lucescu atunci când va face selecția.

Cine va juca va avea cele mai multe șanse. Cred că așa este cel mai bine pentru echipa națională. Deocamdată, nu am primit niciun semnal de la stafful naționalei. Domnul Lucescu abia și-a început treaba”, a declarat Bogdan Vătăjelu, pentru FANATIK.

”Bancu și-a făcut treaba foarte bine. Mai este însă și al doilea loc de fundaș stânga”

Fotbalistul transferat de Sparta Praga în 2017 de la Universitatea Craiova pentru suma de 1,3 milioane de euro îl laudă pe Nicușor Bancu, dar vrea să-i facă acestuia concurență: ”Se zice că postul de fundaș stânga este un post complicat la națională, dar părerea mea este că, atât cât a jucat, Nicușor Bancu și-a făcut treaba foarte bine.

A fost printre cei mai buni jucători de la națională. Mai este însă și al doilea loc de fundaș stânga, iar acolo se pot bate anumiți jucători. Normal că mă includ și eu printre aceștia. Nu e ca și cum m-am retras sau am vreo vârstă la care să nu mai pretenții să revin acolo.

Poate că, ar fi un mic impediment că joc în Kazahstan, și mă gândesc că poate e mai greu să fiu urmărit aici. Eu atâta timp cât voi juca probabil că voi avea contacte cu oamenii de la echipa națională. Repet, aș veni cu cea mai mare plăcere la echipa națională și mă gândesc în continuare că dacă joc bine pot fi convocat”.

”Calificarea la Mondiale este plauzibilă. Mircea Lucescu va ridica valoarea naționalei”

Bogdan Vătăjelu crede că Mircea Lucescu va reuși să califice România la Cupa Mondială 2026, după 28 de ani de așteptare. ”După tot ce a construit domnul Edi Iordănescu la națională în ultimii doi ani, calificarea la Mondiale cred că este un obiectiv plauzibil. După participarea la EURO 2024 s-a format un grup bun la națională, jucătorii au căpătat și mai multă încredere în forțele lor, ceea ce reprezintă un atuu important pentru viitoarea campanie de calificare.

Cum a spus toată lumea, domnul Mircea Lucescu este cea mai bună variantă pentru echipa națională. Toată lumea se așteaptă ca valoarea echipei naționale să crească mult mai mult. Și cred că asta se va întâmpla”, a mai punctat Bogdan Vătăjelu.

Bogdan Vătăjelu: ”Am avut o relație bună cu Edi Iordănescu, dar m-am accidentat”

Vătăjelu, fotbalist cu două selecții la prima reprezentativă, s-a transferat în februarie 2024 de la U Cluj la Aktobe. El a fost prima opțiune pe care Edi Iordănescu a testat-o după ce titularul în noiembrie 2022 și a devenit indisponibil pentru prima parte a preliminariilor EURO 2024.

Amicalul cu Slovenia (1-2), din 17 noiembrie 2022, de la Cluj, în care Bogdan Vătăjelu a fost titular 60 de minute, a fost prima și ultima lui prezență la națională în mandatul lui Edi Iordănescu.

Fundașul stânga de la Aktobe a explicat din ce cauză a ieșit din circuitul naționalei: ”Am avut o relație foarte bună cu domnul Edi Iordănescu. Într-o discuție purtată cu dânsul mi-a spus că sunt important, deoarece Bancu se accidentase la momentul acela. Din păcate, m-am accidentat și eu înaintea următoarei acțiuni a naționalei.

Am suferit o accidentare la gleznă, care m-a ținut vreo trei luni pe tușă. De atunci am ieșit din circuitul naționalei. Eram pe lista scurtă să fiu convocat înainte de preliminarii. Apoi m-am transferat la U Cluj, iar până mi-am intrat în formă a fost prea târziu ca să revin în vederile selecționerului”.

Victor Pițurcă l-a adus la națională, Anghel Iordănescu l-a debutat

Bogdan Vătăjelu a fost convocat prima dată la echipa națională în iunie 2014 de Victor Pițurcă. Fundașul stânga avea 20 de ani și juca în Liga 2 la Universitatea Craiova. Piți l-a luat în lot, ca rezerva experimentatului Răzvan Raț, pentru un stagiu de pregătire în Elveția, unde România a disputat două amicale, cu Albania (1-0) și Algeria (1-2).

Vătăjelu nu a jucat deloc. El avea să debuteze în tricoul primei reprezantative sub comanda lui Anghel Iordănescu, într-un amical cu Moldova (2-1), disputat pe 14 februarie 2015, în Turcia. Vătăjelu a fost în cărți pentru EURO 2016, dar ceva i-a lipsit, iar Generalul l-a lăsat acasă și l-a luat pe Steliano Filip, de la Dinamo.

„Nu am fost convocat într-o perioadă în care multă lume mi-a spus că meritam să fiu acolo. A fost perioada aia chiar înainte de Euro 2016. Am un regret că nu am fost la națională. Nu zic la EURO, dar înainte cu câteva luni am avut o perioadă în care sunt sigur 100% că aș fi meritat să fiu la națională”, a spus Bogdan Vătăjelu, pentru .

Considerat printre cei mai buni jucători de bandă din Liga 1, Vătăjelu n-a intrat în vederile selecționerilor nici după transferul la Sparta Praga din 2017.

”Am fost strâns cu ușa să plec de la U Cluj”

Bogdan Vătăjelu este om de bază la Aktobe, club cu care mai are contract până la finalul anului 2024. Fotbalistul spune că a plecat cu inima strânsă în Kazahstan: ”Am fost puțin strâns cu ușa, ca să zic așa, să plec de la U Cluj. Mi s-a oferit posibilitatea să plec la Aktobe. Inițial nu am vrut, dar apoi m-am gândit că e mai bine să merg unde sunt dorit decât să stau undeva unde nu mai eram dorit. Chiar nu regret decizia de a juca la Aktobe. Este o experiență nou și mă bucur de ea”.

Vătăjelu a continuat: ”M-am adaptat destul de bine în Kazahstan. Mă așteptam să fie mult mai rău, dar este o viață liniștită. E o cultură diferită. Orașele sunt diferite, e diferență mare față de România. Dar m-am adaptat ușor, am familia lângă mine. Nu e nimic extraordinar, dar nici nu ne putem plânge.

Campionatul se dispută în perioada martie – noiembrie. Salariile la zi, nu sunt probleme cu banii. Un lucru foarte important, aici echipele sunt finanțate de akimate, primăriile de la noi. Toți banii vin de la guvern. Doar Kairat este singura echipă privată din campionatul Kazahstanului”.

În ciuda despărțirii forțate de U Cluj, Bogdan vorbește frumos de ”Șepcile roșii” și de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău: ”U Cluj va juca în play-off sezonul ăsta. Are o echipă bună, cu jucători valoroși și un antrenor care este un foarte bun pedagog”.

Variantele de fundaș stânga pentru Mircea Lucescu

După retragerea lui Răzvan Raț, postul de fundaș stânga a dat mari bătăi de cap selecționerilor României. Ce variante are Mircea Lucescu:

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

Deian Sorescu (Gaziantep)

Andrei Borza (Rapid București)

Valentin Țicu (Petrolul Ploiești)

Andres Dumitrescu (Slavia Praga)

Raul Opruț (Dinamo București)

Florin Ștefan (Sepsi)

Bogdan Vătăjelu (Aktobe)

Rareș Ispas (Poli Iași)

Costin Amzar (Dinamo București)

Cristian Ganea (Farul Constanța)

Tony Strata (AC Ajaccio)