Bogdan Vlădău, dezvăluiri despre șamanism: ”Arată ca un fel de iad / Genul ăsta de practici sunt băgate în ilegalitate”

Bogdan Vlădău şi-a schimbat radical viaţa de când a descoperit retreaturile şamanice din Peru. Pleacă cu lunile de lângă soţie şi copil şi colindă lumea în lung şi-n lat Realitatea lui e total diferită de realitatea noastră şi, spune el, aceste practici nu sunt pentru toată lumea, ci doar pentru cei care, se simt cu adevărat pregătiţi. Fostul manechin dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce se întâmplă de fapt, în aceste ritualuri şi de ce unora li se poate părea iadul pe pământ.

Ritualurile şamanice îl ţin pe Bogdan Vlădău departe de cei dragi. Ce spune Gina Chirilă despre activităţile soţului

Bogdan Vlădău Şi Gina Chirilă şi au împreună o fetiţă. Asta nu îl împiedică pe fostul manechin să-şi urmeze scopul în viaţă. Pleacă de lângă cei dragi la mii de kilometrii distanţă şi alege să trăiască în linişte, meditaţie şi rugăciune.

Bogdan mărturiseşte pentru cititorii FANATIK că soţiei sale îi este greu să-l ştie la celălalt capăt al lumii, dar cu toate astea îl susţine şi înţelege. Atât de atras a fost de aceste experienţe şamanice, încât a devenit la rândul său, organizator. Are un singur scop, să studieze, să descopere noi practici şi să-i ajute şi pe alţii să înţeleagă lumea aşa cum el o înţelege acum.

Când şi-a descoperit Bogdan Vladău latura spirituală

Spune-mi te rog, în primul rând, când şi cum ţi-ai descoperit latura ta spirituală?

– Cred că am avut partea asta spirituală tot timpul. Ţin minte că de mic eram conştient şi în căutări că există şi chestii mai subtile, dincolo de partea asta materială şi de ceea de vedem cu ochiul liber. Treaba asta mi-a fost întărită de o carte pe care am văzut-o la tatăl meu, care se numea “O mărturie a reîncarnării”. Asta se întâmpla prin 92 sau 93, deci destul de devreme.

Cum a devenit Bogdan Vlădău organizator de călătorii spirituale: “Primul retreat şamanic mi-a schimbat viaţa complet”

Când ai fost în primul retreat şi ce te-a atras atât de mult acolo încât ai devenit, la rândul tău, organizator?

– În primul retreat şamanic am fost în 2016, a fost aşa un retreat de weekend, destul de succint, dar care mi-a schimbat viaţa complet. Din momentul ăla am încercat să recomand şi prietenilor şi celor din familie. Mă rog, cine era pregătit şi cine avea deschidere către aşa ceva. Partea cu retreaturile şi cu organizările a început imediat după ce m-am întors de la Survivor, în 2022. Deci a durat ceva, am trecut eu prin multe retreaturi înainte să pot organiza şi să am grijă de oamenii ăia pe care îi duc acolo.

“Sunt 10 zile în care fiecare participant stă singur într-o căsuţă de lemn, fără pereţi”

Pentru cei care nu ştiu, explică-le te rog, cum se desfăşoară o experienţă de acest gen, ce presupune?

– Un retreat tradiţional, pe sistem peruan se numeşte dietă curandera şi durează 10 zile. Sunt 10 zile în care fiecare participant stă singur într-o căsuţă de lemn, fără pereţi. Sunt doar plase pentru ţânţari în loc de pereţi. Este o experienţă unică, pentru unii poate fi foarte greu să stea singuri. În aceste 10 zile ne vedem doar de cinci ori în sala de ceremonie şi facem cinci ceremonii cu şamanii. În rest, eşti cam în linişte, meditaţie şi rugăciune.

Dar retreaturile pe care le organizez eu, pe lângă aceste retreaturi tradiţionale unde nu mă bag ca şi organizare, sunt un pic altfel. Mai fac şi sesiuni de meditaţie, sesiuni de respiraţii holotropice sau alte tehnici de respiraţie, sesiuni de rugăciune comună. Mie îmi place să adaug şi tehnici Wim Hoff, să intrăm în apă cu gheaţă. Deşi acolo e mai greu să găseşti gheaţă, dar până la urmă rezolvăm şi treaba asta. Adică încerc cumva să aduc mai multe tehnici şi mai multă înţelepciune de pe toată planeta, în retreaturile organizate de mine. Nu sunt aşa condiţionat de tradiţia din zona Amazonului.

Bogdan Vladău, despre motivele pentru care merge în aceste călătorii spirituale: “Sunt foarte multe probleme, e foarte mult de curăţat”

Ce ai descoperit despre tine în aceste călătorii spirituale şi cum s-a schimbat viaţa ta de când ai început să mergi?

