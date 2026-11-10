Bojana Popovic a plecat de la CSM București! Cine îi ia locul

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i-a fost fatal Bojanei Popovici (46 de ani). Vicecampioana României la handbal feminin a decis să încheie colaborarea cu antrenoarea din Muntenegru după ultima înfrângere din Liga Campionilor. Conducerea „tigroaicelor” a găsit imediat înlocuitoare pentru banca tehnică.

Bojana Popovic, OUT de la CSM București! Iulia Curea preia banca tehnică

CSM București a confirmat oficial , atât pe site-ul oficial, cât și pe rețelele de socializare. Reprezentanții vicecampioanei României au explicat motivele deciziei și au anunțat că noul antrenor principal va fi Iulia Curea (44 de ani).

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„CSM București și Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să își încheie activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin. Clubul îi mulțumește Bojanei Popović pentru activitatea desfășurată. Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și al obiectivelor de performanță ale clubului.

Iulia Curea preia funcția de antrenor principal al echipei. Legătura sa cu CSM București și activitatea din cadrul colectivului tehnic îi oferă o bună cunoaștere a lotului, a identității clubului și a așteptărilor care însoțesc această responsabilitate. Clubul oferă sprijin Iuliei Curea și colectivului tehnic pentru pregătirea echipei și îndeplinirea obiectivelor din competițiile interne și europene”, a anunțat CSM București, printr-un comunicat postat pe

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Bojana Popovic pleacă de la CSM București după mai puțin de un an

Bojana Popovici o antrena pe CSM București din 1 decembrie 2025, după ce clubul din Capitală a renunțat la serviciile lui Adrian Vasile. Antrenoarea din Muntenegru a reușit o performanță importantă pe banca „tigroaicelor”, pe care le-a dus până în Final Four-ul Champions League după opt ani de pauză. CSM București a încheiat ediția 2025-2026 a Ligii Campionilor pe locul al treilea, după ce a învins-o pe Brest în finala mică, scor 32-26.

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În schimb, în competițiile interne, CSM București nu a strălucit așa cum așteptau fanii „tigroaicelor”. Cu Bojana Popovici la timonă, CSM a terminat pe locul 2 în Liga Florilor, la un punct în spatele campioanei CS Gloria Bistrița, iar din Cupa României a ieșit încă din faza sferturilor de finală. Așadar, în ciuda performanței importante din Europa, Popovici nu a câștigat niciun trofeu cu CSM București.

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În actuala stagiune din Liga Florilor, Bojana Popovici o lasă pe CSM București, după 8 etape, pe locul al 2-lea, cu 15 puncte, cu unul mai puțin decât liderul și campioana en-titre CS Gloria Bistrița.