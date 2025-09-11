Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față: „Când îmi place unul, mă fac că nu înțeleg”. Exclusiv

Deși Leo Bolgado a fost dorit în această vară de Gigi Becali la FCSB, fundașul central a ajuns în cele din urmă la Rapid, în ultima zi de mercato. Cum a comentat patronul roș-albaștrilor această mutare.

Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că în această vară i-au fost propuși de , ambii la CFR Cluj în acel moment. Patronul de la FCSB a mărturisit că primește diverse telefoane de la agenți, dar nu dă curs propunerilor.

Totodată, omul de afaceri a izbucnit în râs când a fost întrebat dacă îi pare rău că . Cât despre Ilie, Gigi Becali a glumit și a transmis că Dan Șucu ar trebui să îl transfere și pe el.

„(n.r. – Aveți vreun regret că Bolgado nu a ajuns la FCSB?) Nu, o să îi dau telefon lui Dan Șucu ca să îi plătesc dublu, ca să îl iau (râde). Se ruga de mine, sunteți nebuni la cap? Se rugau toți de mine să îl iau.

„Sunt unii impresari care bagă strâmbe! Să îl ia Dan Șucu și pe el”

Eu când îmi convine ceva, o fac pe fraierul, mă fac că nu înțeleg. Câteodată mă fac că nu înțeleg, dar ei, impresarii îmi tot spuneau ‘Pot să îl scot pe Bolgado de acolo, că s-a certat Bolgado’. Eu îi întrebam cum o să facă, să aștepte ca să vedem.

Pe urmă îl sun pe MM și îi spun ‘Mihai, e bun ăla?’. MM îmi spune dacă a jucat, dacă a făcut, dacă a dres. Dacă este sau nu este. După dau telefon impresarilor și le spun că nu mă interesează.

După asta m-au întrebat impresarii dacă îl vreau și pe Ilie. Nu mai are rost să vorbesc. Impresarii mi l-au propus pe Ilie, nu CFR-ul. Sunt unii care bagă strâmbe, dar eu îi las în pace, ce să fac? Încearcă și ei! Ilie e foarte bun, să îl ia Dan Șucu și pe el”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.