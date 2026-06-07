Bojana Popovici a dezvăluit secretul succesului: „A făcut diferența!” Ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Brest

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CSM București a câștigat finala mică din Final Four-ul de la Budapesta. Echipa din capitala României s-a impus în duelul cu Brest, scor 32-26, iar la final jucătoarele au primit medaliile de bronz. A fost sărbătoare generală în sectorul dedicat fanilor din țara noastră. Handbalistele au petrecut alături de suporteri.

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CSM București a trecut peste dezamăgirea de sâmbătă, când a cedat clar în fața lui Metz. Jucătoarele pregătite de Bojana Popovici s-au regrupat și au făcut o figură mult mai frumoasă în finala mică, pe care au și câștigat-o în fața lui Brest.

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. S-a declanșat o adevărată sărbătoare. Handbalistele s-au luat în brațe și s-au felicitat pe rând, apoi Crina Pintea le-a făcut semn să meargă în fața galeriei pentru a petrece alături de fanii veniți la Budapesta. Minute în șir, suporterii au cântat, iar jucătoarele au dansat și s-au bucurat pentru acest loc trei în Champions League.

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, a ținut să își felicite elevele pentru modul în care au arătat în meciul cu Brest. Aceasta a spus câteva cuvinte despre felul în care a pregătit jocul. Se pare că cele trei ore în plus de recuperare de care formația din România a avut parte au contat enorm în această seară la Budapesta.

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„În primul rând, vreau să le mulțumesc celor de la Brest pentru acest meci superb. Consider că și ele au făcut o treabă excelentă. Au avut un meci extrem de greu ieri seară și, evident, mai puțin timp de recuperare. Este incredibil de dificil să joci la acest nivel la o distanță de doar 24 de ore. De aceea, vreau să le felicit pentru spiritul de luptă și pentru jocul bun.

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Desigur, sunt foarte mândră de echipa mea. Așa cum ai spus și tu, energia de astăzi a fost exact ceea ce ne-am fi dorit ieri. Însă, când ești sub presiune, uneori este greu să găsești resursele necesare. Astăzi am fost extrem de bucuroasă să văd fetele cu atitudinea potrivită, concentrate și pline de energie, exact așa cum au făcut-o pe tot parcursul sezonului.

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Sunt fericită și vreau să îmi felicit întregul staff și echipa pentru tot ceea ce au realizat în aceste șapte luni de muncă. Mă bucur că am reușit să încheiem sezonul într-o notă pozitivă și că am demonstrat, încă o dată, că suntem o echipă unită care dă totul pe teren”, a declarat Bojana Popovici.