Bogdan Voina vrea reforma din temelii a handbalului românesc: “Ce-a făcut bine Dedu și compania? Nu găsesc niciun plus!”. Exclusiv

intră în joc la preşedinţia FRH. Fostul handbalist al Stelei şi fiul legendarului Radu Voina îşi propune victoria la alegerile FRH şi are ambiţii mari: reforma din temelii a handbalului românesc.

Bogdan Voina vrea reforma din temelii a handbalului românesc

FANATIK continuă seria de interviuri cu candidaţii de la alegerile FRH. Bogdan Voina a vorbit despre planurile pe care le are vis-a-vis de managementul handbalului românesc, aflat într-o criză profundă la nivel de echipe naţionale.

ADVERTISEMENT

Spune că lupta electorală îi oferă adrenalina pe care nu a mai simţit-o de când intra pe terenul de handbal şi este încrezător în şansele sale de a câştiga . Dacă se va întâmpla asta, în primele trei luni de mandat toţi cei care vor avea idei pentru dezvoltarea handbalului românesc vor putea să le scrie pe o plaformă, urmând ca toate sugestiile să fie discutate în Consiliu.

“Nu poţi să faci performanţă din 8000 de legitimaţi. Trebuie să ne orientăm către aceşti copii, să ne gândim la antrenorii lor”

Bogdan, care sunt obiectivele tale le preşedinţia FRH?

– Sunt multe obiective. Trebuie să dăm restart acestui fenomen care nu este pe drumul cel bun. Trebuie să ne apucăm de treabă pentru că sunt enorm de multe lucruri de făcut, lucruri care nu se întâmplă în momentul de faţă şi este păcat.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă acest restart, reconstrucţia din temelii?

– Să ne orientăm către copii şi juniori pentru că de acolo putem mări numărul de legitimaţi. Nu poţi să faci performanţă din 8000 de legitimaţi. Trebuie să ne orientăm către aceşti copii, să ne gândim la antrenorii lor, ca să aibă tot ce au nevoie ca să facă treabă bună. Am umblat foarte mult în ultimul timp şi, sincer să fiu, nu îmi vine să cred ce aud. Oamenii duc lipsă de materiale, de mingi. Nimeni nu vine să îi vadă, nu îi întreabă nimeni nimic. Sunt singuri pe plantaţie.

“Este foarte trist că a ajuns echipa din Kosovo să ne bată”

Deci marile probleme încep din şcoală, de la juniori…

– Din şcoală. Trebuie să investim foarte mult în sectorul juvenil, dar nu înseamnă că celelalte lucruri trebuie neglijate. Imaginea handbalului românesc sunt echipele naţionale şi dacă vedem ce fac echipele naţionale este foarte trist.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns naţionala masculină în lumea a 4-a? A avut o şansă bună de calificare la ultimele turnee finale, dar a fost ratată…

– În primul rând, trebuie întrebaţi cei care au condus în ultimii 8 ani handbalul românesc. Este foarte trist că a ajuns echipa din Kosovo să ne bată. Să zici că la un meci se întâmplă, să faci un egal. Li s-a întâmplat şi francezilor în urmă cu 10 ani, să facă un egal în Belgia. Dar când au venit în Franţa au câştigat la 18 goluri. Noi, cu Kosovo, să spunem că a fost un egal accidental în deplasare. Dar să vină acasă şi să te bată la 5 goluri, este extrem de grav.

ADVERTISEMENT

“Singurul lucru pe care eu l-aş face diferit este ca antrenorul naţionalei să fie plătit în funcţie de performanţe”

Şi ca fost jucător de naţională, cum vezi reconstrucţia echipei reprezentative?

– Drumul nu va fi uşor. Rezultatele acestei strategii pe care vrem să o implementăm nu vor veni în şase luni sau un an. Trebuie să defilăm cu ceea ce avem. Am văzut meciuri în Liga Zimbrilor în care sunt puţini jucători străini. Nivelul nu este atât de scăzut, se joacă în multe meciuri un handbal frumos şi asta îmi dă speranţe.

ADVERTISEMENT

Dacă devii preşedinte, Xavi Pascual este în continuare soluţia pentru naţionala României?

– În primul rând, nu avem ce să comentăm asupra antrenorului Xavi Pascual. Ce este deranjant… nu ştim ce contracte au. S-ar putea ca domnul Xavi Pascual să mai aibă doi ani, Adi Vasile din ce am auzit, mai are un an. Singurul lucru pe care eu l-aş face diferit este ca antrenorul naţionalei să fie plătit în funcţie de performanţe. Să dăm un exemplu. Să zicem că Pascual câştigă 10 lei. Din aceşti 10 lei eu i-aş da 4, iar dacă se califică la Mondiale i-aş da diferenţa până la 10, adică încă 6.

