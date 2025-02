Boicotul supermarketurilor. Ce spune Mihaela Bilic despre războiul dintre produsele românești și cele de import: ”Ne place să mâncăm mult și prost”

Mihaela Bilic oferă, în exclusivitate pentru FANATIK, o analiză tare în ziua boicotului supermarketurilor și pune punctul pe ”i” în ”războiul” dintre produsele românești și cele de import. Ca de fiecare dată, adevărul este undeva la mijloc.

Mihaela Bilic, despre ”războiul” dintre produsele românești și cele de import, în ziua boicotului supermarketurilor

Azi, 10 februarie 2025, la îndemnul candidatului la prezidențiale Călin Georgescu, au declarat că le vor boicota. Care e, însă, adevărul despre calitatea produselor din supermarketuri și cele din piețe? Ei bine, Mihaela Bilic și-a exprimat punctul de vedere, din perspectiva nutriționistului, dar și al unui consumator extrem de informat.

„E delicat de zis dacă produsele noastre sunt mai bune sau nu. Fiecare are știința și modul de producere al unui produs. Nu pot să spun că ale noastre sunt mai bune sau mai rele. Depinde ce cumperi. Dacă vei cumpăra produse proaste de import, normal că sunt mai proaste. Sunt și alții care știu să facă mai bine decât noi anumite sortimente. Și atunci nu putem să generalizăm. Nu putem să zicem că ale noastre sunt bune și ale lor sunt rele sau invers.

E foarte relativ. Da, există și produse de import care sunt de slabă calitate, asta e realitatea, dar nici ale noastre nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate. E o junglă în lumea alimentară și trebuie să deschizi de 10 ori ochii și o dată punga până să cumperi ceva. Nu prea mai există un criteriu unic după care să le alegi… Să zici că astea sigur sunt de calitate. Va fi din ce în ce mai greu să mâncăm bine”, a declarat Mihaela Bilic, pentru FANATIK.

Ce produse românești preferă realizatoarea emisiunii „Doctor de bine” de la PRO TV

ne-a spus și care sunt produsele românești pe care ea le consumă, cele care i-au câștigat încrederea de-a lungul anilor. Totuși, Mihaela Bilic punctează ceva foarte important: există anumite sortimente pentru care noi nu avem o tradiție în spate, cum sunt renumitele brânzeturi franțuzești.

De asemenea, Bilic dă și exemplul salamurilor crud-uscate, pe care le găsim într-o gamă largă în foarte multe țări, deci nici la acest capitol nu putem spune că avem întâietate sau cea mai bună expertiză.

„Trebuie să recunoaștem că nu știm să le facem pe toate”

„Eu tot timpul îmi iau lactatele românești, că e Covalact, că e Albalact, să fie făcute măcar din lapte românesc. Îmi iau magiunul de la Topoloveni, mezelurile de la Angst, carnea de porc, puiul de la producători… La fiecare sortiment încerc să am cât de cât un producător în care să am încredere în seriozitatea lui. Dar când e vorba de brânzeturi, în afară de telemeaua noastră, alea le vreau franțuzești, și patiseria. Sau, mă rog, biscuiții vreau să fie cu ouă și unt din Franța. Sunt lucruri pentru care noi nu avem tradiția necesară și atunci dacă vrem să fim și noi mai emancipați, trebuie să recunoaștem că nu știm să le facem pe toate. Noi românii avem senzația că știm să le facem pe toate, ei bine, nu știm.

Vrem mezeluri crud-uscate, ok, avem salamul nostru de Sibiu. Dar avem și cel spaniol sau italienesc, iar ei îl fac mai bine ca noi. Parmezanul, uite, îl luăm făcut de ei. Fiecare e profesionist într-un anumit domeniu. Trebuie să le acorzi recunoașterea. Ideal, pentru mine, ar fi să se găsească în supermarketuri o diversitate, pe piață, că asta înseamnă supermarketuri, de produse astfel încât cumpărătorul să își poată alege pe gustul lui și pe buzunarul lui”, a completat Mihaela Bilic, pentru FANATIK.

Mihaela Bilic: „E o luptă între supermarketuri”

Cât despre calitatea produselor pe care le găsim în supermarketuri, Mihaela Bilic spune că multe dintre ele nu mai au calitatea de altădată, dar nu trebuie să generalizăm, căci și în marile magazine găsim alimente bune, la prețuri diferite.

„Mi se pare că ce se întâmplă acum e o luptă între supermarketuri. E filiera germană, care un anumit tip de marfă, care e mai ieftină și mai la îndemână și filiera franceză, care are produse mai scumpe și un pic mai sofisticate. Dacă vreau să cumpăr brânză pentru raclette sau pentru fondue, nu o să cumpăr de la Lidl sau de la Kaufland. Nu e tradiția lor. Ideal ar fi ca orice consumator să găsească după gustul și buzunarul lui”, ne-a mai zis nutriționista.

În continuare, realizatoarea rubricii ne mai spune că una din cele mai mari probleme o reprezintă proveniența ingredientelor. Mihaela Bilic susține că există o serie de produse made in UE care și-au pierdut identitatea, pentru care se folosesc ingrediente din afara Europei.

