Bogdan Vintilă îl urechează pe Octavian Popescu: ”Vrea să dea printre picioarele adversarilor”

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că a avut o din Serie A pentru puștiul de 18 ani, dar a refuzat-o pentru că este de părere că jucătorul valorează mult mai mult.

FANATIK a aflat în exclusivitate că lui Octavian Popescu pentru a-l motiva și mai mult pe tânărul jucător. Pentru Tavi e a doua mărire de salariu în doar patru luni, iar atacantul câștigă acum 4.000 de euro pe lună, de patru ori mai mult decât atunci când a semnat cu FCSB.

Octavian Popescu, luat în colimator de Bogdan Vintilă

În ciuda laudelor care vin din toate părțile, Octavian Popescu are parte și de critici, fostul antrenor de șla FCSB, Bogdan Vintilă, fiind de părere că jucătorul ar trebui să mai lase deoparte ”giumbușlucurile” și să fie mai serios.

”Octavian Popescu a fost adus la FCSB, țin minte, cu trei-patru zile să merg eu la echipa a doua și să vină la echipa mare. Un jucător care face diferența, foarte talentat, era foarte ușor pentru el totul, la juniori, a venit la echipa a doua, ca să îi fie mai greu puțin.

El e jucătorul care vrea să dea printre picioarele adversarilor, să dea o bicicletă, în vinclu, e foarte bine că e așa, dar trebuie ordonat, organizat și băgat în cadrul unei echipe”, a declarat Vintilă la .

Cum s-a înțeles Vintilă cu Becali

Tehnicianul de 49 de ani, care a condus-o pe FCSB în sezonul 2019-2020, iar în stagiunea precedentă a fost retrogradat la echipa a doua a clubului, a dezvăluit că a avut o relație foarte bună cu patronul Gigi Becali.

”Am reziliat de comun acord. Am considerat că e mai bine așa pentru toată lumea. Academia este condusă de domnul Vasile Giambazi și domnul Becali. La echipa a doua nu au pus antrenor.

Relația dintre MM și Gigi Becali este foarte bună. Este persoana care vorbește cel mai mult cu domnul Becali. Vorbeam cu Gigi o dată sau de două ori pe săptămână. Eu, cu domnul Becali, m-am înțeles foarte bine, pe toată durata mandatului meu, și la echipa mare, și la echipa a doua.

Am știut să îi explic ce vreau, în comparație cu ce voia dânsul. El voia posesie, șuturi la poartă, vrea să dea gol Coman, i-am explicat și am avut o relație foarte bună. Trebuia să îi pui în evidență pe toți, o perioadă bună de timp am reușit”, a încheiat Vintilă.

Alexandru Musi, noua vedetă a lui Becali

Între timp, Gigi Becali în curtea sa. Noua speranță la bani mulți a omului de afaceri este Alexandru Musi, un mijlocaș ofensiv de 17 ani, despre care spune că este chiar mai valoros decât Octavian Popescu.

Alexandru Musi este un produs al clubului roș-albastru și în sezonul trecut a jucat două partide pentru FCSB, în ultimele jocuri din play-off (0-1 cu Universitatea Craiova și 0-2 cu CFR Cluj).