“Este o nouă şansă mare pentru noi, nici dacă visam şi alegeam noi adversarele din toate urnele nu puteam prinde mai bine”

Deci plată în funcţie de performanţă…

– Aş plăti performanţa. În altă ordine de idei, este a treia campanie a lui Xavi Pascual, al treilea eşec. Nu cred că el este de vină, dar aş fi preferat ca să îi dau acea diferenţă lui Pascual pentru calificare, dar dacă nu se întâmplă, poate e mai bine ca acei bani să îi investim în centrele de excelenţă, în juniori, pentru a scoate nişte rezultate în viitor.

Avem o grupă accesibilă pentru Euro acum…

– Şi acum, la baraj am avut. Dacă noi doi voiam să alegem Macedonia de Nord şi Cehia, nu cred că puteam alege mai bine. Este o nouă şansă mare pentru noi, nici dacă visam şi alegeam noi adversarele din toate urnele nu puteam prinde mai bine decât Ucraina, Feroe şi Austria. Dacă nici din grupa asta… Dar când te bate Kosovo, orice adversar e periculos.

“Ce-a făcut bine Dedu și compania? Nu găsesc niciun plus. Sportul este cel mai uşor de evaluat. Rezultatele…”

Cum vezi lupta electorală?

– Simt o adrenalină ca şi atunci când eram jucător, sentiment pe care nu l-am mai simţit de când m-am lăsat. Este o bătălie frumoasă din care sper să ies învingător. Sunt încrezător şi aşa am fost în fiecare proiect pe care l-am făcut.

Eşti un contestatar al actualei administraţii. Dacă ai putea să spui punctual, ce s-a greşit?

– Aş lua-o invers. Ce-a făcut bine Dedu și compania? Nu găsesc niciun plus. Sportul este cel mai uşor de evaluat. Rezultatele… Dacă nu ai rezultate, nu faci bine. Ăsta este şi motivul pentru care am spus şi o spun în continuare. Maximum două mandate. În două mandate eu zic că se poate vedea ceva. Şi dacă acel ceva este pozitiv, altcineva poate să vină şi să continue munca.

“Trei persoane sunt pentru schimbare. Am discutat, vom mai discuta”

Te-ai gândit la o alianţă cu ceilalţi candidaţi? Sunteţi trei oameni care doriţi schimbarea…

– Păi, alianţa există deja. Ai spus-o. Trei persoane sunt pentru schimbare. Am discutat, vom mai discuta. Asta s-a întâmplat la nivel declarativ, eu nu mai am încredere în mulţi oameni. Surprize au fost mereu. O să vedem acolo.

Gloriile au semnat o scrisoare prin care au vrut să ia cuvântul în cadrul Adunării Generale.

– Mi s-a părut un lucru fantastic. Cei din handbal trebuie să realizeze că dacă aceşti oameni au decis să facă acest demers, situaţia este foarte gravă. Dacă aceşti oameni nu sunt respectaţi şi actuala conducere nu îi respectă, situaţia este foarte gravă. Dacă noi vorbim astăzi despre handbal, vorbim datorită acestor legende.

“Ce este trist după aceste întâlniri este că le e teamă că nu vor veni ei la vot”

Ai vorbit cu electoratul? Cum ţi se par oamenii…

– Am făcut 12.000 de kilometri într-o lună. N-am fost în vacanţă. La nivel declarativ, fiecare întâlnire îmi dă şi mai mult curaj. Ce este trist după aceste întâlniri este că le e teamă că nu vor veni ei la vot.

Şi cine să vină?

– Oamenii cu dedicaţie.

Şi care să reprezinte cluburile respective?

– Da.

“Primul lucru pe care trebuie să îl schimb dacă ajung preşedinte este statutul. Obligatoriu. Nicio restricţie”

Din ce înţeleg, adică să intervină influenţe de la cel mai înalt nivel şi să fie trimişi oameni cu o misiune care să voteze ce li se spune?

– Exact. Se poate face o delegare şi să trimiţi pe cine vrei. Oricum, primul lucru pe care trebuie să îl schimb dacă ajung preşedinte este statutul. Obligatoriu. Nicio restricţie. Cine vrea să candideze, să poată candida.

Transparenţă…

– Nu criterii cu cinci ani experienţă, sau altele.

“Narcisa Lecuşanu a decis să nu mai candideze, îi respectăm decizia şi mergem înainte”

Te-au surprins aceste criterii, din câte văd. Au fost pentru a o bloca pe Narcisa Lecuşanu să candideze din nou?