– Ca să fiu sincer, ce am descoperit despre mine după primul retreat este că am foarte foarte mult de muncă cu mine, că sunt foarte multe probleme, că e foarte mult de curăţat. Cu timpul, am început să-mi dau seama că, de fapt, vreau să-i ajut şi pe semenii mei să facă acelaşi lucru şi să “to be of service” cum se zice în engleză.

Şi ca primă concluzie aşa, mi-am dat seama recurent că de fapt, noi toţi suntem parte din aceeaşi energie pe care noi o numim Dumnezeu. Şi că făcând rău altora, ne facem rău nouă înşine. De unde şi vorbele lui Iisus Hristos pe care foarte puţini le-au înţeles din păcate. Noi, în continuare, trăim iluzia separării. Şi prin experienţele astea, îţi dai seama că de fapt, noi suntem unul. Şi ar trebui să fim mult mai conştienţi de ceea ce facem în jurul nostru. Să trăim pe cât se poate, cu tandreţe, respect şi generozitate faţă de ceilalţi.

Bogdan Vlădău, despre ceremoniile şamanice: „Ţi se pot părea că arată ca un fel de iad”

Spuneai că e nevoie de curaj ca să poţi lua parte la ceremoniile şamanice…Ce ar trebui să ştie cei care vor să meargă într-un retreat?

– Bineînţeles că ai nevoie de curaj pentru că de foarte multe ori, aceste ceremonii te pun în faţa fricilor tale cele mai mari. Pentru mulţi poate fi copleşitor, poate chiar îngrozitor. E vorba de acele bad tripuri de care vorbesc americanii, în care te sperii foarte tare. Ajungi în nişte zone de conştiinţă care nu-ţi sunt familiare sau care ţi se pot părea că arată ca un fel de iad.

Dar de fapt, totul e conţinut de tine. Tu nu faci în aceste ceremonii decât să te duci în tine mai profund, în inima ta, în conştiinţa ta, în mintea ta. Acolo sunt lucrurile ascunse sub preş. De aceea este şi atât de eficientă terapia cu plante sacre pentru că te ajută să cureţi din subconştient. Inclusiv la nivel fizic te curăţă de multe chestii.

Cum arată o zi din viaţa ta atunci când mergi în retreat?

– Ca organizator, o zi din viaţa mea atunci când sunt în retreat, este destul de încărcată. Practic, de dimineaţă până seara nu stau deloc. Îmi place să ofer o experienţă cât mai aproape de perfecţiune oamenilor pe care îi aduc acolo. Îmi doresc ca, cu fiecare retreat, să îmbunătăţesc, să fac lucrurile mai bine. Şi atunci, eu nu prea am parte de relaxare pentru mine, decât când particip şi eu la retreaturile altora poate. Dar atunci când le organizez pe ale mele nu prea am timp de aşa ceva.

Bogdan Vlădău pleacă cu lunile de lângă soţie şi copil. Alege să trăiască în linişte, meditaţie şi rugăciune

Cât de greu este pentru familia ta să fii plecat atât de des? Dar pentru tine, să stai la mii de km distanţă de soţie şi fetiţă?

– Partea cea mai grea, ca să fiu cât se poate de sincer, atunci când sunt plecat în retreaturi este că sunt departe de familie. Mi-aş dori, la un moment dat, când mai creşte şi fetiţa, să vină şi fetele mele cu mine. Îmi doresc să treacă şi ele prin exeperienţa asta. Cu siguranţă le va ajuta şi vor înţelege, probabil şi mai mult decât o fac deja, de ce şi cum fac lucrurile astea.

Este adevărat că acolo eşti cumva rupt de realitate şi nu iei legătura cu cei de acasă?

– Nu pot să spun că sunt rupt de realitate. Eu totuşi, sunt un om destul de înfipt cu picioarele în realitate şi în pământ şi nu-mi dau voie să plec din realitatea asta (n.red. râde ), decât poate foarte puţin, temporar, în timpul ceremoniei. Cu un scop, bineînţeles. Comunic cu fetele, sunt anumite zone în care mă duc acolo şi am şi semnal, pot vorbi cu ele, le pot vedea. Tehnologia din ziua de azi face minuni şi ne asistă în treaba asta.

Ce spune soţia lui Bogdan Vlădău despre călătoriile sale: “Şi-ar dori să plec mai rar sau să stau mai puţin”

Gina, soţia ta, te susţine întru totul sau are şi momente în care îţi spune că şi-ar dori să nu mai pleci?

– Eu şi Gina ne-am susţinut reciproc în activităţile noastre, încă de la începutul relaţiei. Acum, de când a apărut cea mică, într-adevăr e un pic mai greu pentru ea să rămână singură. Şi cred că sunt momente, ca să fiu sincer eu cu mine, când probabil şi-ar dori să plec mai rar sau să stau mai puţin. Mai ales că distanţa e aşa de mare.

