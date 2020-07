Bogdan Vintilă îl trage de urechi pe Adi Popa: „La Al Tawoon nu a fost Becali patron și eu antrenor. Problema e la el!”

Bogdan Vintilă a vorbit înaintea duelului dintre FCSB și FC Botoșani și a abordat mai multe subiecte sensibile pentru echipă.

Antrenorul vicecampioanei României a vorbit despre acuzațiile lui Adi Popa la adresa lui și i-a dat replica, amintind de echipele la care a evoluat în străinătate.

Totodată, tehnicianul consideră că multe informații apărute în spațiul public au ca scop destabilizarea clubului.

Replica lui Bogdan Vintilă pentru Adi Popa

Bogdan Vintilă a vorbi despre planurile de viitor ale FCSB-ului, despre înfrângerea surprinzătoare cu Astra Giurgiu, 2-3, din ultima etapă din campionat, dar și despre Adi Popa, pe care l-a criticat:

„S-a întrerupt campionatul, a intervenit acea perioadă lungă de pauză, iar când am revenit nu am mai avut același elan și aceeași coerență, deși am jucat bine în meciul cu CFR Cluj. Eu consider că meciul de la Giurgiu a fost un accident”.

Totodată, Vintilă a confirmat FANATIK, care a anunțat revenirea lui Florine Coman la antrenamente: „Am revăzut partida cu jucătorii, am înțeles unde am greșit și suntem conștienți că puteam preveni înfrângerea. Au revenit Panțîru, Coman, și mai aștept și alți jucători. Oaidă va intra la antrenamente săptămâna viitoare.

Jucătorii care pleacă de la o echipă sunt nemulțumiți pentru că nu mai au serviciu și caută justificări a nereușitelor lor, din păcate”.

„Am auzit și eu ce a zis Popa la TV, din punctul meu de vedere, când ai plecat de la un club și începi să arunci cu noroi în cei alături de care ai mâncat o pâine, nu mi se pare fair-play ce a făcut el.

Dacă mă apuc să-i răspund punctual la tot ce a declarat el, s-ar putea să rămână în dezavantaj.

Dar, prefer să-i transmit un mesaj: La Al Tawoon nu a fost domnul Becali patron și Vintilă antrenor, la fel și la Ludogorets și Reading. Să urmărească cât a jucat pe unde a jucat și să vină să ne spună dacă l-am dezavantajat sau dacă e problema la el. Nu sunt supărat pe el, sunt doar dezamăgit”, a mai spus Bogdan Vintilă.

„Faptul că un antrenor nu se opune intereselor clubului, nu mi se pare un defect”

„Eu îmi fac meseria cu pasiune, la clubul care îmi place. Faptul că un antrenor nu se opune clubului, nu mi se pare un defect. Politica clubului primează.

Jucătorii nu joacă pentru mine, ei trebuie să joace pentru ei. Bombardamentul care a venit asupra FCSB-ului în ultima vreme e menit să ne destabilizeze și asta le-am spus și jucătorilor, să nu plece urechea la nimic”, a mai spus Bogdan Vintilă.