– Narcisa Lecuşanu nu a renunţat la candidatură din acest motiv, trebuie să clarificăm asta. Ea a decis să nu mai candideze şi îi respectăm hotărârea. Nu acesta este motivul. Dacă ea ar fi putut să candideze în noiembrie, putea şi în ianuarie. Eu fac parte din echipa ei, am muncit multe luni. Consideram că ea este persoana potrivită pentru a conduce Federaţia Română de Handbal, aşa am considerat cu toţii. Ea a decis să nu mai candideze, îi respectăm decizia şi mergem înainte. Motivele doar ea le ştie, dar acela cu statutul nu este adevărat.

Multă lume spune că naţionala feminină este pe tobogan. Cum vezi situaţia?

– Naţionala feminină este pe un drum pe care nu ni-l dorim. Este trist, dar nu cred că anul trecut înainte de egalul cu Austria, nu am învins nicio echipă europeană în afară de Feroe. Dacă astea sunt performanţe, mai bine ne apucăm de altceva. Din punctul meu de vedere, nu cred că ar trebui să fie probleme cu Austria, e un adversar care poate fi învins doar prin calităţile individuale ale jucătoarelor noastre. Un altfel de adversar din Europa, fără un joc colectiv nu ai cum să îl învingi.

“Trebuie să ne fixăm nişte obiective realiste, să fim corecţi cu noi şi să nu spunem mereu că suntem pe drumul cel bun”

Ce ar trebui să se schimbe ca naţionala feminină să revină în acea luptă la medalii?

– Părerea mea este că oricine va veni la cârma Federaţiei, că sunt eu, un fost arbitru, actualul conducător sau domnul Gavrilă, nu cred că există o baghetă magică. Trebuie să ne fixăm nişte obiective realiste, să fim corecţi cu noi şi să nu spunem mereu că suntem pe drumul cel bun, ceea ce se spune în permanenţă în ultimul timp. Şi la băieţi se spune că suntem pe drumul cel bun. Dar să ne explice şi nouă drumul acesta bun. Un lucru foarte trist… când joci cu Macedonia de Nord şi vin cu Lazarov, 41 de ani, Mirkulovski, 38 de ani, de ce ei sunt capabili să aducă nişte veterani ca să se califice şi noi facem experimente? Ia-l pe Fenici, ia-l pe Sadoveac. Încerci să îi iei pe cei mai buni pentru că nu ai timp.

Este numărul mare de străini şi străine o problemă pentru handbalul românesc o problemă sau un atu?

– Este o chestiune care trebuie regândită. Am avut un dialog cu impresarul lui Karabatic, care m-a marcat. Îl cheamă Bhakti, om cu care sunt în contact de mulţi ani. Întâmplător, când el era la Budapesta la fazele finale de la Campionatul European, am profitat de ocazie şi am împărtăşit mai multe idei. Atunci mi-a atras atenţia asupra numărului de legitimaţi, 8000 fiind foarte puţini pentru performanţă. Dar, în acelaşi timp, ca să atragi oameni în fenomen trebuie să ai rezultate. Simona Halep câştigă la Roland Garros şi atunci copii merg la tenis. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi în handbal. Nu e un secret.

“Rezultate cu echipele naţionale e cam imposibil în următorii ani. Atunci, trebuie să fie rezultate la cluburi”

Înţeleg…

– Şi mi-a spus Bhakti. Rezultate cu echipele naţionale e cam imposibil în următorii ani. Atunci, trebuie să fie rezultate la cluburi. La feminin avem unul dintre cele mai importante cluburi din Europa, CSM Bucureşti, unul dintre cele mai tari campionate din Europa. Şi atunci la cluburi să se facă performanţă, să aducă puncte. Părerea mea este că echipele trebuie lăsate să performeze, acolo unde sunt bani. Cluburile care folosesc mai mulţi români trebuie recompensate, aşa echipele care au bani şi îşi permit să aducă mai mulţi jucători străini, să plătească. Este o idee pe care să o gândim şi să o dezvoltăm. Un alt lucru pe care Bhakti mi l-a spus, din postura de impresar care vrea să bifeze cât mai multe transferi, că aceste criterii impuse în campionat nu este neapărat eficientă. Nicăieri nu s-a dovedit că unele criterii impuse cluburilor au crescut performanţa pentru că jucătoarele din România care joacă sunt obligate să o facă nu neapărat merită.

Dar şi salariile sunt pe măsură inclusiv pentru jucătoarele din România…

– Sunt foarte mari şi un alt lucru misterios: de ce nu joacă românii în străinătate? Pentru că sunt mult mai bine plătiţi în România.

“Proiectul Dinamo este frumos acum, dar nu trebuie uitaţi şi anii din urmă”

Nici nu vor să meargă…

– De ce să meargă când pot sta cuminţi acasă, într-un confort. Dar nici confortul nu este bun. Este un lucru ciudat.

