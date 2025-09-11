Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față: „Când îmi place unul, mă fac că nu înțeleg”. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Leo Bolgado și Matei Ilie au fost propuși la FCSB în perioada de transferuri din vară.
Iulian Stoica
11.09.2025 | 09:00
Bolgado si Matei Ilie propusi la FCSB Gigi Becali da cartile pe fata Cand imi place unul ma fac ca nu inteleg Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Leo Bolgado și Matei Ilie, propuși lui Gigi Becali în această vară. Sursă foto: Colaj Fanatik

Deși Leo Bolgado a fost dorit în această vară de Gigi Becali la FCSB, fundașul central a ajuns în cele din urmă la Rapid, în ultima zi de mercato. Cum a comentat patronul roș-albaștrilor această mutare.

ADVERTISEMENT

Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că în această vară i-au fost propuși de diverși impresari fundașii centrali Leo Bolgado și Matei Ilie, ambii la CFR Cluj în acel moment. Patronul de la FCSB a mărturisit că primește diverse telefoane de la agenți, dar nu dă curs propunerilor.

Totodată, omul de afaceri a izbucnit în râs când a fost întrebat dacă îi pare rău că Leo Bolgado a ajuns la Rapid, așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate. Cât despre Ilie, Gigi Becali a glumit și a transmis că Dan Șucu ar trebui să îl transfere și pe el.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Aveți vreun regret că Bolgado nu a ajuns la FCSB?) Nu, o să îi dau telefon lui Dan Șucu ca să îi plătesc dublu, ca să îl iau (râde). Se ruga de mine, sunteți nebuni la cap? Se rugau toți de mine să îl iau.

„Sunt unii impresari care bagă strâmbe! Să îl ia Dan Șucu și pe el”

Eu când îmi convine ceva, o fac pe fraierul, mă fac că nu înțeleg. Câteodată mă fac că nu înțeleg, dar ei, impresarii îmi tot spuneau ‘Pot să îl scot pe Bolgado de acolo, că s-a certat Bolgado’. Eu îi întrebam cum o să facă, să aștepte ca să vedem.

ADVERTISEMENT
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost...
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah

Pe urmă îl sun pe MM și îi spun ‘Mihai, e bun ăla?’. MM îmi spune dacă a jucat, dacă a făcut, dacă a dres. Dacă este sau nu este. După dau telefon impresarilor și le spun că nu mă interesează.

ADVERTISEMENT
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să...
Digisport.ro
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”

După asta m-au întrebat impresarii dacă îl vreau și pe Ilie. Nu mai are rost să vorbesc. Impresarii mi l-au propus pe Ilie, nu CFR-ul. Sunt unii care bagă strâmbe, dar eu îi las în pace, ce să fac? Încearcă și ei! Ilie e foarte bun, să îl ia Dan Șucu și pe el”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Leo Bolgado și Matei Ilie i-au fost propuși lui Gigi Becali în această vară

Îl lucrează jucătorii pe Lucescu? Teoria uluitoare despre care au vorbit Șumudică și...
Fanatik
Îl lucrează jucătorii pe Lucescu? Teoria uluitoare despre care au vorbit Șumudică și Gigi Becali în direct. „Eu nu mă sparg” / „Așa am auzit”
„Ne-a sufocat teama de a juca”. Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat...
Fanatik
„Ne-a sufocat teama de a juca”. Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat în repriza a doua la Cipru – România 2-2. Exclusiv
Marius Șumudică, declarații tari despre Ianis Hagi în Turcia. „Toți așteaptă să facă...
Fanatik
Marius Șumudică, declarații tari despre Ianis Hagi în Turcia. „Toți așteaptă să facă pasul următor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mircea Lucescu, pus la zid: 'Are unele probleme de memorie, ca antrenor e...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, pus la zid: 'Are unele probleme de memorie, ca antrenor e terminat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!