Etichetele, la control: „Noi ne trezim că mâncăm made in UE, dar cu ingrediente din China, aici e beleaua”

„Absolut, trebuie să citim etichetele, și pe etichete să vedem dacă mai există și originea alimentului sau a ingredientelor. Avem made in UE, și UE s-a cam zăpăcit, și-a cam pierdut identitatea. Avem o avalanșă de produse venite din Polonia, din Cehia și nu e neapărat că sunt făcute din ingrediente de origine europeană. Sunt foarte mulți producători care importă de peste tot de pe glob. Probabil că cele mai ieftine ingrediente sunt din China. Noi ne trezim că mâncăm made in UE, dar cu ingrediente din China, aici e beleaua. Nu neapărat că produsul respectiv e ieftin sau scump, bun sau rău, dar nu mai mâncăm de pe pământul pe care trăim.

Întotdeauna un produs ieftin va fi ieftin pentru că ingredientele sunt de slabă calitate și oamenii se bucură la ieftin. M-aș bucura dacă aș spune că mâncăm românește, dar să fie lucruri crescute în România. Dacă tu mănânci românește, dar e un producător care ia făina de nu știu unde sau alt ingredient, să zicem soia modificată genetic, ce beneficiu ai că scrie pe el că brandul e românesc?”, completează Mihaela Bilic.

Românii se plâng, dar nici nu cumpără produsele locale, pentru că sunt nițel mai scumpe: „Oamenii preferă să cumpere mai mult și mai ieftin”

Specialista în nutriție remarcă și faptul că producătorii locali nu sunt răsplătiți cum trebuie chiar de către consumatori. Bilic a văzut deseori în supermarketuri mâncare de calitate, 100% românească. Dar pentru că prețurile sunt (nu cu mult) mai mari, acestea ajung să fie trecute la vânzare accelerată pentru că expiră.

„Noi trebuie să fim mai selectivi și să înțelegem că există producători care sunt serioși, care vor să își păstreze reputația, care fac mâncare cu simț de răspundere și alții care doar încearcă, fiind ieftin, să vândă și să facă bani. Sunt lucruri diferite. Cine vrea să ne hrănească cu adevărat și pune eforturi, pasiune, de obicei sunt ăia cărora nu le merge prea bine ca business. Să faci mâncare de calitate e scump, iar consumatorul român, din păcate, nu îți răsplătește efortul. Oamenii preferă să cumpere mai mult și mai ieftin decât să dea un bănuț în plus pentru un produs mai bun.

Întotdeauna mi se întâmplă să găsesc la raionul de produse cu vânzare accelerată carnea de calitatea, că e pui, că e porc, care mai are 4-5 zile până expiră la jumătate de preț, și asta îmi confirmă faptul că oamenii n-au cumpărat-o. Cu toate că diferența de preț față de produsele clasice e poate de 5 lei, până în 10 lei. Nu vorbim de sume duble. Faptul că le găsesc acolo, gata să expire, arată că nu se vând. Și, producătorul, în final, nu ajunge să aibă un beneficiu. S-ar putea ca după o perioadă să închidă business-ul, că nu merge”, adaugă Mihaela Bilic, în ziua boicotului supermarketurilor.

„Eu am probleme din ce în ce mai mari să îmi găsesc mâncare bună”

Bilic recunoaște că și ea s-a lovit de situații în care nu a mai găsit ceea ce îi plăcea în magazine. Nutriționista susține că multe din produsele bune, chiar din import, au început să dispară de pe rafturi din cauza prețurilor un pic mai ridicate.

„Noi zicem aici la București că suntem atenți, dar trebuie să ne gândim că toată România nu e Bucureștiul. Ne place să mâncăm mult și prost decât puțin și bun. Lucrul ăsta nu pare să se schimbe. Iar pe piață mi se pare că s-a produs o uniformizare a produselor în jos. Încep să dispară produsele care erau un pic mai scumpe, dar de calitate. Și au rămas cele care sunt la îndemâna oricui, dar de slabă calitate.

Eu am probleme din ce în ce mai mari să îmi găsesc mâncare bună. Au dispărut multe din brandurile și produsele care erau, culmea, de import, dar de calitate și noi nu avem corespondent pentru ele. Noi nu știm să le facem în România. Chiar nu știm să facem totul. Nu suntem cei mai diversificați și specialiști în România. Nu putem avea pretenția asta”, explică Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic, concluzie amară despre unele din produsele autentice românești protejate: „Nu existau două bucăți de telemea cu același gust, ori asta nu e cu nimic lăudabil. Fiecare avea rețeta lui și nici măcar nu era reproductibilă”

În final, Mihaela Bilic mai demontează un mit, cel legat de rețetele autentice românești. Cu tristețe, experta în alimentație susține că în țara noastră multe din produsele protejate, recunoscute ca originale, au rețete complet diferite, spre deosebire de brandurile care respectă fiecare pas în producție din afară.

„Noi încă nu știm să respectăm rețetele. Eu am făcut la un moment dat un material, pentru că telemeaua noastră de Sibiu are titlul de protejată geografic și am fost la Sibiu și, din păcate, cu tristețe spun, fiecare cioban avea rețeta lui. Nu existau două bucăți de telemea cu același gust, ori asta nu e cu nimic lăudabil. Fiecare avea rețeta lui și nici măcar nu era reproductibilă.

Acuma ieșea într-un fel, apoi era diferit. Asta e făcut după ureche. E tipic românesc. În străinătate, tot ce înseamnă la ei produs din acesta de origine protejată, laptele de la vaca aia trebuie să fie într-un fel, sau de la oaie, doar din zona cutare, unde au păscut. La noi nu, nu e nimic scris, nicio tradiție”, a încheiat Mihaela Bilic, pentru FANATIK.