Totuşi, handbalul românesc are două echipe fanion în Europa: CSM Bucureşti la feminin şi Dinamo la masculin…

– Proiectul Dinamo este frumos acum, dar nu trebuie uitaţi şi anii din urmă. Dinamo este acum pentru că s-a făcut foarte bine ceea ce s-a făcut în ultimii 4-5 ani. Acum e frumos, eşti calificat direct, cumperi jucători şi totul e ok. Nu trebuie uitat nici domnul Ştefan Constantin, chiar dacă nu este Xavi Pascual. A făcut şi el nişte performanţe care nu trebuie uitate. Şi evident, suporterii.

Crezi că cele două echipe sunt un vector de popularizare a handbalului în România?

– Cele două echipe şi nu numai. Sunt convins că aceste două echipe pot să fie un vector, dar nu numai ele. În campionatul feminin mai sunt Buzău, Baia Mare, Vâlcea, o echipă care a făcut istorie, Cisnădie, care face o figură frumoasă… Domnul Tadici, cu o echipă reconstruită în fiecare an.

“Din păcate Federaţia se laudă de fiecare dată cu rezultatele CSM-ului, cu ale celor de la Dinamo, unde ei nu au niciun merit. Zero”

Se vorbeşte de foarte mult timp de o Sală Polivalentă în Bucureşti. Este nevoie de o arenă nouă în opinia ta?

– Puţin spus nevoie. Este o prioritate. Trebuie să fii gospodar când ajungi la Federaţie. Să te baţi să faci o sală, un sediu. Ştiu că nu depinde doar de Federaţie, dar trebuie să te zbaţi. De ce la Turda au putut sau în alte oraşe? Din păcate Federaţia se laudă de fiecare dată, dacă auzi vechea conducere, cu rezultatele CSM-ului, cu ale celor de la Dinamo, unde ei nu au niciun merit. Zero. Ei trebuie să se laude cu rezultatele echipei naţionale. Care nu există.

Arbitrajul este un alt subiect fierbinte. E nevoie de o reformă?

– Trebuie schimbat din temelii. În primul rând baremul ar trebui să fie la o sumă normală în ziua de azi. Explică-mi te rog de ce un tânăr pasionat de handbal să meargă spre arbitraj când baremul este 580 de lei pentru un meci în prima divizie, adică top, iar în a doua divizie este 120 de lei? Tu, ca părinte, ţi-ai lăsa copilul să fie arbitru de handbal? Acum, problema este mult mai gravă.

“Este exclus să existe o taxă de acest gen dacă voi fi preşedinte. Mi se pare o mizerie”

Da, la fotbal baremul e 1500 de euro în Liga 1…

– La 1500 de euro te mai gândeşti la ceva? Nu spun să fie atâta, dar să fie o sumă corectă. O altă problemă este abandonul foarte mare al jucătorilor care trebuie să facă pasul la seniori. În acest sens, ne-am gândit la înfiinţarea unui campionat de tineret, echipele de prima ligă având posibilitatea de a avea un campionat de tineret, unde să existe o treaptă între juniori şi seniori pentru cei care încheie junioratul. Mulţi dintre ei nu au nivelul să joace în prima divizie şi se gândesc la abandon.

Te-ai declarat împotriva taxei de vizionare impusă de FRH TV pentru meciurile de handbal transmise de Federaţie…

– Este exclus să existe o taxă de acest gen dacă voi fi preşedinte. Mi se pare o mizerie. În primul rând trebuie să revedem contractul cu drepturile tv. Nu se poate ca în momentul în care îţi doreşti vizibilitate, meciurile să fie transmise la ora 11:00. Nu e televiziunea de vină. Dar tu, în momentul în care faci contractul, nu trebuie să omiţi aceste lucruri. Dacă o faci, înseamnă că eşti un prost manager.

“Eu sunt băiatul lui Radu Voina, nu sunt Bogdan Voina. Dar, din 28 aprilie, va fi invers”

Care ar fi motivele pentru care ar trebui să te voteze?

– M-am născut lângă legende, am crescut printre legende. Am văzut performanţă şi cred că sunt injectat cu handbal. Am reuşit să dezvolt o afacere şi un business unde am performat. În handbal am scos şi eu puţin nasul. Sincer, se putea mai bine. Era mai greu să mă compar cu rezultatele pe care le-a avut tata. Cum să ajung la nivelul la care au ajuns ei? Eu sunt băiatul lui Radu Voina, nu sunt Bogdan Voina. Dar, din 28 aprilie, va fi invers. Radu Voina va fi tatăl lui Bogdan Voina.