Se întâmplă să aveţi şi momente mai tensionate în căsnicie din cauza jobului tău?

– Nu, noi ne susţinem reciproc. Nu poate fi vorba de tensiuni de genul ăsta.

“Genul ăsta de practici sunt băgate în ilegalitate”

Până acum în câte destinaţii ai fost şi care ar fi următoarele pe listă? Unde îţi doreşti neapărat să ajungi?

– Până acum am fost în retreaturi în Peru, în Costa Rica, în Bali. Şi mie personal, mi-ar plăcea să organizez retreaturi şi în Brazilia, Mexic, Columbia, Ecuador. În Europa din păcate, genul ăsta de practici sunt băgate în ilegalitate şi atunci nu e locul potrivit. Dar sunt zone în lume unde sunt considerate legale şi nu există genul acesta de probleme.

Ca şi destinaţie de călătorie, pentru că sunt un călător înnăscut, mi-aş dori să văd Hawaii şi Bora Bora în momentul ăsta al vieţii mele. Mă rog, mai există şi Egipt şi Muntele Kailash din India, de care vorbea şi Satguru că ar fi un portal de energie extrem de puternic.

Bogdan Vlădău, despre terapia cu plante sacre: “Sunt oameni care au nevoie scape de nişte frici”

Motivulele pentru care oamenii iau ayahuasca sunt multiple şi variază de la om la om… Ce te-a îndemnat pe tine să încerci experienţa şi cum a fost? O recomanzi?

– Motivele pentru care oamenii apelează la ayahuasca sunt într-adevăr variate. Sunt unii ca mine, care pur şi simplu, vor să vadă ce este dincolo de starea noastră primară de conştiinţă în care funcţionăm în viaţa de zi de zi. Sunt oameni care au probleme de sănătate reale şi care vin pentru treaba asta. Sunt oameni care au nevoie scape de nişte frici. Sunt oameni care vor să ajungă la un nivel de conştiinţă mai înalt şi atunci apelează la genul ăsta de practici, poate şi meditaţie, şi yoga. Ele nu se exclud, dimpotrivă, funcţionează sinergistic.

Şi da, o recomand oricărui om care îşi găseşte curajul şi foarte important, simte şi chemarea să facă genul ăsta de practici. Nu aş putea spune că este pentru oricine. Unii oameni nu sunt pregătiţi pentru aşa ceva. Dar celor care sunt pregătiţi, le recomand din tot sufletul şi am marea încrederea că va fi foarte benefic pentru ei.

“După primul retreat am fost dezamăgit de semenii mei”

E şocant pentru tine atunci când revii dintr-un retreat la viaţa cotidiană? Cum te adaptezi?

– Prima dată, după primul retreat, trebuie să recunosc că am fost uşor dezamăgit de semenii mei. Eu eram extrem de deschis emoţional, foarte empatic şi răspunsul lor era cu totul altul. Şi atunci e destul de greu să te reintegrezi practic în viaţa de zi cu zi, în care majoritatea oamenilor, din păcate sunt adânciţi în probleme. Iar aceste probleme sunt de cele mai multe ori fictive, sunt doar în capul nostru, generate în principal de sistemul în care trăim, facturi, plăţi, stres, trafic, mici răutăţi gratuite şi exemplele pot continua. Asta e destul de greu.

Chiar e recomandat, mai ales după un retreat din ăsta mai profund în Amazon, unde stai 10 zile, să nu te întorci imediat la viaţa ta de birou, de trafic, de zi cu zi. Măcar câteva zile, dacă nu chiar o săptămână, e indicat să rămâi undeva în natură. Aşa e absolut ideal.

Bogdan Vlădău şi-a descoperit menirea: “Simt că fac exact ce am venit să fac în viaţa asta pe Pământ”

Din punct de vedere profesional, te gândeşti să revii pe podium, scenă, lumina reflectoarelor? Sau te vei ocupa strict de aceste retreaturi?

– Din punct de vedere profesional, simt că în acest moment al vieţii mele fac exact ce am venit să fac în viaţa asta pe Pământ. Probabil că lucrurile se vor dezvolta şi în alte direcţii, cu altfel de practici. Îmi doresc să studiez cât mai mult şi să învăţ cât mai mult ca să pot oferi cât mai mult. Mă gândesc, nu ştiu dacă neapărat la lumina reflectoarelor, dar poate o să reîncep bandul meu cu care cântam la evenimente, la nunţi, botezuri, la petrecerile de companie.

Ca să fiu sincer, îmi lipseşte un pic scena. Cântatul e un alt lucru care îmi face inima să tresară de bucurie. Şi-atunci, da, ăsta este planul pe lângă partea asta de retreaturi pe care vreau s-o dezvolt din ce în ce mai tare.