Bogdan Vintilă a tras concluzia după CFR Cluj – FCSB 1-0: “Nu-mi reproşez nimic!” Săgeţi spre Duckadam: “Era mai mult pe la televizor”

Bogdan Vintilă a vorbit după înfrângerea suferită de FCSB în fața CFR-ului și consideră că elevii săi au fost lipsiți de noroc pentru a câștiga disputa.

Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre demisia lui Helmuth Duckadam, despre care spune că își petrecea mai mult timpul la televiziune, decât la baza de antrenamente.

Totodată, tehnicianul consideră că FCSB-ul păstrează șanse la titlu, chiar dacă CFR-ul este la o distanță de șapte puncte de echipa sa.

Bogdan Vintilă nu își reproșează nimic din înfrângerea FCSB-ului cu CFR Cluj

Bogdan Vintilă, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre înfrângerea cu CFR Cluj și consideră că doar norocul a făcut ca formația lui Dan Petrescu să plece cu toate cele trei puncte.

„Din păcate, nu am reușit să marcăm, a fost singurul lucru care ne-a lipsit. Sunt mulțumit de atitudinea lor, din păcate acel autogol a făcut diferența, ei fiind mult mai experimentați și mult mai pragmatici.

Vedem, atâta timp cât matematic avem șanse, noi sperăm în continuare. Am un lot numeric nu foarte mare și a trebuit să leg, dar nu am ce să-mi reproșez, doar că nu am marcat”, a spus Bogdan Vintilă.

„Săgeți” către Helmuth Duckadam

Bogdan Vintilă a vorbit și despre demisia lui Helmuth Duckadam, căruia i-a atras atenția că era mai mult în studiourile televiziunilor, decât la baza de la Berceni.

„Cupa României e un obiectiv important pe care noi mizăm, chiar și în campionat vrem să rămânem aproape de CFR și ne vom juca șansa până la sfârșit. E clar că lipsește atmosfera publicului, dar nu avem ce să facem.

Domnul Duckadam știe mai bine motivele pentru care a ales să-și dea demisia, mie îmi pare rău, pentru că e o persoană importantă. Îmi pare rău, dar e alegerea lui. Eu aș fi acceptat sfaturi de la el, dar el era mai mult la televiziune și nu la bază”, a mai spus Bogdan Vintilă la TV DigiSport.

