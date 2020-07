Bogdan Vintilă, despre o posibilă demitere de la FCSB: ”Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie lăudat”

Antrenorul Bogdan Vintilă a vorbit despre o posibilă demitere de la FCSB, după remiza din meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, din etapa a șasea a play-off-ului.

Finanțatorul Gigi Becali a lansat o serie de acuze la adresa tehnicianului la finalul întâlnirii de pe Arena națională, dar a ținut să precizeze că în acest moment nu se pune problema schimbării lui Vintilă.

FANATIK a aflat că FCSB – Botoșani ar putea fi ultima partidă ca antrenor principal pentru Bogdan Vintilă pe banca roș-albaștrilor. Acesta a fost informat înainte de meci că doar victoria îl mai salvează.

Va fi demis Bogdan Vintilă de la FCSB?

”În momentul în care am venit la acest club, la FCSB, am ştiut la ce mă înham. E normal ca atunci când munceşti şi nu ai reuşite, să-ţi vină fel de fel de presiuni şi cuvinte care poate nu sunt mereu adevărate şi întotdeauna la locul lor”, a declarat Bogdan Vintilă despre o demitere de la FCSB.

”Ce ştiu eu e că am venit cu inima deschisă, într-o situaţie foarte grea, nu era într-o situaţie foarte bună clubul atunci şi mi-am văzut de treabă, am muncit, pas cu pas, cu ajutorul jucătorilor, că nu eu am făcut toată treaba”, a spus antrenorul.

”Jucătorii au muncit, au tras de ei, au suferit şi împreună cu ei am ajuns aici, dar la un moment dat… nu sunt nici eu Guardiola şi sunt un antrenor care nu le ştiu pe toate şi poate mai învăţ şi eu din această experienţă, pe care trebuie s-o ducem la bun sfârşit cu participare în cupele europene”, a continuat el.

”Când nu se mai poate, asta e viaţa. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie lăudat. Ştiu că voi fi luat în voleuri, dar nu-i nicio problemă”, a încheiat Bogdan Vintilă.

FCSB și FC Botoșani au terminat la egalitate, 1-1, partida de pe Arena Națională și lasă în continuare deschisă lupta pentru ocuparea locului 3 în play-off, care ar asigura accesul în Europa League în cazul în care formația patronată de Gigi Becali nu va câștiga Cupa României.

Mijlocașul Dennis Man a declarat că în acest moment este prea supărat pentru a se gândi la un transfer în străinătate, în timp ce Florinel Coman a precizat că echipa nu se regăsește de la înfrângerea nemeritată cu CFR Cluj.

